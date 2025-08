Đại học Tôn Đức Thắng từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu của các em học sinh và phụ huynh khu vực miền Nam nhờ vào chất lượng đào tạo xuất sắc và với cơ sở vật chất hiện đại tạo điều kiện cho sinh viên phát triển trong môi trường quốc tế. Khám phá những thông tin chi tiết về Đại học Tôn Đức Thắng và những gợi ý hữu ích cho việc tìm phòng trọ cho sinh viên trong bài viết dưới đây.

Hiện nay, địa chỉ đại học Tôn Đức Thắng ngụ tại số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, và đây cũng là trụ sở chính của trường. Hãy cùng điểm qua những thông tin chính về trường mà bạn nên biết:

Trường đại học Tôn Đức Thắng có tổng cộng 5 cơ sở trên khắp cả nước, cụ thể:

Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo đa dạng các ngành thuộc nhiều nhóm khác nhau, cụ thể:

Trường đại học Tôn Đức Thắng có tổng cộng 40 ngành chuyên đào tạo chính quy thuộc 5 nhóm ngành chính. Tất cả các chương trình đào tạo tại trường đều sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính và đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, chương trình đào tạo bậc đại học của trường cũng đạt chuẩn các kiểm định quốc tế như AUN-QA, FIBBA,… Tuy ngôn ngữ chính là tiếng việt, các môn học chuyên ngành vẫn được giảng dạy bằng tiếng anh và yêu cầu chuẩn đầu ra tương đương chứng chỉ IELTS 5.0-5.5 tùy ngành học.

Những sinh viên mong muốn trở thành công dân toàn cầu có thể lựa chọn từ 19 chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc 12 ngành học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục quốc tế tại các quốc gia như Úc, Anh, Hà Lan, nhằm phát triển các chương trình đào tạo quốc tế. Các chương trình này tạo điều kiện cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu.

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh năm 2024 theo 4 phương thức chính lần lượt là:

Điểm xét tuyển tham khảo trường đại học Tôn Đức Thắng năm 2024:

Học phí đại học Tôn Đức Thắng năm 2024 được chia theo từng khối ngành:

Mỗi khối ngành có mức phí tạm thu khi nhậ học khác nhau, cụ thể:

Batdongsan.com.vn đã tổng hợp top 3 lý do bạn nên theo học đại học Tôn Đức Thắng:

Quận 7 là một quận nội thành TP.HCM với tốc độ phát triển kinh tế và văn hóa nhanh chóng. Hàng loạt công trình mới được khởi công xây dựng hàng năm dẫn đến thị trường bất động sản khu vực ngày càng trở nên sôi động. Hệ thống giao thông phát triển cũng là lợi thế lớn của khu vực. Quận 7 gồm nhiều trục đường chính kết nối với các quận lân cận như xa lộ Bắc Nam, cao tốc Nguyễn Văn Linh,… Ngoài ra, nhiền sinh viên chọn Quận 7 làm địa điểm lưu trú do nơi đây có một mạng lưới tiện ích đầy đủ như trung tâm mua sắm, bệnh viện,… và là khu vực tập trung nhiều trường đại học khác nhau như Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân, Trường Đại học Tài chính – Marketing,…

Thị trường thuê nhà trọ xung quanh đại học Tôn Đức Thắng – Quận 7 gồm nhiều lựa chọn phù hợp với các ngân sách và nhu cầu khác nhau. Bạn có thể lựa chọn giữa phòng trọ, chung cư, hoặc nhà riêng với mức giá từ khoảng 2 triệu đồng/tháng cho phòng trọ đơn đến 20 triệu đồng/tháng cho chung cư có 3 phòng ngủ. Để tìm được phòng trọ phù hợp với ngân sách và nhu cầu cụ thể, sau đây là các phân tích chi tiết về giá và đặc điểm khác nhau của từng lựa chọn:

Phòng trọ là lựa chọn phổ biến của sinh viên do có mức giá phù hợp với ngân sách và đáp ứng được nhu cầu có không gia sinh hoạt hoạt riêng, tiện lợi hơn so với ở ký túc xá. Ngoài ra, phòng trọ khu vực Quận 7 thường có vị trí tiện lợi, giúp bạn linh hoạt hơn trong học tập và tham gia các hoạt động CLB.

Các bạn sinh viên đại học Tôn Đức Thắng có ngân sách thoải mái hơn có thể cân nhắc lựa chọn chung cư mini. Các chung cư này đa số gồm 1 phòng ngủ với đầy đủ tiện ích riêng cho từng phòng, là lựa chọn phù hợp cho các bạn tìm kiếm không gian sinh hoạt riêng tự. Đặc điểm nổi bật của các chung cư mini so với nhà trọ thông thường là sự tiện nghi đầy đủ với các tiệm tiện lợi, phòng gym,… ngay trong khu vực chung cư. Hơn nữa, sự an toàn tại các chung cư mini ở quận 7 luôn được đảm bảo nhờ vào hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở các khu vực chung và đội ngũ bảo vệ thường xuyên tuần tra và kiểm tra an ninh khu vực.