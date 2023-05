Danh sách các dự án chung cư 2021 Hà Nội đang mở bán

Bên cạnh ưu thế về giá bán, chung cư còn có nhiều tiện ích kèm theo, lại tránh được côn trùng, không khí ô nhiễm… mang tới cuộc sống tiện nghi, thoải mái cho cư dân. Nếu đang phân vân chưa biết lựa chọn căn hộ ở dự án nào làm nơi an cư cho gia đình mình thì thông tin về dự án chung cư 2021 Hà Nội dưới đây sẽ cực kỳ hữu ích với bạn.

The Matrix One

Vị trí: Đường Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Giá bán: Khoảng 45 triệu đồng/m2.

Dự kiến bàn giao: Quý IV/2021.

The Matrix One là một trong những dự án chung cư được đánh giá cao cả về uy tín chủ đầu tư và các tiện ích xung quanh. Tòa chung cư được xây dựng trên diện tích đất rộng 39 hecta, cận kề dự án công viên Mễ Trì. Tọa lạc ngay vị trí giao điểm của hai tuyến đường trọng điểm phía Tây là Lê Quang Đạo và Mễ Trì, The Matrix One không chỉ sở hữu 2 mặt tiền rộng rãi mà còn dễ dàng kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch đi vào trung tâm Thủ đô hay các tỉnh giáp ranh. Bao quanh dự án là nhiều tiện tích, dịch vụ phong phú, hấp dẫn, gồm hệ thống các trường hàng đầu như trường Amsterdam, Lomonoxop, Marie Curie; hệ thống trung tâm thương mại The Garden, Vincom Center; các bệnh viện đầu ngành như viện 19-8, bệnh viện huyết học, bệnh viện An Sinh…



Phối cảnh dự án The Matrix One.

Quy mô dự án The Matrix One gồm 1 tháp văn phòng, 2 tòa chung cư 44 tầng. Trong đó, các căn hộ chung cư có diện tích từ 86-114m2, 2-3 phòng ngủ. Đặc biệt nhất là căn penthouse rộng 782m2 với 5 phòng ngủ thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu.

Chung cư Athena Complex Pháp Vân

Vị trí: Ngõ 161 Ngọc Hồi – KĐT Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Dự kiến bàn giao: Tháng 6/2021.

Giá bán: 20-22 triệu đồng/m2.

Athena Complex Pháp Vân là dự án chung cư dành cho cán bộ chiến sĩ công an. Dự án có vị trí khá đẹp khi nằm gần công viên Yên Sở, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, lại rất gần cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ nên thuận tiện cho việc đi lại.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Athena Complex Pháp Vân được thiết kế theo phong cách Singapore mang lại không gian sống hiện đại, trong lành, có không gian xanh cho cư dân. Quy mô dự án gồm 1 tòa chung cư 27 tầng, trong đó từ tầng 1 đến tầng 4 là khu dịch vụ thương mại, văn phòng; từ tầng 5-25 là căn hộ ở với tổng số 400 căn có diện tích từ 65,5-92m2.

Dự án chung cư Phương Canh NHS – TN Home

Vị trí: Lô K-1, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Dự kiến bàn giao: Quý III/2021.

Giá bán: Khoảng 17 triệu đồng/m2.

Dự án chung cư Phương Canh NHS – TN Home thuộc loại nhà ở xã hội, khá phù hợp với những gia đình trẻ, người thu nhập thấp muốn sở hữu một căn hộ để an cư. Khác với các tòa nhà ở xã hội khác, Phương Canh NHS – TN Home được thiết kế tương tự như chung cư thương mại, tức là vẫn có khu trung tâm thương mại, ăn uống, mua sắm ở khối đế. Quy mô dự án gồm 1 tòa 25 tầng với 3 tầng hầm gửi xe. Diện tích căn hộ khá đa dạng, từ 43,4m2-51,6m2 với căn 2 ngủ 1 vệ sinh, từ 56,7m2-65,4m2 với căn 2 ngủ 2 vệ sinh và 77,1m2 với căn 3 ngủ 2 vệ sinh.

Dự án chung cư BID Residence

Vị trí: Mặt đường Tố Hữu, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến bàn giao: Quý IV/2021.

Giá bán khoảng: Từ 21,5-27 triệu/m2.

Là một trong những dự án chung cư 2021 Hà Nội được nhiều người quan tâm, nhất là những người trẻ đang làm việc, học tập trên địa bàn quận Hà Đông. Đây là dự án chung cư nằm trong khuôn viên khu đô thị Văn Khê nên tận dụng được nhiều tiện ích sẵn có của khu đô thị như không gian thoáng mát, có sẵn các dịch vụ. Quy mô dự án gồm 2 khối nhà 29 và 44 tầng, có tất cả 375 căn hộ, 5 tầng văn phòng và TTTM.

Anland Lake View

Vị trí: khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến bàn giao: Quý II/2021.

Giá bán: Từ 27 triệu đồng/m2.

Anland Lake View tọa lạc ở trung tâm khu đô thị Dương Nội 1, sở hữu vị trí đắc địa liền kề hồ Bách Hợp Thủy thuộc công viên Thiên Văn Học. Điểm nhấn của công trình chính là lối kiến trúc dựa trên các tiêu chí của chứng chỉ EDGE về công trình xanh giúp tiết kiệm năng lượng cho cư dân và hạn chế tác động tiêu cực lên môi trường. Quy mô dự án gồm 4 tòa chung cư cao cấp, tùy theo diện tích mà mỗi căn có từ 1, 2, 3 phòng ngủ, trong đó loại căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh chiếm đa số.



Dự án Anland Lake View đang trong giai đoạn thi công, dự kiến sẽ được bàn giao trong quý II/2021.

Phú Thịnh Green Park

Vị trí: Khu trung tâm hành chính quận Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến bàn giao: Quý II/2021.

Giá bán: Từ 22 triệu đồng/m2.

Là công trình hỗn hợp của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, tòa nhà Phú Thịnh Green Park cao 37 tầng, đi kèm nhiều tiện ích vượt trội. Quy mô dự án gồm 37 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng số 532 căn hộ từ 2-3 phòng ngủ, diện tích 64m2-103m2. Các căn hộ ở đây đều được thiết kế thông minh nhằm đối đa hóa ánh sáng, gió tự nhiên vào từng gian phòng, mang đến cuộc sống hiện đại cho cư dân tại Thủ đô.

Terra An Hưng

Vị trí: KĐT An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Dự kiến bàn giao: Quý IV/2021.

Giá bán: Từ 23,2 triệu đồng/m2.

The Terra An Hưng nằm ở trung tâm khu đô thị Dương Nội, vị trí chiến lược trong định hướng phát triển Thủ đô, do vậy, từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận qua các trục đường huyết mạch. Quy mô dự án gồm 3 tòa nhà hỗn hợp cao 45 tầng, trong đó có 1328 căn hộ cao cấp cùng 166 căn liền kề, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân. Các tiện ích đi kèm như trường học, hệ thống nhà hàng, trường mầm non, phòng tập GYM, bể bơi bốn mùa…

Với sự đa dạng về vị trí, phân khúc cũng như chủng loại dự án chung cư 2021 Hà Nội như trên đây, người mua có thể dễ dàng lựa chọn căn hộ chung cư phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của gia đình mình.

Khánh An