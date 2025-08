Đỗ được vào các ngành, các trường đúng như nguyện vọng chắc hẳn là niềm vui lớn nhất của các thí sinh. Cùng với niềm vui ấy là những nỗi băn khoăn, trong đó không thể không kể tới việc tìm nơi ở thích hợp. Đối với những tân sinh viên đại học Công đoàn, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có những gợi ý chất lượng.

1. Đại Học Công Đoàn Hà Nội – Một Số Thông Tin Cơ Bản

Với tên giao dịch tiếng Anh là Trade Union University (TUU), trường đại học Công đoàn thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam . Đây là một trường đại học công lập, đầu ngành trong việc đào tạo các lĩnh vực như: quản trị nhân lực, công đoàn, công tác xã hội, quan hệ lao động.

Đại Học Công Đoàn Ở Đâu?

Lịch sử hoạt động, đào tạo của nhà trường có thể nhắc tới từ năm 1946 với việc khai giảng lớp đào tạo cán bộ công vận của trường Công đoàn Việt Nam. Tới năm 1992, với Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, tên gọi trường đại học Công đoàn chính thức được ra đời.

Hiện, trường có địa chỉ tại: 169, đường Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Ngoài địa chỉ này, trường Đại học Công đoàn còn có cơ sở 2 tại Hưng Yên (xã Giai Phạm, huyện Yên Mĩ), là trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh, không chỉ cho sinh viên nhà trường mà còn dành cho sinh viên một số trường khác học tập.

Cổng trường nằm ở con đường đông đúc, nhộn nhịp. Ảnh: xaydungchinsach.chinhphu.vn

Các Khoa, Bộ Môn Của Trường

Ngoài 1 viện và 11 phòng ban, nhà trường hiện có 14 khoa và 3 bộ môn, cụ thể:

Khoa (14) – Quản trị kinh doanh;

– Quản trị nhân lực;

– Tài chính ngân hàng;

– Kinh tế;

– Kế toán;

– Luật;

– Du lịch;

– Ngoại ngữ;

– Xã hội học;

– Công tác xã hội;

– Quan hệ lao động & Công đoàn;

– An toàn lao động & Sức khỏe nghề nghiệp;

– Lý luận chính trị;

– Sau đại học. Bộ môn (3) – Khoa học cơ bản;

– Giáo dục thể chất;

– Tin học.

2. Đại Học Công Đoàn Điểm Chuẩn 2024

Đề án tuyển sinh cũng như điểm chuẩn của đại học Công đoàn 2024 đều đã được nhà trường công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Công Đoàn 2024

Theo đề án này, năm 2024, nhà trường thực hiện tuyển sinh dự kiến tổng số thí sinh đào tạo trình độ đại học theo phương thức xét học bạ là 190 (thực hiện ở bốn ngành: Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học và Du lịch), theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 2.400 (với cả 13 ngành).

Xét Học Bạ Đại Học Công Đoàn 2024

Đối với những ngành có sử dụng hình thức xét học bạ, đại học Công đoàn thực hiện như quy dịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là xét điểm tổng kết của ba kỳ, gồm kỳ I, II của năm lớp 11 và kỳ I của năm lớp 12. Những thí sinh có điểm ưu tiên thì được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển. Các trường hợp được cộng điểm ưu tiên cũng theo quy định của Bộ.

Cụ thể điểm xét học bạ của 4 ngành:

Ngôn ngữ Anh 25,75 Kinh tế 25,07 Du lịch 24,13 Việt Nam học 22,27

Đại Học Công Đoàn Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia

Với hình thức xét tuyển qua điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, nhà trường cũng đã công bố mức điểm trúng tuyển cụ thể của các ngành. Theo đó, ngành có mức điểm cao nhất là Luật (26,38), tiếp đến là Du lịch (24,63), Công tác xã hội (23,75).

Ngành Ngôn ngữ Anh của trường cũng có mức điểm xét tuyển khá cao là 33,0, trong đó nhân đôi điểm ngoại ngữ. Có thể thấy, ngành Du lịch mặc dù là ngành mới của trường nhưng mức điểm xét cũng cao (trung bình mỗi môn cần hơn 8 điểm). Điều này cũng đồng nhất với xu thế của nhiều trường đại học khác. Các ngành có điểm xét tuyển thấp nhất gồm: Bảo hộ lao động (15,2), Quan hệ lao động (19,95) và Việt Nam học (22,5).

Điểm của trường năm nay cũng theo xu thế chung các trường. Ảnh: freepik.com

3. Học Phí Đại Học Công Đoàn 2024 – 2025 Thu Mức Bao Nhiêu?

Đối với trường, hiện nay, mức học phí được công bố là 400.000 đồng/tín chỉ (áp dụng với đào tạo chính quy) Học kỳ I của năm học 2024 – 2025, nhà trường thực hiện thu mức 6.200.000 đồng/sinh viên.

Mặc dù hiện nay, hỗ trợ học phí chỉ được dành cho những đối tượng như: sinh viên thuộc những dân tộc rất ít người hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sinh viên nhà trường có thể tìm kiếm các nguồn học bổng hoặc tài trợ như:

Học bổng: cho sinh viên giỏi hoặc những thí sinh đạt thủ khoa đầu vào.

Hỗ trợ sinh viên vượt khó: mồ côi, gia đình khó khăn hoặc neo đơn,…

Học bổng đối với những sinh viên có tài năng đặc biệt về thể thao, khoa học hoặc nghệ thuật,…

Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp với mục tiêu thu hút nguồn nhân lực giỏi sau tốt nghiệp.

Các dạng học bổng này của trường có thể được thực hiện dưới hình thức trao tiền hoặc miễn giảm, hỗ trợ học phí, phí sinh hoạt.

Cùng điểm chuẩn, nhà trường đã công khai mức học phí. Ảnh: giaoducthoidai.vn

4. Học Đại Học Công Đoàn, Tìm Thuê Trọ Ở Đâu?

Đại học Công đoàn cũng có khu ký túc xá nằm rất gần trường, ngay mặt đường Tây Sơn. Tuy nhiên, đối với những sinh viên không muốn ở trong ký túc xá, có thể lựa chọn tìm nhà trọ , phòng trọ, chung cư mini gần trường, quanh khu vực này.

Khu vực gần đại học Công đoàn cũng là một trong những nơi thường có giao thông đông đúc và phức tạp. Bởi vậy, tìm chỗ thuê trọ lý tưởng nhất cho các bạn sinh viên là ở gần trường, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đa dạng các phương thức đi lại, thuận lợi cho học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa.

Khu vực phố Tây Sơn thuộc phường Quang Trung cũng là nơi gần với đại học Thủy Lợi và khu vực dân cư đông đúc, gần các khu chợ lớn, các bến xe bus và các dịch vụ khác phục vụ đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, do nằm trong quận nội đô nên giá thuê trọ tại đây khá cao so với các quận vùng ven.

Giá Thuê Phòng Trọ Gần Đại Học Công Đoàn

Các phòng trọ ở quận Đống Đa thường khép kín, đầy đủ các thiết bị cơ bản như: giường, tủ, bếp, nóng lạnh, điều hòa, bạn có thể có nhiều lựa chọn các căn phòng với mức giá từ 2,3 tới 3,5 triệu/phòng, có thể ở được 3 – 4 người. Tuy nhiên tầm giá này khá khan hiếm, ít lựa chọn.

Thông thường, các phòng trọ ở quận Đống Đa, gần Đại học Công Đoàn có giá thuê khá cao so với sinh viên, khoảng từ 4-6 triệu/phòng. Điểm thuận lợi là khi thuê trọ gần trường bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Để giảm thiểu chi phí, bạn nên tìm thêm người ở ghép vì các phòng trọ này cũng khá rộng rãi, thoải mái. Lưu ý thương lượng trước với chủ nhà về số lượng người trọ và các chi phí ngoài tiền thuê trọ như điện nước, phí dịch vụ…

Giá Thuê Phòng Ở Ghép

Khu vực gần Đại học Công đoàn còn có đại học Thủy Lợi, cách không xa Học viện Ngân hàng nên loại hình nhà trọ, phòng trọ cho sinh viên thuê khá đa dạng. Ngoài các căn hộ khép kín trong nhà dân thì hiện tại mô hình homestay ở ghép cũng được phát triển mạnh tại đây.

Theo đó, khu nhà được xây dựng khá bài bản, gồm các phòng lớn chia giường tầng giống như phòng trong kí túc xá. Các phòng đều có sẵn đồ dùng, không gian sinh hoạt chung (khu giặt phơi, chỗ để xe…) Loại hình phòng trọ này là lựa chọn phù hợp với sinh viên và giá cả cũng mềm hơn, từ 1,2 tới 2 triệu/người. Dù không gian riêng tư không được thoải mái như phòng riêng nhưng vẫn có tủ đựng đồ cá nhân. Điểm cộng là chi phí rẻ, hơn nữa tiền dịch vụ cũng được chia đều cho những người ở cùng nên rất tiết kiệm.

Một khu ở ghép tại Sơn Tây, Đống Đa gần Đại học Công đoàn. Ảnh: AnHome

Phòng ở ghép có ưu thế về giá cả, cũng thường ở gần trường đại học, có đảm bảo về không gian riêng nhưng không gian cho mỗi người thường hạn chế, gần giống với mô hình ký túc xá nhưng ở đây số lượng người trong một phòng ít hơn và có thể tới từ những trường khác nhau, cũng có thể là người đã đi làm.

Giá Thuê Chung Cư Mini

Các chung cư mini thường do người dân xây dựng tự phát cho sinh viên, người đi làm thuê, với mức giá 4,8 tới 6 triệu/tháng. Mỗi căn hộ mini có thể ở được từ 2 – 3 người.

Chung cư mini có ưu thế về không gian thường thoải mái, thoáng đãng hơn, có đầy đủ các tiện nghi như: giường, tủ, bếp, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, thang máy, khóa vân tay, đảm bảo an ninh, bảo vệ 24/24, có nơi để xe và điện nước được tính theo công tơ riêng. Tuy nhiên, gần đây những vụ hỏa hoạn liên quan chung cư mini có thể gây bất an cho nhiều người thuê trọ, do đó bạn cần xem xét kỹ chủ nhà đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa, nhà có lối thoát hiểm không… Hơn nữa giá thuê chung cư mini cũng khá cao nên sẽ phù hợp với người đi làm hơn là sinh viên.

Với những chia sẻ trên, hy vọng đã mang tới cho bạn một số thông tin chính về đại học Công đoàn cũng như mức giá cơ bản của phòng, nhà trọ gần trường. Bạn có thể truy cập mục website Batdongsan.com.vn để có thể tìm thuê được nhà trọ chất lượng với giá cả phù hợp.

Phương Nga