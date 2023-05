1. Đô thị vệ tinh là gì?

Đầu tư mạo hiểm không phải lúc nào cũng là phương án đầu tư hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản. Các nhà đầu tư dù chỉ có định hướng đầu tư “lướt sóng”, “ngắn hạn” thì đều nên tìm hiểu kỹ các khái niệm liên quan. Trong bài viết này, Batdongsan.com.vn sẽ giúp bạn hiểu được khu đô thị vệ tinh là gì.

Hiểu một cách khái quát, đô thị vệ tinh đơn giản là các thành phố trẻ hoặc thị trấn nằm gần thành phố lớn, các thành phố này sẽ được coi là đô thị trung tâm. Bản thân mỗi đô thị vệ tinh đều có định hướng phát triển cũng như chức năng tách bạch so với đô thị trung tâm.

Các đô thị vệ tinh thường nằm xung quanh vùng nội bộ hay còn gọi là đô thị trung tâm

Cách biệt về không gian và nhịp độ phát triển là có tồn tại giữa đô thị vệ tinh với đô thị trung tâm. Tuy nhiên, các địa phương đều sẽ đảm bảo một số lợi thế phát triển cũng như chính sách an sinh xã hội cho mô hình đô thị mới này. Các tiềm năng nói trên chính là điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản muốn có cơ sở hạ tầng để phục vụ hoạt động sản xuất, dịch vụ.

Một số người quan tâm đến vấn đề đô thị vệ tinh trong tiếng Anh là gì để xem xét xem liệu mô hình này đã xuất hiện ở nước ngoài chưa và có thu về lợi nhuận tốt hay không. Đối với thắc mắc này, bạn chỉ cần tra cứu từ khoá “Satellite Urban” (đô thị vệ tinh) trên Google, rất nhiều bài báo, chính sách quy hoạch đô thị sẽ hiển thị cho bạn tham khảo.

2. Chức năng đô thị vệ tinh là gì?

Mô hình đô thị này đã được áp dụng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới và giải quyết nhiều vấn đề an sinh xã hội hiệu quả. Ngay khi Việt Nam xây dựng các đề án quy hoạch đô thị dạng vệ tinh, chúng được hi vọng giải quyết triệt để áp lực mật độ dân số và bài toán cư trú tại các thành phố lớn. Nhiều người có thể vẫn làm việc tại trung tâm thành phố nhưng cư trú tại vùng ngoại ô, nhu cầu của người dân vẫn được giải quyết trong khi các địa phương giảm bớt “gánh nặng” bùng nổ dân số trong tương lai.

Bên cạnh vấn đề dân số, đô thị theo mô hình vệ tinh còn có nhiệm vụ điều hoà môi trường sinh thái cho đô thị, tạo các “khoảng xanh hô hấp” cho các thành phố trọng điểm.

Các đô thị vệ tinh được hi vọng trở thành “lá phổi xanh” mới của các thành phố lớn

Tiềm lực của một đô thị kiểu này thực tế không hề nhỏ. Bản thân chúng luôn trực thuộc một thành phố Trung ương hoặc một tỉnh và kết nối với đô thị trung tâm bằng hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng quy mô lớn, hiện đại. Đi cùng với sự liên kết đặc biệt này sẽ là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển an sinh xã hội mạnh mẽ.

3. Phân loại đô thị vệ tinh

Hiện nay có khá nhiều cách phân loại đô thị vệ tinh mà chúng ta có thể tham khảo:

Phân loại theo vị trí

Xét theo vị trí thì đô thị quy hoạch theo mô hình vệ tinh được chia làm 2 loại chính:

– Đô thị vòng trong: Đây là các thành phố nhỏ hoặc thị trấn trực thuộc địa bàn của tỉnh hoặc thành phố cấp Trung ương. Các đô thị vòng trong tách biệt với đô thị trung tâm nhưng quy hoạch đồng nhất theo phương hướng quy hoạch chung của Tỉnh hoặc Thành phố.

– Đô thị vòng ngoài: So với đô thị vòng trong, đô thị vòng ngoài có phần độc lập hơn khi chỉ thuộc địa bàn của các tỉnh lân cận. Các đô thị vòng ngoài thường phát triển kinh tế cũng như quy hoạch theo định hướng riêng.

Xét theo mối liên hệ với đô thị trung tâm

Khi phân chia dựa vào mối liên hệ với đô thị trung tâm, có 3 mô hình đô thị được xem xét bao gồm:

– Đô thị hoàn toàn phụ thuộc: Các đô thị hoàn toàn phụ thuộc sẽ đặt dưới quyền quản lý của đô thị chung tâm và thường nằm trên địa bàn của tỉnh hoặc Thành phố lớn. Ưu điểm lớn nhất của mô hình đô thị này là sự hiệu quả, đồng nhất khi khai thác, phát triển song song với đô thị trung tâm.

– Đô thị nửa độc lập: Các đô thị nửa độc lập thường chỉ chịu quản lý của chính quyền đô thị trung tâm tại khía cạnh hành chính. Những đô thị kiểu này thường mang nhiều đặc trưng riêng biệt của địa phương trong chiến lược phát triển của mình.

– Đô thị độc lập hoàn toàn: Mọi hoạt động của đô thị độc lập hoàn toàn đều không chịu sự chi phối của đô thị trung tâm. Dù vậy sự phát triển của đô thị độc lập vẫn đảm bảo tiến trình quy hoạch nhằm phát triển đô thị trung tâm.

Xét theo chức năng

Được ra đời nhằm phục vụ các nhu cầu thực tế của xã hội, các đô thị vệ tinh có nhiều chức năng khác nhau. Tương ứng với mỗi chức năng lại có một dạng mô hình xây dựng đô thị riêng:

– Đô thị mang chức năng công nghiệp: Nhu cầu việc làm cũng như hàng hoá, dịch vụ tại các thành phố lớn chưa bao giờ có dấu hiệu giảm. Điều này đồng nghĩa với việc các đô thị trung tâm rất cần một dạng đô thị có thể đặt các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,… Đô thị mang chức năng công nghiệp ra đời giải quyết triệt để “bài toán” việc làm của người lao động.

– Đô thị để sinh sống: Mô hình vệ tinh để sinh sống giúp một bộ phận đáng kể người dân di chuyển ra khỏi “vùng lõi” đang quá tải trong thành phố lớn. Ngoài ra các đô thị kiểu này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của các cư dân.

– Đô thị phục vụ nghiên cứu khoa học, văn hoá giáo dục: Việc có khu vực chuyên phục vụ hoạt động nghiên cứu cũng như giáo dục là điều cần thiết đối với sự phát triển bền vững của mọi đô thị trung tâm. Đô thị phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục hiện đang được nước ta rất chú trọng.

4. Vì sao đầu tư vào đô thị vệ tinh là chiến lược hiệu quả?

Một nhà đầu tư bất động sản khôn ngoan sẽ tận dụng tất cả các lợi thế của một khu vực trong tương lai xa để kiếm về lợi nhuận “khủng”. Nếu xét trong ba đến năm năm tới, đô thị vệ tinh chắc chắn sẽ là hướng đầu tư tiềm năng, thậm chí còn là cơ hội “vàng” nhờ vào các yếu tố dưới đây:

Các thành phố vệ tinh vốn là các thị trấn, đô thị “trẻ”, mới được quy hoạch nên sự bài bản trong thiết kế, đầy đủ tiện ích thường vượt trội hơn so với các địa phương đã phát triển từ nhiều năm trước. Nếu xét nhu cầu sống của các cư dân hiện đại, thành phố vệ tinh đã chiếm được điểm cộng đầu tiên.

Không gian sống tại thành phố vệ tinh được đánh giá là lý tưởng hơn hẳn so với đô thị trung tâm. Sở dĩ có được lợi thế về không gian sống như vậy là do mật độ cư dân thấp trong khi mật độ cây xanh lại cao. Song song cùng chiến lược phát triển đô thị chính là các chiến lược bảo vệ môi trường.

Cơ sở hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản. Các thành phố vệ tinh luôn có thể kết nối dễ dàng tới các đô thị trung tâm. Các trục đường chính tại thành phố vệ tinh hầu như không phải chịu áp lực lớn như tại khu vực sâu trong nội thành.

Việc xây dựng nhà ở hoặc các dự án chung cư tại thành phố vệ tinh thường giảm thiểu được khá nhiều chi phí so với khu vực trung tâm.

Các nhà đầu tư nhạy bén có thể kiếm được lợi nhuận tốt từ mô hình đô thị vệ tinh

5. Lưu ý kỹ những điều này trước khi đầu tư vào đô thị vệ tinh

Không thể phủ nhận các đô thị vệ tinh đang sở hữu nhiều lợi thế “vàng” nhưng các nhà đầu tư vẫn nên tỉnh táo và cẩn trọng khi rót tiền vào đây. Mỗi mô hình đô thị đều có những điểm yếu nhất định và bạn nên cân nhắc kỹ để đảm bảo được lợi nhuận của bản thân.

Một số điểm cần lưu ý liên quan đến bất động sản tại thành phố vệ tinh bao gồm:

– Vì là các thành phố khá trẻ nên các mô hình đô thị này cần thời gian hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như một số tiện ích cuộc sống khác cho cư dân. Việc triển khai quy hoạch cơ sở hạ tầng thường khiến các nhà đầu tư phải chờ đợi khá lâu.

– Thành phố vệ tinh luôn cách xa trung tâm của tỉnh, thành phố lớn. Bất lợi cố hữu về mặt khoảng cách này nên được các nhà đầu tư thận trọng cân nhắc.

– Tính thanh khoản của các dự án tại thành phố vệ tinh thường thấp hơn so với dự án cùng phân khúc nằm tại khu vực nội thành, trung tâm.

– Lợi dụng sự chú ý của các nhà đầu tư, khá nhiều “dự án ma” đang được công khai mở bán tại các thành phố vệ tinh nước ta.

Nhìn chung các điểm yếu của thành phố vệ tinh hầu như chỉ thể hiện việc đầu tư vào khu vực này không phù hợp với tất cả mọi người. Vậy những ai đầu tư vào mô hình đô thị này sẽ thích hợp nhất? Câu trả lời là những người đang có nhu cầu đầu tư dài hạn. Thành phố vệ tinh cần thời gian để phát triển và giúp bạn thu về lợi nhuận, nếu bạn sẵn sàng chờ đợi thì hãy xem xét đầu tư!

Đô thị vệ tinh cũng có thể là “chiếc bẫy” với các nhà đầu tư nôn nóng

6. Một số dự án đáng cân nhắc tại đô thị vệ tinh tại Việt Nam hiện nay

Các đô thị vệ tinh tại nước ta đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Hiện một số đô thị vệ tinh tại hai thành phố lớn trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động. Trong đó:

– Hà Nội có 5 đô thị vệ tinh lần lượt đặt tại khu vực Sóc Sơn, Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai và Phú Xuyên.

– Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mạnh vào thành phố Thủ Đức, Tây Bắc Củ Chi, cảng Hiệp Phước, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các dự án đã chuyển dịch đến khu vực này và nhận được sự đánh giá cao từ giới đầu tư. Một số lựa chọn có thể tham khảo như:

Vị trí: xã Long Hưng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

Sản phẩm ra mắt: Nhà phố, shophouse, biệt thự

Quy mô dự án: 1000 ha

Mật độ xây dựng: 30,27%

Khởi công: Năm 2019

Bàn giao: Dự kiến năm 2023

Aqua City chính là dự án khu đô thị sinh thái nổi bật số một tại Đồng Nai hiện nay. Từ dự án, cư dân có thể đến sân bay quốc tế Long Thành trong vòng 20 phút và đến Quận 1 trong vòng 30 phút. Điểm nổi bật của dự án chính là các tiện ích nội khu. Các cư dân của Aqua City sẽ được trải nghiệm cuộc sống an lành trong một thành phố thu nhỏ, có tới 8 trung tâm thương mại, 6 công trình y tế và 22 công trình giáo dục.

Aqua City – Tuyệt tác kiến trúc sinh thái bên sông

Các phân khu trực thuộc Aqua City lần lượt gồm: River Park 1, The Elite, The Stella, The Grand Villas, The Suite, The Valencia. Hiện nhà mẫu của Aqua City cũng như các ưu đãi đi kèm đã được chủ đầu tư công bố tại website chính thức của đơn vị.

Tên dự án: Waterpoint (South Gate)

Vị trí: Tại DT824, Xã An Thạnh, Bến Lức, Long An.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Southgate – Liên doanh Nam Long, NNR, TBS Group và Tân Hiệp.

Quy mô toàn khu: 355 hecta – Giai đoạn 1 phát triển 165 hecta

Sản phẩm: Nhà phố vườn Waterpoint, Shophouse Water point, biệt thự song lập Waterpoint, biệt thự đơn lập Waterpoint, đất nền biệt thự Waterpoint.

Các Phân Khu của Dự Án Waterpoint gồm: South Gate, Central Park, Rivera 1, Rivera 2, The Marina , Harbour, Aquaria.

Tiến độ xây dựng: Thi công hạ tầng và hoàn thiện nhà mẫu.

Dự án Waterpoint Nam Long được đánh giá cao ngay từ khi ra mắt vì thị trấn Bến Lức đang là khu vực phát triển sầm uất hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cả nước. Dự án được hi vọng trở thành hòn ngọc bên sông Vàm Cỏ Đông khi dành tới 95 ha để xây dựng các công viên cây xanh, công viên sông nước. Ý tưởng thiết kế chủ đạo của dự án theo chủ đầu tư công bố là “Nhà trong vườn – Vườn trong nhà”.

Về tiện ích nội khu, chủ đầu tư cam kết các cư dân của Waterpoint Nam Long sẽ được tận hưởng đầy đủ những tiện ích sống cao cấp nhất.

Toàn cảnh dự án Waterpoint Nam Long nhìn từ trên cao

Izumi City (Nam Long Spring Waterfront)

Vị trí: Long Hưng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Phát triển dự án: Nam Long, Keppel Land Singapore và đối tác Nhật Hankyu Hanshin.

Diện tích: 170 hecta. Sản phẩm: Căn hộ Flora, nhà phố và biệt thự Valora Waterfront

Bàn giao: Hoàn thiện cơ bản tiêu chuẩn hiện đại.

Dự án Izumi City (tên cũ: Spring Waterfront City hay Đồng Nai Waterfront, Nam Long Spring Waterfront) là sự kết hợp hài hoà giữa đô thị hiện đại và môi trường cảnh quan sông nước vốn có của địa phương. Dự án đã được khởi công từ năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thiện giai đoạn cuối cùng vào quý II năm 2026.

Theo công bố từ chủ đầu tư, bên cạnh các ưu thế như vị trí vàng, chủ đầu tư uy tín, tiện ích nội khu vượt trội thì Izumi City còn sở hữu mức giá ưu việt, giá bán chỉ bằng khoảng ¼ các sản phẩm bất động sản cùng phân khúc tại Thủ Thiêm và Quận 2.

Phối cảnh dự án Izumi City

Vị trí: Đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Tập đoàn SwanCity

Quy mô dự án: 200 ha

Mật độ xây dựng: 17,7%

Loại hình sản phẩm: căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse

Số lượng sản phẩm: 1700 căn

Diện tích mỗi căn: từ 137 – 321m2

Tình trạng: đang mở bán

Nơi giao hoà của cây, nước và tiện ích cao cấp là tên gọi mà chủ đầu tư Swancity gọi dự án trong đô thị vệ tinh nổi bật hàng đầu của mình tại Việt Nam. Toạ lạc tại vùng phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị sinh thái mới này hứa hẹn cho các cư dân môi trường sống cao cấp nhất từ trước đến nay.

SwanBay nổi bật với các tiện ích nội khu

Một trong những điểm nổi bật mà các nhà đầu tư bị thu hút bởi Swanbay Đại Phước là dự án được Ngân hàng Vietinbank cho phép vay vốn mua nhà lên đến 70% giá trị căn hộ.

Hòa Lạc Lotus

Tên dự án: Khu dân cư Hòa Lạc Lotus

Vị trí dự án: Thôn Linh Sơn, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Tổng diện tích: 9113m2

Diện tích xây dựng: 7273m2

Quy mô dự án: gồm 71 lô

Diện tích: Đa dạng 90m – 150m2

Giá chỉ từ: 1.6 tỷ/lô, view hồ sen sinh thái.

Pháp lý: Đã có sổ đỏ lâu dài riêng từng lô

Tiện ích nội khu: đường 10 m2. Vỉa hè lát đá xanh

Mật độ công viên, cây xanh: 30%

Cơ sở hạ tầng: đường, hệ thống điện – nước, xử lý nước thải đạt chuẩn khu đô thị.

Hòa Lạc Lotus là dự án khá đặc biệt khi chỉ cách Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – nơi được quy hoạch là Thung lũng Silicon công nghệ của Việt Nam khoảng 5 phút đi xe. Đây cũng là dự án được đánh giá cao về sự minh bạch khi chủ đầu tư cung cấp sổ đỏ lâu dài cho từng lô đất. Với nhịp độ phát triển như hiện tại của Hòa Lạc, tầm nhìn đến năm 2030, giá đất tại dự án này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Phối cảnh dự án Hòa Lạc Lotus

Có thể nói đô thị vệ tinh sẽ sớm trở thành xu hướng mới của thị trường bất động sản Việt Nam. Các dự án tọa lạc trên loại khu đô thị này đặc biệt thích hợp cho những ai muốn đầu tư nhà đất dài hạn. Hi vọng với những thông tin do Batdongsan.com.vn mang lại sẽ hữu ích, không chỉ giúp bạn hiểu được đô thị vệ tinh là gì, chức năng và phân loại, mà còn giúp bạn lên kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Hà Linh