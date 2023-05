Đầu tư đất lãi đậm, vợ chồng trẻ tậu nhà tiền tỷ sau 8 tháng kết hôn

Dưới đây là chia sẻ của chị Minh Thúy với Batdongsan.com.vn về hành trình mua nhà “nhanh như chớp” của hai vợ chồng chị:

Tôi quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng từ 15 tuổi đã rời quê vào Sài Gòn cùng bố mẹ. Chồng tôi quê Thanh Hóa, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi làm chung công ty nên quen biết và dần nảy sinh tình cảm. Quen nhau được khoảng 1 năm thì chúng tôi kết hôn và phải thuê nhà ở. Hai vợ chồng cũng tính sẽ tiết kiệm vài năm rồi mua một căn nhà nhỏ. Thế nhưng chỉ sau 8 tháng cưới nhau chúng tôi đã mua được căn hộ 76m2, 2 phòng ngủ tại Sài Gòn trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều bạn bè, người thân.



Căn hộ của vợ chồng tôi rộng 76m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 WC. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cơ hội bất ngờ từ một chuyến đi

Tôi có đứa bạn ở Hóc Môn nên thi thoảng hai vợ chồng vẫn hay đèo nhau xuống đó chơi. Trong một lần xuống chơi ngồi tám chuyện với nhau ở quán nước mía thì nghe bàn bên cạnh có mấy người nói chuyện về bán đất. Vợ chồng tôi ngồi hóng thì mới biết có mảnh đất ở đường Trương Thị Như đang cần bán gấp. Trong phút chốc hai vợ chồng nảy ra ý tưởng mua đi bán lại. Ban đầu chỉ nghĩ chơi chơi nhưng tối đó về hai vợ chồng bàn kỹ lại và quyết định làm thiệt. Lúc đó hai vợ chồng vét sạch túi chỉ được 200 triệu đồng. Sáng hôm sau vợ chồng tôi quyết định đi xem đất. Mảnh đất đó có diện tích 88m2, mặt tiền đường rộng lại nằm cạnh ngay khu biệt thự. Vị trí phải nói là quá đẹp, người bán ra giá 1,1 tỷ đồng. Tôi nói với chủ đất là mua để xây nhà ở chứ không buôn bán gì nên họ bớt liền tay 50 triệu vì họ cũng đang rất cần tiền lại thấy vợ chồng tôi khá thiện chí. Cuối cùng giá bán chốt là 1,05 tỷ đồng.

Đặt cọc xong hai vợ chồng bắt đầu chiến dịch xoay tiền. May là anh chị tôi là dân kinh doanh nên tôi vay nóng được 900 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng mua bán và sang tên, tôi đăng tin vip 3 trên một trang web bất động sản và được rất nhiều khách hỏi. Trong đó có một khách rất thích mảnh đất của tôi và đã đồng ý mua với giá tôi đưa ra là 2,3 tỷ đồng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi chỉ trong vòng 1 tuần. Đến khi cầm tiền bán đất trên tay tôi vẫn không thể tin là sự thật. Thương vụ đầu tư đầu tiên trong đời của vợ chồng tôi thành công ngoài mong đợi. Vậy là trừ đi số tiền mượn của anh chị, vợ chồng tôi có trong tay 1,4 tỷ đồng. Số tiền nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ tới.

Giờ chúng tôi đã có một căn hộ ấm cúng, không còn phải chen chúc trong nhà

trọ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 20m2. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hiện thực hóa ước mơ mua nhà

Có tiền trong tay, vợ chồng tôi nghĩ ngay đến việc mua nhà vì thật sự tôi đã quá chán với việc phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức rồi. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng thống nhất tìm mua căn hộ ở để đảm bảo an ninh tốt và có nhiều tiện ích cho con cái sau này. Sau một thời gian tìm kiếm, khảo sát, vợ chồng tôi cũng tìm được một căn hộ của một dự án tại quận Thủ Đức, giá bán 2 tỷ đồng. Chúng tôi quyết định vay ngân hàng 600 triệu đồng, trả góp trong vòng 20 năm. Hiện tại tổng thu nhập của cả hai vợ chồng là 20 triệu đồng, tiền lãi trả ngân hàng là 8 triệu/tháng. Chúng tôi phải cắt giảm mọi chi tiêu không cần thiết, không la cà quán xá như trước.

Mặc dù nhiều lúc cũng bị bí bách, có tháng hết sạch tiền tiêu nhưng tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Bởi giờ chúng tôi đã có một căn hộ ấm cúng, không còn phải chen chúc trong nhà trọ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 20m2, không phải nghe những tiếng ồn chửi nhau của hàng xóm, không phải tìm chỗ gửi xe, không phải “tiếc đứt ruột” mỗi khi trả tiền thuê trọ… mà căn nhà đó mãi mãi không phải của mình.

Từ khi chuyển về nhà mới, cả gia đình tôi đều phấn khởi. Cuối năm ngoái tôi sinh cậu con trai đầu lòng, bố mẹ chồng và họ hàng lên chơi thấy nhà cửa rộng rãi, thoáng đãng rất mừng cho vợ chồng tôi. Giờ nghĩ lại nếu lúc trước vợ chồng tôi không “liều” thì có lẽ không biết đến bao giờ mới có thể mua được nhà.

Con cái chính là động lực khiến vợ chồng tôi quyết tâm phải có được mộtcăn nhà, nhỏ cũng được nhưng phải là nhà của mình. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Bí quyết là gì?

Khi bắt đầu lập gia đình, tôi luôn nghĩ rằng phải làm sao cho con cái mình có một cuộc sống thật đầy đủ, ấm cúng. Con cái chính là động lực khiến vợ chồng tôi quyết tâm phải có được một căn nhà, nhỏ cũng được nhưng phải là nhà của mình để khi con tôi ra đời sẽ được sống thoải mái, có chỗ rộng rãi để chơi đùa. Chính vì đã có mục tiêu ngay từ đầu nên mọi việc chúng tôi làm đều xoay quanh mục tiêu đó.

Đọc bài chia sẻ này của tôi có lẽ nhiều người nghĩ chẳng qua là chúng tôi ăn may, “trúng mánh” mảnh đất kia nên mới có tiền để mua nhà. Đúng, tôi thừa nhận chúng tôi quá may mắn nhưng may mắn chỉ chiếm 1% mà thôi. Lúc quyết định mua mảnh đất kia tôi cũng đã xem xét rất kỹ. Tôi đã đến UBND phường nơi chủ đất rao bán để hỏi về quy hoạch và tính pháp lý của miếng đất, sau đó khảo giá kỹ khu vực xung quanh rồi mới xuống tiền.

Thời điểm mua đất, vợ chồng tôi chỉ có đúng 200 triệu trong tay. Số còn lại là đi vay, rủi nhiều hơn may nên tôi không dám nhắm mắt làm liều. Thực ra việc đầu tư đất cũng giống như đánh một canh bạc. Nhưng để đánh thắng thì người mua phải biết chớp thời cơ, đặc biệt phải biết nhắm đúng vị trí để mua và tuyệt đối không được bỏ qua vấn đề pháp lý.

Hà Nhung (ghi)

>> Sài Gòn “tuyệt chủng” căn hộ giá rẻ, người trẻ “cày” tối mặt vẫn không mua nổi chốn an cư

>> Chàng trai 9x độc thân chia sẻ bí quyết kinh doanh, tậu nhà tiền tỷ



>> Ít tiền vẫn cố mua nhà đất, vợ chồng trẻ phải trả giá đắt



>>30 tuổi, tôi mua căn nhà đầu tiên và nhận ngay cái kết đắng