Sở Tài Nguyên Môi trường Tp.HCM cho biết, Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định số 1416 thành lập đoàn thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…

Hiện có tổng cộng khoảng hơn 90 dự án đang bị thanh tra. Đáng chú ý là các dự án như: Dự án 205 Lạc Long Quân (Q.11) của Công ty CP địa ốc 11 do Bộ Tài chính kiến nghị thanh tra; cao ốc 51 Nguyễn Thị Minh Khai của Tổng công ty Xây dựng số 1; dự án 79 Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình) của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn; dự án 25 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh Nhà; dự án 152 Trần Phú (Q.5) của Tổng công ty thuốc lá; khu tứ giác Mả Lạng (Q.1) của Tập đoàn Bitexco; dự án 262-264 Trần Hưng Đạo (Q.1) của Samco; 18 khu đất giao tài sản cố định để cổ phần hóa do Công ty CP dệt may Gia Định quản lý;…

Trong số hơn 90 dự án này, có một số dự án còn đang đền bù giải tỏa, một số dự án là mặt bằng trống. Còn một số dự án chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng khá lâu như: Cao ốc 51 Nguyễn Thị Minh Khai, chung cư 16 Âu Cơ, khu Eden…



Sở Tài Nguyên Môi trường Tp.HCM kiến nghị tiếp tục cho phép giải quyết thủ tục

pháp lý cho hơn 90 dự án bất động sản đang bị thanh tra

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), có các dự án Khu phức hợp tại khu chức năng 2b, do Công ty TNHH Liên danh Thành phố Đế Vương (doanh nghiệp đã nộp tiền và đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất) làm chủ đầu tư. Các khu đất đối ứng dự án BT hạ tầng kỹ thuật KDC phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc-Nam, do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII) làm chủ đầu tư (doanh nghiệp đề nghị được cấp GCN đối với các khu đất tương ứng giá trị xây dựng công trình BT). Các khu đất đối ứng dự án BT (xây dựng, chuyển giao – đổi đất lấy hạ tầng) của 4 tuyến đường do Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư (doanh nghiệp đề nghị được cấp GCN đối với các khu đất tương ứng giá trị xây dựng công trình BT)…

Theo Sở Tài Nguyên Môi trường Tp.HCM, nhiều dự án chủ đầu tư yêu cầu được giải quyết các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh ranh hoặc mục tiêu dự án; xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất;… ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất do đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Vì vậy, Sở Tài Nguyên Môi trường Tp.HCM kiến nghị UBND Tp.HCM có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ có ý kiến đồng ý để các sở, ngành liên quan tiếp tục giải quyết các thủ tục pháp lý cho các dự án nói trên theo đúng quy định pháp luật.