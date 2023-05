Đà Nẵng điều chỉnh giảm giá đất

Trong lễ công bố nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng mới được tổ chức, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố đã công bố thông tin về việc giảm giá đất.

Giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng được điều chỉnh giảm

UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020-2024 của quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7/4/2020. Theo đó, tỷ lệ % giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh được điều chỉnh so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ giảm 10% so với hiện nay, từ 80% thành 70%. Giá đất sản xuất kinh doanh giảm 10% so với hiện nay, từ 60% thành 50%.

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc điều chỉnh giảm giá đất sẽ giúp giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

UBND TP. Đà Nẵng cũng quy định giá đất bãi xe tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, thời hạn 70 năm. Về vấn đề này, ông Lê Quang Nam cho rằng, các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp nên việc thu hồi vốn chậm. Nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của thành phố.

UBND TP. Đà Nẵng cũng ra quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, một số tỷ lệ được điều chỉnh như: Tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn TP. Đà Nẵng giảm từ 2% xuống 1%; Tỷ lệ (%) áp dụng với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

Khánh Trang