Đẩy mạnh xuất khẩu vật liệu xây dựng

Tiêu biểu là ngành hàng thép dù xảy ra khó khăn dồn dập liên quan đến các vụ kiện phòng vệ thương mại, nhưng trong quý 1 vừa qua, sản lượng sản xuất sắt, thép thô vẫn ghi nhận tốc độc tăng mạnh. Theo đó, riêng trong tháng 3, sản lượng sắt, thép thô đã đạt 1.684.000 tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018.

Về xuất khẩu, quý 1 ghi nhận tổng lượng sắt, thép xuất khẩu là 1,7 triệu tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng khoảng 24,2% về lượng, còn về giá trị cũng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018c. Thời gian tới ngành thép được dự báo vẫn có triển vọng tăng trưởng tốt (do các nhà máy mới hoàn thành đưa vào vận hành hết công suất). Điều này giúp ngành thép có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn khoảng 10% so với năm 2018.



Thép là ngành hàng vật liệu xây dựng tăng trưởng mạnh sản lượng

xuất khẩu trong quý 1/2019. Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, những khó khăn với ngành thép vẫn đang ở phía trước trong bối cảnh trào lưu bảo hộ thương mại và phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới vẫn tiếp diễn, cùng với đó là giá điện tăng. Hiệp hội Thép Việt Nam đưa ra ước tính rằng, với giá điện tăng 8,36%, giá thép có thể bị dội lên khoảng 100.000 đồng/tấn.

Về ngành hàng xi măng, trong quý vừa qua sản lượng xuất khẩu đạt 8,55 triệu tấn, trị giá 364,5 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và 23,3% trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ chú trọng rà soát, bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được với mục tiêu kiểm soát, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã tự sản xuất. Đồng thời cơ quan này cũng sẽ xử lý kịp thời vướng mắc về khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng…