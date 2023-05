Đặt Cọc Mua Đất: Cảnh Báo 4 Thủ Đoạn Lừa Đảo Thường Gặp

1. Những Rủi Ro Mà Người Mua Có Thể Mắc Phải Khi Đặt Cọc Mua Đất

Hiện nay, giao dịch đất đai đang là một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít trường hợp người mua đất đã mắc phải “bẫy” đặt cọc. Điển hình như:

Đặt cọc nhưng không nhận được đất

Đây là tình trạng không ít người gặp phải. Theo đó, thông thường, sau khi đã đạt được thỏa thuận mua bán đất, người mua sẽ tiến hành đặt cọc mua đất với một khoản tiền nhất định cho người bán. Sau một khoảng thời gian, hai bên tiến hành ký hợp đồng mua bán và giao tiền.

Đặt cọc là bước không thể thiếu khi mua nhà đất

Tuy nhiên, tới thời hạn ký hợp đồng như đã giao hẹn từ trước, người bán đột nhiên biến mất, không thể liên lạc hay gặp được hoặc có thể liên lạc nhưng lại đưa ra rất nhiều lý do để không ký hợp đồng, không giao đất,…

Trong trường hợp người bán không thể liên lạc được, nhiều khả năng số tiền đặt cọc mua đất bị mất và khó có thể khắc phục. Với trường hợp vẫn tìm được người bán nhưng cố tình không thực hiện thỏa thuận, người mua có thể thực hiện khởi kiện song điều này vừa tốn kém về kinh tế, vừa mất thời gian mà hiệu quả chưa chắc đã đạt được.

Nguyên nhân của tình trạng này là trước khi đặt cọc, người mua không tìm hiểu kỹ thông tin về mảnh đất còn người bán đã chủ ý lừa đảo, đưa ra giấy tờ giả mạo khiến cho người mua bị lừa.

Cũng có thể giữa hai bên có quan hệ quen biết nên không cần tìm hiểu kỹ, không sử dụng các loại giấy tờ có công chứng mà chỉ thỏa thuận miệng với nhau. Lúc này, kể cả có liên lạc và gặp được người bán cũng rất khó giải quyết và nhiều khả năng sẽ mất tiền.

Lừa bán đất của người khác nhằm mục đích lấy tiền cọc

Trường hợp này xảy ra khi người mua không gặp được chính chủ đất mà chỉ gặp được trung gian. Để khiến người mua tin tưởng, họ có thể đưa ra những lý do, chẳng hạn như: đây là mảnh đất của mình hoặc mình đã mua song do khách quan nên việc sang tên chưa được thực hiện kịp thời hay nhờ người khác đứng tên vì một số lý do khác.

Chính vì vậy, một số người mua nhẹ dạ, cả tin nên đã đưa tiền đặt cọc. Sau khi sự việc vỡ lở, tìm hiểu ra mới biết rằng đúng là mảnh đất đấy có thật song người bán chỉ là trung gian hoặc là người được nhờ môi giới.

Có rất nhiều thủ đoạn được dùng để lừa đảo trong mua bán nhà đất

Một thửa đất nhưng được lừa bán cho nhiều người

Theo đó, thửa đất này là có thực, được các đối tượng rao bán với giá thấp hoặc kèm theo nhiều ưu đãi khác. Cùng với các giấy tờ xác thực đi kèm như sổ đỏ, sơ đồ quy hoạch,… chúng sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin của người mua.

Khi gặp người mua và đạt được thỏa thuận, chúng sẽ yêu cầu đặt cọc và thực hiện xác nhận hoặc cam kết bằng giấy viết tay. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục đi lừa những người khác để lấy tiền cọc rồi ôm tiền bỏ trốn.

Một thửa đất được lừa bán cho nhiều người là trường hợp không hiếm gặp

Mua bán qua việc đặt cọc chồng cọc

Điều này thường xảy ra tại các thời điểm hoặc khu vực mà giá đất đang tăng cao, được gọi với tên là “lướt đất”.

Theo đó, người mua đầu tiên sẽ đặt cọc cho người bán, sau đó bán lại mảnh đất này theo hình thức nhận cọc cho người khác với mức giá cao hơn.

Người thứ hai này bán cho người thứ ba và cũng nhận cọc, cứ thế, mảnh đất này có thể bán cho người thứ tư, thứ năm,… Quá trình này sẽ chỉ dừng lại khi giá đất chững hoặc sụt giảm.

Với kiểu mua bán này, chỉ cần một người phá vỡ thỏa thuận là toàn bộ các hợp đồng cọc sau theo đó cũng bị hủy. Trường hợp người chủ sở hữu không muốn bán nữa và chấp nhận việc đền bù tiền cọc cho người mua thứ nhất thì chính bản thân người ấy những người sau cũng phải đền cọc tương tự như vậy.

Điều này khiến cho việc lừa đảo nếu xảy ra trong trường hợp này sẽ tạo thành dây chuyền với số lượng người bị lừa lớn.

2. Đâu Là Nguyên Nhân Dẫn Tới Việc Bị Lừa Khi Đặt Cọc Mua Đất?

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn tới việc bị lừa, mất tiền đặt cọc khi mua đất như:

– Người mua chủ quan, không tìm hiểu kỹ thông tin về cả mảnh đất lẫn người bán trước khi mua. Cùng với đó là sự thiếu hiểu biết các điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý khi thực hiện hoạt động này nên bị những kẻ lừa đảo lợi dụng.

– Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ có thể bị kẻ gian lợi dụng để phục vụ cho các mục đích xấu, chẳng hạn như làm giả giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

– Sự quản lý chưa thật chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trên thực tế, không ít trường hợp tại một số địa phương, khi tổ chức đấu giá đất, nhiều nhà đầu cơ có thể móc nối với những người thực hiện dẫn tới việc họ trúng thầu hàng loạt trong khi người dân thì không.

Khi bạn không chủ động tìm hiểu kỹ các thông tin sẽ dễ bị lợi dụng

3. Làm Thế Nào Để Tránh Việc Bị Lừa Đảo Khi Đặt Cọc Mua Đất?

Để tránh việc bị lừa đảo, bạn nên thực hiện một số cách như sau:

Tìm hiểu kỹ về các quy định, giấy tờ pháp lý liên quan tới mua bán, trao đổi đất và các tài sản gắn liền với đất.

Tìm hiểu thông tin về mảnh đất, người bán, chủ sở hữu.

Thực hiện đúng các yêu cầu về pháp lý, quy định của pháp luật để tránh rắc rối về sau.

Mua bán nhà đất thông qua các công ty môi giới uy tín để tránh rủi ro.

Các công ty môi giới uy tín sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn nâng cao cảnh giác, phòng tránh bị lừa đảo trong quá trình mua bán đất đai để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nếu đang tìm kiếm một một mảnh đất để xây nhà hay đầu tư kiếm lời, bạn có thể tham khảo nguồn tin đăng khổng lồ trên Batdongsan.com.vn.

Hiện tại, Batdongsan.com.vn là kênh thông tin có số lượng tin đăng và người dùng lớn nhất tại Việt Nam, chất lượng tin rao cũng được đánh giá cao và vượt trội so với các kênh thông tin bất động sản khác. Vì thế, tìm kiếm bất động sản tại đây sẽ gia tăng cơ hội giao dịch thành công cho khách hàng.

Hà Linh

Xem thêm: