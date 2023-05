Đề nghị ngừng cung cấp điện, nước cho 104 căn hộ trái phép tại Đà Nẵng

Theo ông Vũ Quang Hùng, Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư có quy mô 2 tầng hầm, 41 tầng nổi. Dự án thuộc loại công trình dân dụng, cấp I nên thẩm quyền nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình tương ứng thuộc Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Từ tầng 2 đến tầng 5 của tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ

cao cấp Sơn Trà chưa được nghiệm thu về PCCC

Công văn số 4348/PCCC&CNCH-P6 ngày 2-8-2017 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) nêu rõ, từ tầng 2 đến tầng 5 Khối chung cư thuộc Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà chưa được nghiệm thu về PCCC.

Bên cạnh đó, khối chung cư nêu trên chưa được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Nhưng hiện tại, chủ đầu tư đã bố trí người dân vào ở tại một số căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 của khối chung cư này.

Để đảm bảo điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự kỷ cương trong xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cưỡng chế hành chính thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Cảnh sát PC&CC thành phố nghiên cứu, tham mưu kiến nghị với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với khối nhà chung cư (từ tầng 2 đến tầng 5) thuộc Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà do vi phạm quy định về PCCC. Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước,… để đảm bảo thực hiện nghiêm quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.