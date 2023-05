Đà Nẵng: Kiểm tra, chấn chỉnh việc sử dụng chung cư Nhà nước

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, nơi có chung cư, nhà liền kề, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đóng trên địa bàn, hối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cùng các đơn vị có liên quan để quản lý nhân, hộ khẩu, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà liền kề, chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.

TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều trường hợp ở chung cư Nhà nước sai quy định

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND các quận, huyện phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng định kỳ hàng năm và đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng chung cư nhà liền kề, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, có biện pháp, chế tài mạnh đủ tính răn đe, xử lý cưỡng chế, xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong việc cải tạo, xây dựng, sửa chữa, cơi nới chiếm dụng trái phép; không chấp hành các quy định về quản lý sử dụng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước như ở không chính chủ, cho thuê, cho người không có tên thành viên trong hợp đồng thuê ở nhờ, sang nhượng trái phép…

Trước đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng đã thông báo kết luận thanh tra, chỉ rõ hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Theo đó, hàng trăm trường hợp đã có 2 thửa đất, thậm chí có 2 căn nhà nhưng vẫn được bố trí thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước và hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của thành phố.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức thuê nhà chung cư của Nhà nước rồi cho thuê lại hoặc bỏ trống, không ở thường xuyên.

Thực tế, nhu cầu nhà ở của người dân có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố là rất cao và chưa đáp ứng đủ. Trong khi đó, nhiều người giàu có vẫn “xí” cho mình căn hộ chung cư thuộc sở hữu của Nhà nước khiến dư luận bức xúc.