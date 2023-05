Thông tin tổng quan về Dĩ An Bình Dương

Thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương được chính thức thành lập ngày 1/2/2020. Đây cũng là trung tâm công nghiệp, kinh tế, đơn vị hành chính cấp huyện có dân số đông thứ 2 của tỉnh Bình Dương.



Bản đồ hành chính Dĩ An Bình Dương.

Diện tích: 60,10km2

Dân số: 403.760 người (2009), mật độ dân số: 6.718 người/km2.

Đơn vị hành chính: 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm các phường An Bình, Bình An, Dĩ An, Bình Thắng, Tân Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp. Thành phố Dĩ An chỉ có phường, không có xã trực thuộc.

Vị trí

Thành phố Dĩ An nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bình Dương, phía Đông giáp thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và thành phố Thủ Đức (TP.HCM), phía Tây giáp thành phố Thuận An, phía Nam giáp thành phố Thủ Đức (TP.HCM), phía Bắc giáp thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và thị xã Tân Uyên.

Với vị trí như trên, Dĩ An trở thành cửa ngõ quan trọng, kết nối tỉnh Bình Dương với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc.

Hạ tầng

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân thành phố và hướng tới trở thành đô thị loại II, chính quyền thành phố Dĩ An đã và đang xây dựng, đưa nhiều công trình công cộng vào hoạt động: Quảng trường trung tâm Thành phố Dĩ An, Công viên Trung tâm hành chính Thành phố Dĩ An, Công viên Rạp hát Dĩ An, Công viên Dĩ An, Công viên Liêu Viễn Kiều, Công viên văn hóa Nhị Đồng, Công viên Tân Đông Hiệp, Sân vận động Thành phố Dĩ An, Sân vận động phường Dĩ An, Thư viện thành phố Dĩ An, Nhà văn hóa Thành phố Dĩ An, Nhà Thiếu nhi Thành phố Dĩ An, Quảng trường trung tâm Thành phố Dĩ An… và nhiều tiểu cảnh xanh trên địa bàn.

Thành phố cũng xây dựng và đưa Nhà máy xử lý nước sinh hoạt Dĩ An vào khai thác. Đây sẽ là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trực tiếp cho người dân thành phố. Trong tương lai, Thành phố dự kiến loại bỏ việc xây dựng hố ga của các công trình nhà ở dân dụng trên địa bàn.



Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An.

Trung tâm Hành chính công Thành phố Dĩ An nằm ở vị trí đắc địa của phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện và tránh lãng phí thời gian của người dân Thành phố. Đây là trung tâm hành chính – công vụ tập trung của chính quyền Thành phố, bao gồm các cơ quan ban ngành, công trình phúc lợi như Văn phòng Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an Thành phố, Tòa án nhân dân, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao…

Giao thông

Các tuyến đường quan trọng đi qua Dĩ An có thể kể đến như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, Quốc lộ 52 và tuyến đường sắt Bắc – Nam. Thành phố Dĩ An còn có 2 ga xe lửa quan trọng là ga Sóng Thần và ga Dĩ An. Dĩ An được kết nối với trung tâm Bình Dương thông qua con đường huyết mạch Mỹ Phước Tân Vạn, qua TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu 1 và Quốc lộ 1A.

Hiện nay, hầu hết các tuyến đường huyết mạch của Dĩ An đã và đang xuống cấp trầm trọng do tần suất lưu thông cao của các xe container ra vào các khu công nghiệp. Tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông tại các nút giao trọng điểm cũng là vấn đề nhức nhối tại đây.

Nhằm giải quyết bài toán về hạ tầng và giao thông, thành phố đã và đang xây dựng, mở rộng những tuyến đường quan trọng:

Quốc lộ 1A được mở rộng lộ giới với 113,5m, gồm làn xe cao tốc, các làn nội bộ và giải phân cách tuyến metro số 1.

Tuyến đường Xuyên Á đi qua Dĩ An được mở rộng lên 120m.

Đường Vành đai 3 thuộc Dĩ An được nâng cấp, mở rộng thêm 64m.

Quốc lộ 1K qua Dĩ An được mở rộng 54m.

Tuyến ĐT 734 sẽ được mở rộng lộ giới 25m, DT743B lộ giới 74m; DT743C có lộ giới 42m2, Đại lộ Độc lập có lộ giới 40m.

Tình trạng kẹt xe tại ngã tư 550 cũng sẽ được giải tỏa với dự án cầu vượt 6 làn đường đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chấp thuận.

Trong thời gian tới, Bình Dương có kế hoạch kiến nghị xây dựng tuyến metro 1 kéo dài từ TP.HCM có đoạn đi qua địa bàn Dĩ An.

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục của Dĩ An ngày một hoàn thiện, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đều có trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, thành phố Dĩ An còn là khu vực có trường đại học uy tín với phần lớn diện tích Trường Đại học Quốc gia TP.HCM đều nằm ở Dĩ An.

Trường tiểu học công lập

Tiểu học Nguyễn Khuyến

Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Tiểu học Kim Đồng

Tiểu học Bình An

Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiểu học Đông Hoà

Tiểu học Đông An

Tiểu học Nhị Đồng

Tiểu học An Bình

Tiểu học An Bình B

Tiểu học Lê Quý Đôn

Tiểu học Lý Thường Kiệt

Tiểu học Tân Bình

Tiểu học Tân Đông Hiệp

Trường THCS công lập:

Trung học cơ sở An Bình

Trung học cơ sở Võ Trường Toản

Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp

Trung học cơ sở Tân Bình

Trung học cơ sở Đông Hòa

Trung học cơ sở Bình An

Trung học cơ sở Bình Thắng

Trung học cơ sở Dĩ An

Trung học phổ thông:

Trung học phổ thông Bình An

Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh

Trung học phổ thông Dĩ An

Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp Dĩ An

Bệnh viện

Bệnh viện Quân y 4 – Cục Hậu cần Quân đoàn 4 là bệnh viện công lớn nhất và cũng là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất nằm trên địa bàn thành phố Dĩ An. Bên cạnh đó còn có bệnh viện An Bình, hệ thống Trung tâm y tế cấp huyện và các trạm y tế cấp xã của các phường trực thuộc. Hệ thống bệnh viện tư ở đây cũng phát triển mạnh mẽ, có thể kể đến như PKĐK An An Bình, BVĐK Năm Anh, BVĐK Hoàn Hỏa, BVĐK Ngọc Hồng…

Bệnh viện Quân y 4 – Cục Hậu cần Quân đoàn 4

Các khu công nghiệp

Thành phố Dĩ An đứng đầu về số lượng khu công nghiệp, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Bình Dương với các khu công nghiệp: KCN Tân Đông Hiệp, KCN Sóng Thần 1, KCN Sóng Thần 2, KCN dệt may Bình An, KCN Tân Đông Hiệp A, KCN Tân Đông Hiệp B, KCN Bình Đường, cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp, cụm công nghiệp Tân Bình.

Phát triển đô thị

Trong giai đoạn 2015-2020, Thành phố Dĩ An có tất cả 50 dự án nhà ở, chung cư cao tầng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án nhà ở, chung cư tại thành phố lên 119.

Thành phố ngày càng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, hình thành các khu dân cư mới (hiện có trên 112 khu dân cư), đông bộ 46/55 tuyến đường, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm của Thành phố nhằm phục vụ đời sống nhân dân và thu hút đầu tư phát triển.

Thành phố Dĩ An có nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại, có thể kể đến như Khu dân cư đô thị Trung tâm hành chính TP. Dĩ An, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An (khánh thành năm 2019), BigC Dĩ An.

Thị trường nhà, đất Dĩ An Bình Dương

Theo khảo sát, giá nhà đất tại nhiều vị trí thuộc thành phố Dĩ An cao gần tương đương các quận, huyện ngoại thành TP.HCM. Chẳng hạn, dự án nhà phố mở bán cuối năm 2018 có giá rao khoảng 20 triệu đồng/m2, đến năm 2019 đã tăng lên 30-35 triệu đồng/m2. Khi có thông tin Dĩ An chính thức lên thành phố thì giá giao dịch tăng lên ngất ngưởng ở mức 40-45 triệu đồng/m2.

Có nhiều nguyên nhân thúc đẩy giá bất động sản Dĩ An tăng mạnh. Do tính chất giao thoa với Đồng Nai và TP.HCM nên thành phố Dĩ An có nhiều đặc điểm tiệm cận với những khu vực lân cận. Dĩ An sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, quy hoạch, lại có nhiều khu công nghiệp, thu hút chuyên gia nước ngoài và lao động từ các tỉnh, thành lân cận về làm việc, sinh sống, khiến nhu cầu nhà ở tại đây luôn ở mức cao. Không ít người làm việc tại TP.HCM lựa chọn mua nhà ở Dĩ An.

Một nguyên nhân nữa là do Bình Dương điều chỉnh giá đất tăng lên 30-40% so với trước đó, kéo giá nhà, đất trên thị trường Dĩ An tăng theo. Cùng với đó, nguồn hàng để đầu tư tại TP.HCM đang cạn kiệt buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm dự án ở các khu vực lân cận, trong đó có các dự án bất động sản tại Dĩ An . Việc các tập đoàn địa ốc đã, đang và sẽ phát triển các dự án quy mô tại đây cùng những thay đổi về hạ tầng giao thông là yếu tố khiến nhà đầu tư kỳ vọng giá nhà đất tại đây tăng cao. Đặc biệt, sự kiện thành phố Dĩ An chính thức thành lập đầu năm 2020 đã tác động tích cực đến giá nhà, đất nơi đây.

Dưới đây là danh sách và giá bán tham khảo các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Dĩ An:

STT Tên dự án Loại dự án Diện tích (m2) Giá tham khảo

(triệu đồng) 1 Trung tâm thương mại Vincom Shophouse Dĩ An Trung tâm thương mại 67.49 – 116.3 4,488 – 7,734 2 Khu dân cư An Phát Residence Khu dân cư 60 – 95 3,000 – 4,750 3 Khu dân cư Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp Khu dân cư 60 – 120 1,740 – 3,480 4 Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 9, 10 Khu dân cư 60 – 120 1,500 – 3,000 5 Khu dân cư Louis Resident Khu dân cư 68 – 103 3,100 – 4,696 6 Khu dân cư Icon Central Khu dân cư 60 – 150 2,280 – 5,700 7 Khu dân cư Golden Mall Khu dân cư 65 – 120 1,495 – 2,760 8 Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6 Khu dân cư 60 – 120 1,100 – 2,200 9 Khu dân cư Khu Đô Thị Mới Bình Nguyên Khu dân cư 100 – 300 690 – 2,070 10 Khu căn hộ cao cấp Phú Đông Premier Khu căn hộ cao cấp 60 – 77 1,050 – 1,348 11 Khu căn hộ cao cấp Charm Plaza Khu căn hộ cao cấp 45 – 176 12 Khu căn hộ cao cấp Metro Tower Khu căn hộ cao cấp 35 – 121 266 – 920 13 Căn hộ chung cư Bcons Plaza Căn hộ chung cư 36 – 56 1,451 – 2,257 14 Căn hộ chung cư LDG Sky Căn hộ chung cư 56 – 146 1,680 – 4,380 15 Căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower Căn hộ chung cư 43.89 – 77 1,317 – 2,310 16 Căn hộ chung cư Bcons Bee Căn hộ chung cư 33.48 – 61.14 1,250 – 2,283 17 Căn hộ chung cư Phú Đông Sky Garden Căn hộ chung cư 104 – 104 3,120 – 3,120 18 Căn hộ chung cư New Galaxy Căn hộ chung cư 50.17 – 84.04 1,800 – 3,015 19 Căn hộ chung cư Bcons Green View Căn hộ chung cư 39.26 – 52.38 1,300 – 1,735 20 Căn hộ chung cư 9x Ciao Căn hộ chung cư 45 – 90 900 – 1,800 21 Căn hộ chung cư Căn hộ Làng Đại Học Căn hộ chung cư 45 – 90 1,100 – 2,201 22 Căn hộ chung cư Bcons Garden Căn hộ chung cư 43 – 70 880 – 1,433 23 Căn hộ chung cư Charm City Căn hộ chung cư 45 – 95 1,125 – 2,375 24 Căn hộ chung cư Opal Boulevard Căn hộ chung cư 74 – 108 2,146 – 3,132 25 Căn hộ chung cư The East Gate Căn hộ chung cư 32.5 – 69.7 780 – 1,673 26 Căn hộ chung cư Bcons Miền Đông Căn hộ chung cư 34 – 72.5 800 – 1,706 27 Căn hộ chung cư Tecco Tower Bình Dương Căn hộ chung cư 54.37 – 66.14 1,100 – 1,339 28 Căn hộ chung cư Bcons Suối Tiên Căn hộ chung cư 35.02 – 57.8 665 – 1,098 29 Căn hộ chung cư STown Phúc An Căn hộ chung cư 49.25 685 30 Căn hộ chung cư Samsora Riverside Căn hộ chung cư 37 – 55 600 – 892 31 Căn hộ chung cư Him Lam Phú Đông Căn hộ chung cư 45 – 89 761 – 1,504 32 Biệt thự Champaca Garden Biệt thự 60 – 100 1,140 – 1,900

Tính đến thời điểm hiện tại, theo Báo cáo thị trường BĐS Bình Dương vừa được Batdongsan.com.vn công bố đầu năm 2022, mức độ quan tâm của giới đầu tư và người mua thực ở phân khúc nhà đất liền thổ tại Bình Dương tăng mạnh, nhất là các khu vực phát triển như TP. Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một. Như vậy, rõ ràng, bất động sản Dĩ An có nhiều cơ sở để tăng giá trong những năm tiếp theo và đầu tư vào bất động sản Dĩ An vẫn là cơ hội tốt. Tuy nhiên, người mua, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng.

Trước tiên, cần tìm hiểu về quy hoạch (thường là quy hoạch 1/2000) để không mua phải đất vướng quy hoạch. Bên cạnh đó, giấy tờ, thủ tục pháp lý phải rõ ràng để tránh xảy ra kiện cáo, tranh chấp về sau. Các chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Việc vay ngân hàng mua nhà với tỷ lệ cao có thể dẫn đến nhiều rủi ro trong bối cảnh nền kinh tế gặp bất lợi, chẳng hạn như dịch Covid-19 vừa qua gây tác động tiêu cực đến những người mua nhà bằng tiền vay ngân hàng. Người mua cũng phải tỉnh táo trước tình trạng thổi giá đất, lợi dụng thông tin về quy hoạch, hạ tầng để tạo sóng thị trường, gây ra các cơn sốt đất ảo.