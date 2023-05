Tính đến cuối kỳ, An Gia có hơn 3.166 tỷ đồng người mua trả tiền trước, tăng 24% so với đầu năm dù mới bàn giao xong dự án River Panorama.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 với doanh thu thuần gấp 15 lần cùng kỳ năm trước, đạt 260 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 190 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng lợi nhuận gộp từ bán hàng do ghi nhận doanh thu bàn giao dự án River Panorama (Quận 7, TP.HCM).

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của An Gia (Đơn vị: tỷ đồng)

Lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia đạt doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 195 tỷ đồng, tăng 3%.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. An Gia có gần 7.032 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 23%, đều là các bất động sản dở dang đang được công ty xây dựng, dự kiến khi hoàn thành bàn giao sẽ đem lại kết quả kinh doanh khả quan như dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM), The Standard (Bình Dương),… Đây là 2 dự án đã ra mắt thị trường vào năm 2020, được An Gia mua lại trong nửa cuối năm 2019. Ban Lãnh đạo công ty nhận định quỹ đất mua được đều là đất sạch, pháp lý minh bạch nên được triển khai phát triển với tốc độ nhanh.

Dự kiến, khu biệt lập The Standard sẽ được bàn giao những sản phẩm đầu tiên vào quý 4/2021, trong khi đó khu phức hợp cao cấp Westgate với quy mô hơn 3 ha tại trung tâm hành chính Bình Chánh sẽ hoàn thành trong quý 1/2023.

Do đó, mặc dù đã bàn giao dự án River Panorama nhưng An Gia vẫn có hơn 3.166 tỷ đồng người mua trả tiền trước, tăng 24% so với đầu năm. Đây là khoản tiền khách hàng trả trước, đặt cọc mua sản phẩm dự án và sẽ được ghi nhận thành doanh thu, lợi nhuận khi hoàn thành bàn giao.

Dự án Westgate tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh (Phối cảnh)

Tính đến 30/6, An Gia có vốn điều lệ hơn 827,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong nửa cuối năm 2021, công ty sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để gấp đôi vốn điều lệ, dự kiến đạt hơn 1.737 tỷ đồng. Số tiền thu được từ phát hành nhằm bổ sung vốn đầu tư, mở rộng quỹ đất.

Nằm trong kế hoạch mở rộng quỹ đất, định hướng triển khai xây dựng những khu phức hợp biệt lập, nửa đầu năm, An Gia cũng thực hiện thương vụ M&A dự án 27 ha tại Bình Chánh, TP.HCM. Công ty có kế hoạch phát triển dự án với quy mô 7.000 – 8.000 sản phẩm căn hộ và nhà thấp tầng. Hiện, thủ tục pháp lý liên quan dự án đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào đầu năm 2022.

Trước khi An Gia thực hiện phát hành tăng vốn, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã mua vào hơn 8,1 triệu cổ phiếu AGG để gia tăng sở hữu lên hơn 9,8% vốn, trở thành cổ đông nước ngoài lớn nhất tại doanh nghiệp này. Nếu Dragon Capital tiếp tục nắm giữ cổ phiếu AGG, đơn vị này cũng sẽ tham gia vào quá trình tăng vốn lên gấp đôi của An Gia, dự kiến thực hiện trong 1-2 tháng tới đây. Giá cổ phiếu AGG từ đầu năm đến nay đã tăng trên 93%, chốt phiên giao dịch ngày 30/7 ở mức 53.500 đồng/cổ phiếu.