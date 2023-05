Doanh nghiệp BĐS đề nghị được làm nhà trọ cho thuê

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan đến việc thực hiện các chính sách pháp luật về xây dựng và quy hoạch – kiến trúc; đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch đô thị… Nội dung báo cáo cũng đề cập kiến nghị cho phép các doanh nghiệp BĐS có thể xây dựng nhà ở xã hội dưới dạng phòng trọ, nhà trọ cho thuê.

HoREA trình bày, Tp.HCM hiện có khoảng 13 triệu dân, trong đó lượng người nhập cư vào khoảng 3 triệu và phần lớn đang sống tại các phòng trọ, nhà trọ cho thuê tự phát do người dân xây dựng. Trên địa bàn thành phố hiện có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp với khoảng 274.622 công nhân, lao động. Số người ngoại tỉnh chiếm khoảng 69% nhưng chỉ có 8,54% trong số họ được ở tại các khu nhà lưu trú công nhân chính quy. Như vậy, khoảng hơn 90% lao động ngoại tỉnh đang phải thuê phòng trọ, nhà trọ để mưu sinh.

Bên cạnh đó, Tp.HCM hiện cũng có khoảng 500.000 sinh viên. Trong số này, sinh viên ngoại tỉnh chiếm khoảng 80% và phần lớn cũng phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập.



Các doanh nghiệp BĐS muốn tham gia xây dựng nhà

trọ, phòng trọ cho thuê. Ảnh minh họa

Thực hiện khoản 3 Điều 53 Luật Nhà ở 2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 100 giao cho "Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ”. Tại Thông tư 20 do Bộ Xây dựng ban hành, quy định tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua được nêu như sau: “Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 10m2; diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2 cho một người".

Thế nhưng, theo ghi nhận thực tế, hầu hết các khu nhà trọ, phòng trọ do người dân tự xây đều lụp xụp, nhiều khu trọ không có các tiện ích cơ bản, thiếu an toàn, an ninh… Trong khi đó, các doanh nghiệp BĐS lại không được phép đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê dạng phòng trọ, nhà trọ.

HoREA nhận định, nếu các doanh nghiệp được đầu tư nhà trọ, phòng trọ cho thuê sẽ góp phần tăng nguồn cung chất lượng tốt hơn với nhiều tiện ích hơn cho loại nhà ở này. Đồng thời, điều này còn giúp tạo sự cạnh tranh, tạo áp lực để các hộ gia đình, cá nhân phải lo cải tạo, nâng cấp chất lượng phòng trọ, nhà trọ tốt hơn.

Từ những phân tích trên, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật theo hướng cho phép các doanh nghiệp BĐS được đầu tư phát triển nhà ở xã hội dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê.

Hơn nữa, nếu được tham gia vào phân khúc nhà ở này, các doanh nghiệp BĐS còn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp. Theo quy định hiện hành, chỉ các hộ gia đình, cá nhân mới được vay tiền ngân hàng với lãi suất 4,8%/năm. Tuy nhiên, đầu tháng 5/2018 vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.HCM cho biết ngân sách phục vụ các mục tiêu về nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở xã hội dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê trên địa bàn chỉ được phân bổ 50 tỉ đồng.