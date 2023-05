Điều chỉnh quy hoạch 4 tuyến cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

4 tuyến cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được điều chỉnh quy hoạch. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (đoạn tuyến kéo dài đến cảng Trần Đề), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chỉ đạo tư vấn thiết kế nghiên cứu quy mô, phương án tuyến trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ; lấy ý kiến thỏa thuận của các địa phương liên quan làm cơ sở báo cáo Bộ xem xét, chấp thuận.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng sẽ lập hồ sơ điều chỉnh phương án tuyến và lộ trình đầu tư đối với tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau; bổ sung tuyến An Hữu – Cao Lãnh thuộc tuyến Trà Vinh – Hồng Ngự; bổ sung đoạn tuyến kéo dài đến cảng Trần Đề, lộ trình đầu tư đối với tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; điều chỉnh lộ trình đầu tư đối với tuyến Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu.

Thời hạn để gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ các tuyến cao tốc về Tổng cục Đường bộ là trước ngày 20/3.

Trên cơ sở hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ 4 tuyến cao tốc trên; tờ trình của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Tổng cục Đường bộ kiểm tra, rà soát và trình Bộ điều chỉnh quy hoạch 4 tuyến cao tốc Trà Vinh – Hồng Ngự; Cần Thơ – Cà Mau; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu trước ngày 25/3/2021 làm cơ sở để Bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ kế hoạch đầu tư 7 tuyến đường bộ cao tốc gồm đoạn Cần Thơ – Cà Mau, Chơn Thành – Đức Hòa, Đức Hòa – Mỹ An, Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu – Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc Hồng Ngự – Trà Vinh), Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Tổng vốn đầu tư các dự án này là 64.554 tỷ đồng, trong đó khoảng 37.272 tỷ đồng là nhu cầu vốn trong giai đoạn 2021-2025.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông và phía Tây cùng với 3 tuyến cao tốc khu vực phía Nam (Cần Thơ – Cà Mau, Bạc Liêu – Rạch Giá – Hà Tiên và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng) với tổng chiều dài khoảng 998km.

Khánh Trang