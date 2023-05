Dốc sạch vốn liếng vào đất rồi ôm nợ vì tư tưởng “1 vốn 4 lời”

Anh Kiên liều lĩnh lao vào cơn sốt đất tại Đông Anh với tâm lý "liều để học". Nhưng do thiếu kiến thức và nhận định nên khi thị trường gần đạt đỉnh, anh mới bắt đầu rót tiền. Lại được "cò đất" bảo trợ tinh thần, tin vào bức tranh màu hồng do họ vẽ ra nên anh xác định có thể không lãi đậm nhưng sẽ không lỗ, chưa kể sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho những lần đầu tư sau. Do đó, anh chọn mua một mảnh đất 80m2 giá 2,4 tỷ đồng. Giá lúc anh mua vào là 30 triệu đồng/m2 nhưng kỳ vọng của anh không thành hiện thực, giá không tăng lên mà quay đầu giảm xuống còn 27 triệu đồng/m2. Thị trường quay đầu, một năm sau, anh Kiên chấp nhận bán lỗ 400 triệu để rút tiền về kèm theo một bài học cay đắng về thất bại khi muốn trở thành đại gia buôn đất.

Lần “liều” thứ hai là cuối năm 2018 nhưng sau một thời gian tìm hiểu, lần này anh Kiên rót tiền tự tin hơn. Anh mạnh tay dốc hết tiền tích lũy và vay mượn thêm ngân hàng để gom 18 tỷ tiền đất. Sang tháng 5/2019, có người ngỏ ý muốn mua lại, trả anh giá 30 tỷ. Kỳ vọng giá sẽ còn tăng nữa nên anh Kiên chưa bán vội. Từ tháng 7, giá đất chững lại và đến tháng 9, giá đất quay đầu giảm, khách trả anh 20 tỷ. Vừa tiếc công tiếc sức mà lời lãi chẳng đáng là bao nên anh vẫn cố giữ. Hiện tại, thị trường vẫn chưa khởi sắc lại cộng thêm dịch bệnh nên càng ảm đạm. Trong khi đó, vì cần tiền mặt nên anh chịu bán lỗ 20% nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Lúc này anh Kiên mới thấy hối hận vì đã bỏ qua mức lãi 10 tỷ đồng trong vòng nửa năm.



Tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản "ngã đau"

Cũng tính toán sai lầm khi đầu tư nhà đất và càng "ngã đau" bởi dịch bệnh là trường hợp của anh Minh.

Anh Minh sở hữu 70m2 đất ở quận Ba Đình. Tìm cách sinh lời từ mảnh đất này, anh Minh dự định bán đất để lấy tiền gửi ngân hàng cho an toàn nhưng về lâu dài, anh nghĩ tiền sẽ ngày càng mất giá trong khi giá đất chắc chắn sẽ tăng. Hỏi ý kiến bạn bè, anh Minh chọn xây homestay để cho thuê vì khu vực này có khá nhiều khách du lịch ngoại quốc. Tuy nhiên, khi làm theo hướng này, vì thiếu kinh phí nên anh sẽ phải vay toàn bộ tiền. Anh tính toán sơ bộ chi phí xây dựng homestay rơi vào khoảng 2 tỷ đồng. Nếu vay 15 năm thì trong 10 năm đầu, số tiền phải trả mỗi tháng khoảng trên dưới 20 triệu, 5 năm sau khoảng 10 triệu/tháng. Vì vợ anh từng làm ở khách sạn nên ít nhiều có kinh nghiệm và có thể hỗ trợ chồng nên anh Minh quyết định làm theo phương án này, hy vọng sẽ sớm thu hồi vốn và sau đó sẽ có nguồn thu ổn định mỗi tháng.

Tuy nhiên, vừa đi vào hoạt động được gần 1 năm thì dịch Covid-19 khiến homestay của anh phải tạm thời đóng cửa. Nguồn thu không có trong khi lãi mẹ đẻ lãi con cùng hàng loạt hóa đơn đến hạn khiến vợ chồng anh quay cuồng trong nợ nần. Dốc hết vốn liếng vào đầu tư, không có nguồn thu khác, tiền mặt không còn lại phải trả nợ ngân hàng nên hai vợ chồng phải chạy vạy đi vay mượn khắp nơi.

Tâm lý đầu tư nhà đất “1 vốn 4 lời” khiến nhiều người dốc hết tiền của để tham gia mà không tính đến rủi ro do tác động của những yếu tố khách quan như dịch bệnh, thiên tai. Đặc biệt là dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động giao thương ngưng trệ, người dân hạn chế ra đường nên kế hoạch xoay sở dòng tiền càng khó thực hiện.

Về kênh đầu tư này, nhà đầu tư bất động sản Trần Minh cho rằng, thị trường bất động sản đang khác hoàn toàn so với giai đoạn bùng nổ 2017-2018. Nhà đầu tư đang ưu tiên tiền mặt là vua. Tiền của họ chỉ chuyển hoá vào đất khi nguồn tiền dư giả.

Cũng theo ông Minh, thời điểm này, các nhà đầu tư cần cơ cấu lại danh mục xem bất động sản nào nên giữ, bất động sản nào nên bán hoặc bất động sản nào có thể kinh doanh để tạo dòng tiền. Nếu sản phẩm đó kinh doanh được thì phải dựa trên mục tiêu và nguồn tiền của các nhà đầu tư. Nếu nguồn tiền đó không phải đi vay và có thể trả nợ trong 3-5 năm tới thì có thể giữ bất động sản.

Chung quan điểm, chuyên gia bất động sản cá nhân Phan Công Chánh cũng cho rằng, thời điểm hiện tại đòi hỏi sự quyết đoán và dũng cảm của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cũng chỉ nên dùng 70% số vốn mình có để đầu tư bất động sản, 30% còn lại nên cất giữ để hạn chế rủi ro, đảm bảo vẫn có nguồn vốn lưu động khi cần thiết.

Khánh Trang

>> Tưởng mua được nhà giá hời, không ngờ lại gặp "siêu lừa"