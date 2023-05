Để Trở Thành Một Phiên Bản Tốt Hơn, Mẹ Đơn Thân Quyết Mua Nhà Ở Riêng

Dưới đây là chia sẻ của chị Phạm Thùy Dương (32 tuổi) với Batdongsan.com.vn về chuyện tìm nhà, hành trình kiếm không gian riêng tư cho hai mẹ con:

Tôi là một nhân viên văn phòng (biên tập viên), một người rất yêu thiên nhiên và các hoạt động thể thao ngoài trời như leo núi, đạp xe, bơi, chạy bộ,… Với một người theo chủ nghĩa xê dịch, đam mê những chuyến đi, một căn nhà riêng có thể không quá quan trọng với họ, nhưng với tôi thì khác.

Sau khi ly hôn, tôi chuyển về sống với bố mẹ trong căn nhà phân lô, liền kề xây theo kiểu xưa ở khu tập thể Đại học Hà Nội. Sống với bố mẹ, tôi được đỡ đần rất nhiều trong việc chăm con. Tuy nhiên, khi ở chung với gia đình, tôi nhận thấy có những sự hạn chế nhất định trong việc phát triển bản thân. Tôi muốn chăm sóc, nuôi dạy con theo cách của mình, muốn con hình thành nên những cái thuộc về phần tâm hồn, tư duy, thẩm mỹ. Và những thứ diễn ra hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến điều đó.

Trong đầu tôi lúc nào cũng khao khát có được một không gian riêng cho hai mẹ con. Sau những giờ đi làm trong tuần, tôi thường ra khỏi Hà Nội vào cuối tuần. Bởi tôi cảm thấy rất bí bách, nhất là những lúc con không ở nhà. Mong ước sở hữu không gian riêng tư thật sự cho mình và con càng thôi thúc tôi chuyển ra ở riêng ngay khi có thể. Hành trình tìm nhà của tôi cũng bắt đầu từ đó.



Chị Phạm Thùy Dương đã tìm được ngôi nhà mơ ước cho mình và con trai.

Cũng như những người mua nhà lần đầu, tôi chưa có kinh nghiệm, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi tận dụng hết các mối quan hệ để hỏi han về việc mua nhà nên như thế nào, tìm kiếm, chọn lọc ra sao cho hiệu quả, nhanh chóng. Tôi đã vận dụng những gì được hướng dẫn, chia sẻ vào công cuộc tìm nhà.

Với tài chính khá hạn hẹp, tôi xác định mua một căn chung cư nho nhỏ làm tổ ấm cho hai mẹ con. Tuy nhiên, cũng muốn căn hộ đó gần chỗ làm để tiện đi lại, gần trường học của con để tiện đưa đón. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian di chuyển trên đường, với kẹt xe, khói bụi và những phiền toái khác. Thay vì thế, muốn dành thật nhiều thời gian quý báu cho cả hai mẹ con. Làm ở khu Keangnam nên tôi muốn tìm mua nhà ở khu vực Mỹ Đình , Cầu Giấy.

Tôi tìm kiếm thông tin bán căn hộ trên Internet, các trang mạng xã hội, các hội nhóm, website uy tín Batdongsan.com.vn. Thế nhưng, do tài chính có hạn, trong khi lại muốn tìm nhà khu trung tâm, gần nơi làm việc, gần trường học của con nên tôi không có nhiều lựa chọn. Người thân, bạn bè đều khuyên tôi nên thay đổi tiêu chí tìm nhà, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu Dương Nội, Mỗ Lao, Hà Đông hoặc An Khánh, Hoài Đức. Giá căn hộ tại những khu vực này cũng "mềm" hơn so với khu trung tâm. Song, tôi vẫn quyết mua nhà gần nơi làm việc, thuận tiện đi lại cho hai mẹ con.

Nhà là nơi tôi "sạc pin", nạp lại năng lượng để tiếp tục theo đuổi những hành trình kế tiếp. Có nhà riêng đối với tôi vô cùng hạnh phúc. Nó tạo cho mình cái cảm giác muốn về nhà, muốn ở nhà nhiều hơn – nơi mình được là chính mình, nơi "chữa lành" tốt nhất. Phạm Thùy Dương

Sau mấy tháng trời tìm kiếm, so sánh giá cả, đi xem nhà, cân đo đong đếm mọi yếu tố, tôi quyết định "chốt" căn chung cư nhỏ xinh 56m2 ngay gần bến xe Mỹ Đình, phù hợp với các tiêu chí của mình.

Sau khi mua nhà, tôi hào hứng bắt tay vào công cuộc thiết kế nội thất dù tài chính khi đó khá eo hẹp. Tôi lên các website nội thất trong nước và nước ngoài, tự nghiên cứu, tìm hiểu, lựa chọn phong cách yêu thích. Tự tay lên ý tưởng, chọn vật liệu từ sàn gỗ, sơn tường, gạch lát… Hồi bé không có phòng riêng nên tôi luôn muốn làm cho con trai mình một căn phòng thật đẹp. Tôi làm một cái giường tầng, thiết kế tường leo núi, cầu trượt. Vẽ những nhân vật hoạt hình mà con trai yêu thích.

Căn hộ của tôi gần bến xe trong thành phố, khá ngột ngạt. Do đó, khi làm nội thất, tôi muốn đưa tất cả những hình ảnh của núi rừng, thiên nhiên vào nhà, để khi ở nhà tôi luôn có được cảm giác gần gũi với thiên nhiên, được trở về với thiên nhiên, bớt đi phần nào sự nhớ nhung thiên nhiên của mình. Nhà hướng Tây khá nóng và chỉ có thể ngắm hoàng hôn. Để bù lại, tôi cho vẽ cảnh bình minh trong phòng ngủ của mình.

Phòng khách trước và sau khi sơn sửa

Không gian riêng dành cho con trai

Hình ảnh phòng ngủ trước và sau khi làm nội thất

Nhiều người cho rằng, với tài chính hạn hẹp thì khó có thể sở hữu nhà trong bối cảnh giá nhà đất, chung cư không ngừng “leo thang” như hiện nay. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ bản thân tôi thì mọi thứ đều có cách giải quyết. Đừng quá cầu toàn, hãy tập trung vào những tiêu chí thiết thực nhất với mình, bạn sẽ tìm được căn hộ ưng ý và phù hợp với khả năng tài chính.

Tương tự, khi làm nội thất cũng vậy. Với nhà nhỏ, tôi chọn nội thất thông minh, giường tầng với bậc cầu thang tích hợp hộc lưu trữ, tủ ẩn,… để tăng không gian lưu trữ, giúp nhà nhỏ gọn gàng, sạch đẹp hơn.

Làm xong nội thất và chuyển về ở, lúc nào tôi cũng chỉ muốn ở nhà. Dọn ra ở riêng, tôi trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Tôi cũng bắt đầu có những thành công nhất định trong công việc. Cho đến nay, tôi đã leo hết những đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam và tham gia tất cả các giải chạy maraton trong nước. Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn trở về ngôi nhà nhỏ xinh của hai mẹ con. Ngoại trừ những lúc đi leo núi, đi dã ngoại hòa mình vào thiên nhiên, thì hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi đều muốn ở nhà, tận hưởng không gian của riêng mình.

