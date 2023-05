Đề xuất để 45% vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

Khoản 17, Điều 1, Thông tư 19/2017/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Điều 17, Thông tư 36/2014/TT-NHNN) quy định, kể từ ngày 1/1/2019, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn. Hệ số rủi ro của các khoản vay để kinh doanh bất động sản là 200%.

HoREA kiến nghị để 45% vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

Nhưng với đề xuất của HoREA, các tổ chức tín dụng được sử dụng tỷ lệ tối đa 45% của nguồn vốn ngắn hạn, để cho vay trung hạn và dài hạn trong năm 2019. Tỷ lệ 45% hiện đang được áp dụng trong năm 2018, theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN.

HoREA cho biết, việc siết tỷ lệ từ 45% về 40% kể từ ngày 01/01/2019 là chưa cần thiết và phù hợp với thực tiễn; đồng thời cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ổn định của thị trường bất động sản.

Hiệp hội đưa ra lý do là tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 9%, chỉ bằng hơn một nửa so với chỉ tiêu 17% cả năm 2018. Tăng trưởng tín dụng bất động sản rất thấp, chỉ đạt 4,55% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 02/08/2018 chủ trương không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc biệt); kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng liên quan đến bất động sản; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông. Vì vậy, trên thực tế, các ngân hàng khó còn "room" tín dụng để cho vay bất động sản.