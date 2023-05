Đã có phương án xử lý sai phép công trình Mường Thanh Đà Nẵng

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng ngày 7/12, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc xử lý các sai phạm tại công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Theo nội dung văn bản, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn có nhiệm vụ thông báo lần cuối cùng đến chủ đầu tư để yêu cầu tháo dỡ hạng mục, phần công trình sai phạm. Trường hợp chủ đầu tư không tự tháo dỡ, UBND quận Ngũ Hành Sơn căn cứ theo quy định của pháp luật, thuê đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ phần hạng mục sai phạm tại dự án. Kế hoạch cưỡng chế phần sai phạm sẽ được triển khai theo phương án đã vạch ra.



Công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà

Một nhiệm vụ nữa của chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn là gửi thông báo đến từng hộ dân đang lưu trú tại công trình. Tình trạng pháp lý, việc chấp hành pháp luật về cư trú và mức độ an toàn của công trình cần được niêm yết công khai trước ngày 15/12.

Trong khi đó, Công an TP được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ngũ Hành Sơn tăng cường xử lý nghiêm sai phạm nếu có. Đồng thời, cơ quan này cần hỗ trợ quận thực hiện phương án cưỡng chế, đảm bảo an ninh trước, trong và sau khi cưỡng chế. Các công ty liên quan như Công ty Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cấp nước Đà Nẵng có nhiệm vụ cắt nước, điện tại dự án khi có yêu cầu.