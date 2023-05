Đi du lịch giúp đầu tư bất động sản thông thái hơn

Đầu tư bất động sản có nhiều hình thức khác nhau. Trong khi một số nhà đầu tư lựa chọn bỏ vốn vào bất động sản cho thuê để có thu nhập thụ động hàng tháng thì nhiều người khác lại tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn nhằm kiếm lợi nhuận “khủng”. Một bộ phận nhà đầu tư thích bất động sản thương mại trong khi những người khác chỉ quan tâm đến nhà ở. Nhưng dù sở thích hay mục tiêu của bạn là gì, các chuyên gia giàu kinh nghiệm tin rằng đi du lịch có thể giúp bạn trở thành một nhà đầu tư bất động sản thông thái, thành công hơn. Dưới đây là lý do vì sao:

Cơ hội tìm hiểu nhiều thị trường khác nhau

Trước hết, du lịch giúp bạn có cơ hội tiếp xúc với các thị trường khác nhau trên khắp đất nước cũng như trên thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đầu tư bất động sản thành công là sự nhạy bén, nhìn ra được tiềm năng sinh lời ở những thị trường mới, khu vực mới. Trong quá trình du lịch, bạn có dịp tiếp xúc, tìm hiểu, phát triển tầm hiểu biết về vị trí, đặc điểm, giá trị của bất động sản và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Đơn cử, nếu nơi bạn đến du lịch, nghỉ dưỡng có khí hậu mưa thuận gió hòa, an ninh tốt, tỷ lệ tội phạm thấp, gần trường học, cơ sở giáo dục uy tín mà giá bất động sản vẫn còn chưa quá nóng sốt, bạn có thể cân nhắc đầu tư để kiếm lời trong tương lai. Càng đi nhiều, theo thời gian, bạn sẽ càng tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm, hiểu được bản chất của giá trị bất động sản, phát triển tư duy nhạy bén, nhận diện cơ hội đầu tư tốt hơn.



Đi nhiều nơi mang đến cho bạn cơ hội tích lũy kiến thức, phát triển tư duy, nhận diện cơ hội đầu tư bất động sản tốt hơn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư với các cơ hội mới

Du lịch đến các vừng miền khác của Tổ quốc hay thậm chí các quốc gia có thể mang đến cho bạn những cơ hội đầu tư mới. Bạn sẽ thấy rất nhiều bất động sản đang được rao bán, rất có thể một trong số đó chính là cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho bạn. Đầu tư vào nhiều bất động sản ở nhiều thị trường khác nhau là chiến lược tốt để bảo vệ nhà đầu tư khỏi những biến động khó lường của thị trường địa phương, tránh “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Trong trường hợp một thị trường nào đó gặp khó khăn, suy thoái, bạn vẫn có cơ hội kiếm lời từ một thị trường khác trong danh mục đầu tư, giúp bạn vượt qua “cơn bão”.

Thư giãn, giảm căng thẳng

Du lịch vốn được biết đến là một hoạt động giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Là một nhà đầu tư bất động sản, bạn có thể thường xuyên đối mặt với tình trạng căng thẳng khi phải quản lý tài chính, kiểm soát các dòng tiền, tìm khách thuê, giải quyết các vấn đề bảo trì, sửa chữa ở nhà cho thuê, đôi khi gặp phiền phức liên quan đến pháp lý. Theo thời gian, những căng thẳng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Vì vậy, thỉnh thoảng dành thời gian du lịch, thăm thú những miền đất mới, thư giãn, nghỉ dưỡng cũng là cách hay để làm mới bản thân, sau đó quay trở lại mục tiêu đầu tư bất động sản của mình với trạng thái tinh thần và thể chất khỏe mạnh hơn, đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.

Tận dụng tốt hơn cơ hội từ những chuyến đi

Nếu bạn thường xuyên đi du lịch, tận mắt nhìn thấy những vùng đất mới và tìm kiếm những bất động sản có giá trị để đầu tư, bạn hoàn toàn có thể tạo thêm doanh thu từ những chuyến du lịch đó để phục vụ cho các cơ hội đầu tư bất động sản mới. Ví dụ, bạn có thể viết một blog hay kênh Youtube về du lịch, chia sẻ về những trải nghiệm và cơ hội đầu tư hấp dẫn mà bạn nhận thấy trong mỗi khu vực, thị trường. Nếu thu hút được một lượng độc giả/người theo dõi đủ lớn, bạn có thể kiếm tiền từ lưu lượng truy cập blog của mình với sự trợ giúp của quảng cáo và các chiến thuật truyền thông khác.

Có lý do cho những chuyến du lịch khác trong tương lai

Nếu yêu thích các chuyến đi, đầu tư vào bất động sản ở một địa điểm du lịch hấp dẫn sẽ mang lại cho bạn lý do hoàn hảo để ghé thăm địa điểm đó trong tương lai. Nếu có điều kiện, không chịu áp lực duy trì dòng tiền hoạt động liên tục, bạn có thể đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng ở một vùng miền hoặc quốc gia khác. Khi đó, bạn sẽ có lý do, động lực để ghé thăm nơi đó thường xuyên. Dĩ nhiên, đây không phải là lý do duy nhất thúc đẩy bạn mua nhà đất ở nơi khác mà chỉ nên là một yếu tố cộng thêm. Nếu không, nó sẽ nhanh chóng trở thành một thói quen đắt đỏ, không có lợi cho tài sản của bạn.

Tóm lại, đi du lịch thường xuyên có thể cải thiện tư duy, tầm nhìn của bạn với tư cách là một nhà đầu tư bất động sản. Hãy khám phá thế giới, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và tận dụng tối đa cơ hội từ những chuyến du lịch để đầu tư bất động sản thông thái, “trăm trận trăm thắng”!

Lan Chi