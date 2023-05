Đà Nẵng buộc thu hồi giấy phép 36 biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ An

Ngày 6/9, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc đầu tư xây dựng 36 căn nhà ở để bán, cho thuê tại Khu đô thị (KĐT) Phú Mỹ An (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) của Công ty CP Đất Xanh Miền Trung.

Theo văn bản này, chủ tịch UBND TP thống nhất với tham mưu của Sở Xây dựng, yêu cầu Công ty CP Đất Xanh Miền Trung dừng thi công đối với 36 công trình nhà ở nói trên. Đồng thời, công ty này phải chấp hành xử phạt hành chính về hành vi không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

UBND TP. Đà Nẵng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức thu hồi 35/36 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình do UBND quận này cấp cho Công ty CP Đất xanh miền Trung không bảo đảm đúng quy định của pháp luật. UBND quận phải chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường cập nhật các quy định của pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận theo dõi, giám sát việc ngừng thi công đối với toàn bộ 36 công trình.



Các căn nhà ở được xây dựng hoàn thiện phần thô tại dự án KĐT Phú Mỹ An. Ảnh: Trang Mi

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với chủ đầu tư dự án KĐT Phú Mỹ An là Công ty CP Đầu tư Xây dựng 579 kiểm tra rà soát việc xây dựng hệ thống kè ven sông Cổ Cò. Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng có trách nhiệm thu hồi giấy phép xây dựng công trình do sở cấp không đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác cấp phép.

Ngoài ra, Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đất Xanh Miền Trung về hành vi không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có báo cáo gửi UBND TP. Đà Nẵng về 36 căn hộ tại KĐT Phú Mỹ An. Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, Công ty CP Đất Xanh Miền Trung đã nhận chuyển nhượng 36 lô đất biệt thự trên đường Song Hào – KĐT Phú Mỹ An từ 36 người dân vào khoảng 8/2017.

Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng 36 căn nhà ở biệt thự để bán, cho thuê trên cơ sở 35 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình do UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp kèm theo thiết kế do Phòng Quản lý đô thị quận Ngũ Hành Sơn thẩm tra và 1 giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp. Hiện nay, 36 căn nhà ở đã cơ bản hoàn thiện phần thô nhà 3 tầng.

Về tính pháp lý của 36 căn nhà ở trên, Sở Xây dựng cho biết chủ đầu tư xây dựng 36 căn nhà ở gia đình có mục đích để bán, cho thuê. Xét theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng, việc các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cấp 36 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình cho Công ty CP Đất Xanh Miền Trung là không đúng quy định.

(Theo Người lao động)