Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Đoạn đường nhà tôi vừa được tu sửa, tên đường và số nhà cũng được thay đổi. Giờ số nhà trong hộ khẩu không còn đúng nữa thì tôi có cần đổi lại hộ khẩu? Nếu có thì thủ tục ra sao?

Trần Văn Khải (Gò Vấp, TP.HCM)

Trả lời:

Điều 29 Luật Cư trú 2006 quy định trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

Còn theo điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 35/2014 của Bộ Công an, trong thời hạn ba tháng kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

Như vậy, trong trường hợp này, anh Khải cần đến cơ quan đăng ký cư trú tại địa phương để làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu.

Về hồ sơ điều chỉnh thay đổi hộ khẩu gồm:

– Sổ hộ khẩu;

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

– Giấy tờ chứng minh việc thay đổi địa giới hành chính, số nhà, đường phố.

Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã. Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện; công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

(Theo Pháp luật TP.HCM Online)