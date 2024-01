6 dấu hiệu những phòng trọ không nên thuê mà người đi thuê nhà vì không tìm hiểu trước, bị hấp dẫn bởi giá thuê rẻ mà nhiều người thuê nhà vẫn rất dễ “sa chân” vào.

6 Điểm Nhận Biết Những Phòng Trọ Không Nên Thuê

Không ít người đi thuê nhà lần đầu, các bạn trẻ hay sinh viên mới lên thành phố nhập học, vì chưa tìm hiểu mà dễ bị dụ dỗ thuê phòng trọ giá rẻ nhưng chất lượng "rẻ hơn cả giá". Dưới đây là những phòng trọ không nên thuê, người thuê nhà nên tránh dù giá thuê có rẻ ra sao.

Phòng Trọ Thiếu Ánh Sáng

Ánh sáng trời rất quan trọng, có tác dụng giúp chủ nhân ngôi nhà cải thiện tâm trạng, tăng cường sức đề kháng và hấp thụ vitamin D. Vì vậy, một căn phòng trọ ít nhiều đều cần phải có ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

Một trong những phòng trọ không nên thuê là phòng trọ thiếu sáng tự nhiên. Ảnh: Photoshop.

Nếu phòng trọ thiếu ánh sáng tự nhiên sẽ có không khí âm u, tù túng và tăm tối. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc và năng lượng của gia chủ. Vì vậy phòng trọ nếu không có đủ ánh sáng tự nhiên, bị chắn bởi các vật cản như cây xanh, tòa nhà hay biển quảng cáo thì là những phòng trọ không nên thuê.

Phòng trọ nên có không khí lưu chuyển tốt, không quá khô nóng hay quá ẩm mốc. Độ ẩm quá khô sẽ làm khô da, mũi và họng, gây kích ứng và dễ bị nhiễm trùng. Độ ẩm quá ẩm sẽ làm phát triển vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng. Độ ẩm lý tưởng cho phòng trọ là từ 40% đến 60%.

Phòng Trọ Không Có Cửa Sổ

Cửa sổ không chỉ giúp cho một căn phòng cho thuê có thể trực tiếp đón ánh sáng, đón gió và không khí bên ngoài trời, tạo sự quang đãng, thoáng mát mà còn là nơi điều hòa và thông khí cho căn phòng trọ.

Nếu một phòng trọ không có cửa sổ, điều này sẽ khiến không khí bị ứ đọng, ẩm thấp, môi trường sống bức bí và gây mệt mỏi cho sức khỏe cũng như tinh thần của gia chủ. Ngoài ra nó còn có thể làm giảm tài vận, vì vậy trong số những phòng trọ không nên thuê, phòng thiếu cửa sổ cũng không phải lựa chọn tốt.

Phòng Trọ Quá Cũ

Một trong những phòng trọ không nên thuê là những căn nhà trọ có niên đại lâu đời, chất lượng xây dựng cũ kỹ. Những căn phòng trọ này vừa có chất lượng sống không cao, yếu tố an toàn xây dựng không được đảm bảo, tiện ích nội thất có thể không tốt, nên bạn cần cân nhắc khi thuê các căn nhà trọ dạng này.

Phòng trọ nên có đồ nội thất hợp lý, không quá chật chội hay lộn xộn. Đồ nội thất quá nhiều sẽ làm giảm không gian sống, gây cản trở sự lưu thông của khí và làm cho bạn cảm thấy bí bách. Đồ nội thất quá ít sẽ làm cho phòng trọ trở nên trống rỗng, thiếu sự ấm cúng và thân thiện. Bạn nên chọn những đồ nội thất phù hợp với diện tích, mục đích sử dụng và phong cách của bạn.

Phòng Trọ Vị Trí Không Tốt

Những phòng trọ không nên thuê nhất là những phòng trọ có vị trí xấu. Ví như phòng trọ nằm gần các khu vực nghĩa trang, khu vực có thể gây khó khăn trong di chuyển, sinh hoạt, không khí ô nhiễm, khói bụi, khí thải hay mùi hôi. Không khí ô nhiễm sẽ gây hại cho hệ hô hấp, làm giảm chức năng phổi và tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn hay ung thư phổi.

Ngoài ra những phòng trọ nằm ở khu vực ồn ào, đông đúc, kém yên tĩnh và không thuận tiện di chuyển cũng cần xem xét trước khi đi thuê. Phòng trọ nằm gần các tụ điểm vui chơi, các quán nhậu hay sân khấu ca hát… có thể sẽ rất ồn ào, phức tạp gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật. Nên xem xét kỹ trước khi quyết định thuê những căn phòng trọ ở khu vực này.

Không Nên Thuê Phòng Trọ Có Bố Cục Phong Thủy Kém

Yếu tố phong thủy cũng rất quan trọng khi bạn muốn tìm thuê phòng trọ, những phòng trọ không nên thuê là những căn có thiết kế bồn cầu hay phòng vệ sinh đối diện cửa ra vào. Phòng trọ có bố cục quỷ môn, tức là từ cửa trước nhìn thấy cửa sau, sẽ làm cho khí tốt bị thoát ra ngoài và khí xấu bị hút vào trong.

Ngoài ra những căn nhà mà có xà ngang ở giữa nhà, có dán nhiều bùa chú hay treo gương bát quái ngoài cửa xét theo yếu tố phong thủy có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vận may, sức khỏe và tiền lộc của người sinh sống.

Không nên thuê các phòng trọ có phong thủy xấu. Ảnh: Soha

Phòng Trọ An Ninh Kém

Yếu tố an ninh cũng là một trong các tiêu chí cần đưa lên hàng đầu khi tìm phòng trọ. Nếu một căn phòng trọ có an ninh lỏng lẻo, khu vực dân trí thấp, thường xảy ra các tệ nạn xã hội sẽ không phải môi trường tốt để thuê. Người thuê trọ có thể dễ bị hao tài tốn của, gặp nhiều rủi ro trong sinh hoạt vì an ninh kém. Vì vậy trong những phòng trọ không nên thuê, các căn phòng không đảm bảo an toàn, an ninh trong sinh hoạt cần được loại trừ đầu tiên.

Người thuê trọ nên ưu tiên các phòng trọ nằm ở khu vực có an ninh tốt, có thiết bị giám sát an toàn trong nhà trọ và khu vực lân cận. Có thể xem thêm về những kiêng kỵ khi thuê phòng trọ tại Bài viết này

Phòng Trọ Tốt Mang Lại Lợi Ích Ra Sao

Một phòng trọ tốt sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, an toàn và khỏe mạnh, mang đến không gian sống và học tập riêng tư, sạch sẽ và tiện nghi.

Khác với những phòng trọ không nên thuê, một phòng trọ tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian, giảm thiểu chi phí sắm sửa nội thất, di chuyển đi lại thậm chí còn giúp bạn tăng cường vận may, sức khỏe và tiền lộc. Bạn sẽ được hưởng lợi từ bố cục phong thủy tốt, được hấp thụ năng lượng tích cực, ánh sáng tự nhiên và nhiệt độ phù hợp.

Để đánh giá một căn phòng có tốt hay không, có thể dựa vào những dấu hiệu sau:

Căn phòng có đủ ánh sáng tự nhiên, không bị chắn bởi các vật cản như cây xanh, tòa nhà hay biển quảng cáo. Ánh sáng tự nhiên có tác dụng giúp bạn cải thiện tâm trạng, tăng cường sức đề kháng và hấp thụ vitamin D.

Căn phòng có độ ẩm vừa phải, không quá khô hay quá ẩm. Độ ẩm quá khô sẽ làm khô da, mũi và họng, gây kích ứng và dễ bị nhiễm trùng. Độ ẩm quá ẩm sẽ làm phát triển vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng. Độ ẩm lý tưởng cho căn phòng là từ 40% đến 60%.

Căn phòng có không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói bụi, khí thải hay mùi hôi. Không khí ô nhiễm sẽ gây hại cho hệ hô hấp, làm giảm chức năng phổi và tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn hay ung thư phổi³. Bạn nên giữ cho căn phòng luôn thông thoáng, sạch sẽ và tránh hút thuốc lá trong phòng³.

Căn phòng có nhiệt độ phù hợp, không quá nóng hay quá lạnh. Nhiệt độ quá nóng sẽ làm bạn mất nước, mệt mỏi và khó chịu. Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm bạn cảm lạnh, run rẩy và giảm miễn dịch. Nhiệt độ lý tưởng cho căn phòng là từ 18 độ C đến 24 độ C.

Căn phòng có đồ nội thất hợp lý, không quá chật chội hay lộn xộn. Đồ nội thất quá nhiều sẽ làm giảm không gian sống, gây cản trở sự lưu thông của khí và làm cho bạn cảm thấy bí bách.

Ngoài các yếu tố về những phòng trọ không nên thuê, cũng cần xem xét vấn đề về giá thuê khi thuê trọ. Ảnh Kiến trúc

Làm Sao Để Tìm Được Một Phòng Trọ Tốt?

Bạn có thể tìm kiếm trên internet qua các trang web, ứng dụng hay mạng xã hội uy tín và cập nhật thường xuyên. Bạn nên chọn những tin đăng có hình ảnh, thông tin và giá cả rõ ràng, liên hệ trực tiếp với chủ nhà hoặc người cho thuê để xác nhận và hẹn xem phòng. Bạn cũng nên cẩn thận với những tin đăng có dấu hiệu lừa đảo, như giá quá rẻ, yêu cầu chuyển tiền trước, không cho xem phòng trước khi ký hợp đồng…

Bạn có thể tìm kiếm trực tiếp qua các ngõ, hẻm ở khu vực mà bạn muốn thuê trọ. Bạn nên đi bộ hoặc đi xe đạp, xe máy để dễ dàng quan sát và di chuyển. Bạn nên chú ý đến những bảng treo trước nhà, trước cổng có thông tin cho thuê phòng trọ và liên hệ ngay với chủ nhà để xem phòng. Bạn cũng nên hỏi thăm xung quanh để biết thêm về khu vực, giá cả và chất lượng phòng trọ.

Bạn có thể tìm kiếm qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen, người thân hoặc khách thuê cũ. Đây là cách tìm kiếm phòng trọ an toàn và hiệu quả, vì bạn sẽ được nghe những đánh giá, kinh nghiệm và lời khuyên từ những người đã từng thuê phòng trọ hoặc biết rõ về phòng trọ mà bạn muốn thuê. Bạn cũng sẽ có cơ hội được giới thiệu trực tiếp với chủ nhà hoặc người cho thuê, từ đó dễ dàng thương lượng và đàm phán.

Đông Phong