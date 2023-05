Cuộc sống bất tiện khi xây nhà tiền tỷ nhưng lơ là bếp và WC

Theo KTS Ngọc Anh, hiện vẫn có nhiều gia đình muốn xây nhà thật to, làm phòng khách thật đẹp chỉ để lấy tiếng. Trong khi đó, bếp, WC lại không được đầu tư nhiều dù thường xuyên sử dụng nên nhanh chóng xuống cấp. Vị KTS này khuyên, các gia đình không nên "xây nhà vì người khác" mà hãy "làm nơi ở cho mình". Số tầng, số phòng chỉ nên vừa đủ, đồ nội thất như bàn ghế, giường tủ không nên quá cầu kỳ. Thay vào đó, chủ nhà nên ưu tiên đầu tư cho khu bếp, WC, dành diện tích rộng và chọn các thiết bị chất lượng. Nguyên nhân là do việc thay mới những chi tiết tại đây khó hơn nhiều so với việc mua bàn ghế, giường mới.