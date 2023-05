Anh Tân (Nam Trực, Nam Định) cho biết phía điện lực đang triển khai công trình lưới điện cao áp nên sẽ dựng cột điện ngay sát phần đất nhà anh. Phía điện lực thông báo phần đất nhà anh Tân sau này sẽ thuộc phạm vi hành lang an toàn lưới điện nên không được phép xây nhà quá 2 tầng. Anh Tân cho rằng quy định này gây thiệt thòi cho gia đình mình nên thắc mắc việc hạn chế xây dựng như vậy có đúng không? Nếu có, gia đình anh có được đền bù để đảm bảo quyền lợi hay không?

1. Hành lang an toàn lưới điện là gì?

Đúng như tên gọi, hành lang an toàn lưới điện là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không, nhằm bảo vệ an toàn cho các công trình lưới điện, công trình dân dụng.

Trường hợp nhà ở hoặc các công trình khác nằm trong/liền kề với hành lang an toàn lưới điện thì phải đáp ứng được các điều kiện Tại Điều 13 Nghị Đinh 14/2014/NĐ-CP, ví dụ:

– Mái lợp và tường bao của nhà ở, công trình đó phải làm bằng vật liệu không cháy.

– Công trình/nhà ở không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận của đường dây điện.

– Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.

Ngoài ra, đối với nhà ở/công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV, ngoài đáp ứng các điều kiện trên, các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất.



Xây nhà trên đất thuộc phạm vi hành lang an toàn lưới điện cần đáp ứng những điều kiện gì?

2. Đất vướng hành lang an toàn lưới điện có bị hạn chế xây nhà?

Trả lời thắc mắc của anh Tân, luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc, Hãng Luật TGS – (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết một trong những việc quan trọng nhất khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành phê duyệt thực hiện dự án xây dựng lưới điện đó chính là đảm bảo an toàn về điện. Theo đó, khi thửa đất/nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện thì sẽ bị hạn chế về khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Tuy nhiên, các chủ sử dụng đất khi nằm trong khu vực an toàn lưới điện này có thể được hỗ trợ và bồi thường tùy từng trường hợp và mức độ ảnh hưởng cụ thể.

Về vấn đề bồi thường, theo quy định tại Điều 18 Nghị Định 14/2014/NĐ-CP, nhà ở/công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích năm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không được xây dựng trên đất đủ điều kiện sẽ được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định.

“Theo thông tin anh Tân cung cấp, gia đình anh được thông báo nằm trong phạm vi hành lang lưới điện không được phép xây nhà quá 2 tầng. Tuy nhiên phía điện lực không nói rõ lý do bị hạn chế xây nhà quá hai tầng cụ thể thế nào. Trong trường hợp này, anh Tân có thể làm đơn gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như UBND xã, huyện và bên điện lực để yêu cầu trả lời cụ thể.

Mặt khác, do gia đình anh Tân bị ảnh hưởng sinh hoạt, hạn chế xây dựng khi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện nên hoàn toàn thuộc diện được hỗ trợ và bồi thường. Nếu phía điện lực hoặc chính quyền địa phương không có bất cứ thông báo nào cho gia đình anh Tân về vấn đề này thì anh Tân có thể làm đơn lên UBND cấp huyện và bên điện lực để đề nghị giải quyết vấn đề bồi thường” – Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết.



Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Luật TGS) tư vấn về trường hợp xây nhà trên đất vướng hành lang an toàn lưới điện.

