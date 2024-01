Đồng Tháp có mấy thành phố tính đến năm 2024, hiện trạng phát triển các thành phố ra sao là điều mà giới đầu tư quan tâm khi rót vốn vào địa phương này.

Bài viết giải đáp chi tiết và đầy đủ nhất câu hỏi tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu thành phố; diện tích, dân số, kinh tế xã hội của các thành phố hiện như thế nào để bạn đọc nắm rõ.

Trước khi tìm hiểu Đồng Tháp có những thành phố nào, Đồng Tháp có bao nhiêu thành phố và huyện, chúng ta hãy cùng điểm qua thông tin tổng quan về tỉnh Đồng Tháp – "xứ bưng biền", "đất sen hồng" nổi tiếng xưa nay.

1. Tổng Quan Tỉnh Đồng Tháp

Vào khoảng thế kỷ XVII – XVIII, chúa Nguyễn đã khai phá vùng đất Đồng Tháp, nay là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở hợp nhất tỉnh 2 tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong, tỉnh Đồng Tháp đã được thành lập vào năm 1976. Đồng Tháp được đánh giá phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, nổi tiếng với những ruộng sen rộng lớn đặc trưng.

Vị Trí Địa Lý

Đồng Tháp có tổng diện tích tự nhiên là 3.382,28km2, tọa lạc ở cả hai bờ sông Tiền với giới hạn tọa độ 10°07’ – 10°58’ vĩ độ Bắc và 105°12’ – 105°56’ kinh độ Đông. Phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Tháp cụ thể như sau:

Phía Bắc giáp tỉnh Long An và tỉnh Prey Veng, Campuchia

Phía Nam giáp TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long

Phía Đông giáp 2 tỉnh Tiền Giang và Long An

Phía Tây giáp tỉnh An Giang

Đáng chú ý, tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới quốc gia giáp Campuchia dài khoảng 50km tính từ Hồng Ngự tới Tân Hồng, cách Phnôm Pênh 200km. Tỉnh có 4 cửa khẩu gồm Thường Phước, Mỹ Cân, Dinh Bà và Thông Bình. Bên cạnh đó còn có hệ thống đường Quốc lộ 30, Quốc lộ 80, Quốc lộ 54, Quốc lộ N1, Quốc lộ N2 kết nối tỉnh Đồng Tháp với TP.HCM cũng như các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp cách TP.HCM 165km, cách TP. Cần Thơ 80km, thuận tiện kết nối phát triển kinh tế xã hội.

Xem bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp bạn sẽ trả lời được câu hỏi Đồng Tháp có mấy thành phố. Ảnh: bankervn

Hành Chính

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện và thành phố? Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Tháp đang có 12 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó, bao gồm 3 thành phố và 9 huyện, tổng cộng 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 19 phường và 9 thị trấn.

STT Huyện, thành phố Diện tích (km2) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km2) Số đơn vị hành chính Năm thành lập Loại đô thị 1 Huyện Tân Hồng 311 75.456 243 1 thị trấn, 8 xã 1989 2 Huyện Tam Nông 474 99.995 211 1 thị trấn, 11 xã 1969 3 Huyện Hồng Ngự

210 120.571 574 1 thị trấn, 9 xã 1930 4 Huyện Tháp Mười 528 131.791 250 1 thị trấn, 12 xã 1981 5 Huyện Thanh Bình 341 134.903 396 1 thị trấn, 12 xã 1983 6 Huyện Châu Thành 246 146.812 597

1 thị trấn, 11 xã 1916 7 Huyện Lai Vung 238 164.240 690 1 thị trấn, 11 xã 1916 8 Huyện Lấp Vò 246 180.627 734 1 thị trấn, 12 xã 1945 IV 9 Huyện Cao Lãnh 491 197.614 403 1 thị trấn, 17 xã 1913 10 TP. Cao Lãnh 107 164.835 1.540 8 phường, 7 xã 2007 II 11 TP. Sa Đéc 59,11 106.198 1.797 6 phường, 3 xã 2013 II 12 TP. Hồng Ngự 121,84 76.462 628 5 phường, 2 xã 2020 III Danh sách các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp (theo số liệu năm 2019).

Dân Cư

Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2022, dân số tỉnh Đồng Tháp là 1.667.100 người; mật dộ dân số đạt 492 người/km2. Trong đó, dân số thành thị chiếm 389.000 người, chiếm tỷ lệ 23,33%); dân số nông thôn là 1.278.100 người, chiếm 76,66%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%. Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 21 dân tộc (người Kinh, người Khmer, người Hoa, Chăm, Mường, Thái…) và người nước ngoài sinh sống. Toàn tỉnh có 12 tôn giáo khác nhau, người dân chủ yếu theo Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, đạo Tinh Lành, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương…

Kinh Tế – Xã Hội

Tỉnh Đồng Tháp được đánh giá là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và nhiều cơ hội đầu tư. Theo số liệu từ Cục thống kê Đồng Tháp, năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đạt 8,62%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 62,1 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ là 112.028 tỷ đồng. Năm 2022, toàn tỉnh có 738 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 5.411 tỷ đồng, thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 314 triệu USD. Về kim ngạch xuất nhập khẩu, nhập khẩu đạt 799,29 triệu USD, xuất khẩu đạt 1.729 triệu USD. Các ngành công nghiệp chính gồm sản phẩm chế biến sau gạo, dược phẩm, thức ăn chăn nuôi, may mặc, giày da và sản phẩm chế biến sau thủy sản.

Trong 15 năm liên tiếp, tỉnh Đồng Tháp nằm trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đồng thời là địa phương có thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp ngắn nhất. Với gần 1 triệu người, Đồng Tháp có tỷ lệ qua đào tạo nghề chiếm 52,8%, tỉnh sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, giàu tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động.

2. Tỉnh Đồng Tháp Có Mấy Thành Phố? Thành Phố Nào Lớn Nhất? Thành Phố Nào Đông Dân Nhất?

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp là địa phương đầu tiên có 3 thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện tại, có thêm tỉnh Kiên Giang cũng có 3 thành phố trực thuộc tỉnh. Đồng Tháp thuộc miền Tây, được thành lập vào năm 1976. Khi mới thành lập, địa phương này có 1 thị xã Sa Đéc (tỉnh lỵ) cùng 5 huyện gồm Châu Thành, Lấp Vò, Hồng Ngự, Tam Nông, Cao Lãnh. Lúc bấy giờ Đồng Tháp có tổng số 79 xã và 2 thị trấn.

Năm 1994, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp được dời về Cao Lãnh nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển vùng Đồng Tháp Mười. Theo đó, thị xã Cao Lãnh phát triển không ngừng và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2007, đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại II.

Năm 2013, thị xã Sa Đéc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp và đạt đô thị loại II vào năm 2018. Được thành lập vào năm 2008, thị xã Hồng Ngự đạt đô thị loại III vào năm 2018, đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, đã có câu trả lời cho câu hỏi tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu thành phố. Hiện địa phương này có 3 thành phố trực thuộc tỉnh, gồm TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc và TP. Hồng Ngự.

Theo bảng danh sách các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp ở trên thì trong 3 thành phố của tỉnh, TP. Hồng Ngự có diện tích lớn nhất là 121,84km2, kế đến là TP. Cao Lãnh với 107km2. Tuy nhiên, xét về quy mô dân số thì TP. Cao Lãnh lớn nhất với 164.835 người, TP. Hồng Ngự có dân số ít nhất trong 3 thành phố, với 76.462 người.

Một góc TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhìn từ trên cao. Ảnh: VnExpress

3. Tổng Quan Về 3 Thành Phố Của Đồng Tháp

Sau khi nắm rõ tỉnh Đồng Tháp có mấy thành phố trực thuộc, chúng ta cùng tìm hiểu tổng quan về vị trí địa lý, dân cư, kinh tế xã hội của các thành phố này.

TP. Cao Lãnh

Vị trí địa lý

TP. Cao Lãnh có tổng diện tích tự nhiên 107km2, giáp huyện Cao Lãnh ở phía Bắc và phía Đông; giáp huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ở phía Tây và phía Nam tiếp giáp huyện Lấp Vò. Tọa lạc ở tả ngạn của sông Tiền, nằm dọc theo Quốc lộ 30, TP. Cao Lãnh cách TP. Sa Đéc khoảng 30km, cách TP. Hồng Ngự khoảng 60km, cách trung tâm TP. Cần Thơ khoảng 80km, cách trung tâm TP.HCM khoảng 154km.

Hành chính – Dân cư

TP. Cao Lãnh được thành lập vào ngày 16/1/2007, hiện tại có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 8 phường 1, 2, 3, 4, 6, 11, Mỹ Phú, Hòa Thuận và 7 xã Tịnh Thới, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Mỹ Trà, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi, Hòa An.

Theo số liệu thống kê năm 2022, dân số TP. Cao Lãnh tổng cộng 187.835 người, mật độ dân số đạt 1.755 người/km2, dân số thành thị chiếm 67%, nông thôn chiếm 33%. Các dân tộc sinh sống trên địa bàn TP chủ yếu là người Kinh và Khmer.

Bản đồ hành chính TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: dongthap.gov.vn

Kinh tế – xã hội

Cơ cấu kinh tế TP. Cao Lãnh đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ và lĩnh vực công nghiệp – xây dựng. Trong khi đó, giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản.

Y tế – Giáo dục

Các bệnh viện lớn trên địa bàn TP. Cao Lãnh gồm Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y, Viện điều dưỡng cán bộ, Bệnh viện phục hồi chức năng. Cùng với đó là Phòng khám đa khoa khu vực và 15 trạm y tế tại các phường, xã. Ngoài ra còn có các bệnh viện, phòng khám tư nhân khác.

Thành phố Cao Lãnh tập trung nhiều cơ sở đào tạo lớn của tỉnh Đồng Tháp, gồm 26 điểm trường Tiểu học, 11 điểm trường THCS, 5 điểm trường THPT (có 1 trường chuyên là Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu) và các trường cao đẳng, đại học như Đại học Đồng Tháp, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp…

Vai trò, chức năng của TP. Cao Lãnh

TP. Cao Lãnh hiện là đô thị loại II, đây cũng là đô thị trung tâm, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Cao Lãnh cung cấp nhiều loại hình dịch vụ cao cấp về tài chính – ngân hàng, bưu chính – viễn thông, y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông vận tải… Thành phố có vai trò, chức năng là động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp, nông nghiệp phát triển, dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, cảnh quan, sông ngòi, TP. Cao Lãnh giàu tiềm năng phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Cao Lãnh cũng là trung tâm công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, nơi trực tiếp đón nhận, chuyển giao công nghệ cho nhiều khu vực khác trong vùng, đồng thời là nơi trung chuyển, tiêu thụ hàng hóa với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh khác trong vùng.

TP. Sa Đéc

Vị trí địa lý

Tọa lạc ở vị trí trung tâm vùng Nam sông Tiền, TP. Sa Đéc có tổng diện tích tự nhiên 59,81km2; giáp huyện Cao Lãnh ở phía Bắc, giáp huyện Châu Thành ở phía Nam và phía Đông, giáp huyện Lai Vung và Lấp Vò ở phía Tây. TP. Sa Đéc cách TP. Hồng Ngự 90km, cách TP. Cao Lãnh 30km, cách TP. Cần Thơ 40km và cách TP.HCM 140km về phía Tây Nam.

Với vị trí trên, TP. Sa Đéc thuận lợi để kết nối với các huyện, TP khác của tỉnh Đồng Tháp cũng như các trung tâm phát triển kinh tế thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia thông qua hệ thống đường bộ, đường thủy (Quốc lộ 80, tỉnh lộ 848, 851, 852…, sông Sa Đéc, sông Tiền).

Bản đồ hành chính TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Meeymap

Hành chính – dân cư

TP. Sa Đéc được thành lập vào ngày 14/10/2013 và được công nhận là đô thị loại II vào ngày 10/2/2018. Ở thời điểm hiện tại, TP. Sa Đéc có tổng cộng 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 6 phường 1, 2, 3, 4, Tân Quy Đông, An Hòa và 3 xã Tân Quy Tây, Tân Phú Đông, Tân Khánh Đông.

Theo số liệu thống kê năm 2019, quy mô dân số của TP. Sa Đéc là 106.198 người, mật độ dân số đạt 1.776 người/km2. Trong đó, dân số thành thị chiếm 63.463 người, dân số nông thôn là 42.735 người. Các dân tộc sinh sống trên địa bàn TP gồm người Kinh, người Hoa, người Khmer.

Kinh tế – Xã hội

Về kinh tế, 3 thành phố của Đồng Tháp đều chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ thương mại. Theo đó, trong tổng cơ cấu GDP của TP. Sa Đéc, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm trên 30%, ngành thương mại dịch vụ chiếm trên 50%, nông nghiệp thấp nhất dưới 10%.

Y tế – Giáo dục

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Trung tâm Y tế TP. Sa Đéc và hệ thống các trạm y tế tại xã, phường đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn TP. Cùng với đó là các bệnh viện tư như như Bệnh viện mắt Quang Đức, Bệnh viện quốc tế Phương Châu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Về giáo dục, TP. Sa Đéc là nơi có truyền thống hiếu học từ xưa tới nay, là địa phương đi đầu của ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp, đạt được nhiều thành tựu. Tổ chức Giáo dục – Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Sa Đéc là "Thành phố học tập toàn cầu" vào ngày 23/9/2020. Nơi đây có nhiều trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia như Trường THPT TP. Sa Đéc, THCS Trần Thị Nhượng, Trường Tiểu học Kim Đồng…

Vai trò, chức năng của TP. Sa Đéc

3 thành phố của Đồng Tháp là 3 trung tâm kinh tế của địa phương này. Trong đó, TP. Sa Đéc là trung tâm tài chính, kinh tế, giáo dục văn hóa, du lịch khu vực phía Nam sông Tiền tỉnh Đồng Tháp.

TP. Hồng Ngự

Vị trí địa lý

TP. Hồng Ngự có tổng diện tích tự nhiên là 121,84 km2, vị trí nằm ở phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp. Từ TP. Hồng Ngự tới TP. Cao Lãnh khoảng 64km, tới TP.HCM khoảng 226km. Phía Bắc TP. Hồng Ngự giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia, phía Nam tiếp giáp huyện Tam Nông; phía Đông giáp huyện Tân Hồng và phía Tây giáp huyện Hồng Ngự.​

Hành chính – Dân cư

TP. Hồng Ngự được thành lập vào ngày 1/11/2020 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 121,84km2 và quy mô dân số 100.610 người của Thị xã Hồng Ngự. Hiện tại, TP. Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 5 phường và 2 xã. Cụ thể, đó là các phường An Thạnh, An Lộc, An Lạc, An Bình B, An Bình A, xã Tân Hội, xã Bình Thạnh.

Về quy mô dân số, theo số liệu điều tra năm 2019, tổng dân số của TP. Hồng Ngự là 100.610 người, mật độ dân số đạt 826 người/km2. Như vậy, trong 3 thành phố của Đồng Tháp, thì TP. Hồng Ngự là TP "trẻ" nhất, còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Bản đồ hành chính TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Dandautu

Kinh tế – Xã hội

Theo số liệu thống kê năm 2017, trong cơ cấu kinh tế của TP. Hồng Ngự, khu vực nông lâm, thủy sản chiếm 40,11%; khu vực công nghiệp, xây dựng, thương mại chiếm 59,89%. Hiện tại, TP. Hồng Ngự đang tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thương mại dịch vụ. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nông nghiệp đô thị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển bền vững. Cùng với đó từng bước đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

TP. Hồng Ngự phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành quy hoạch chung phát triển đô thị và xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, hoàn thành 1/5 tiêu chí đô thị loại II. Phấn đấu đến năm 2030 đạt đô thị loại II, xây dựng đô thị thông minh; đóng vai trò là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch biên giới, là đầu mối giao thông kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và quốc tế.

Y tế – Giáo dục

Về y tế, có Bệnh viện Đa khoa TP. Hồng Ngự, Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa – Hồng Ngự và hệ thống các trạm y tế, phòng khám tư nhân trên địa bàn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Về giáo dục, TP. Hồng Ngự có đủ hệ thống trường học các cấp từ mầm non tới THPT, chất lượng giáo dục đào tạo và cơ sở vật chất trang thiết bị ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Vai trò, chức năng của TP. Hồng Ngự

Cùng với TP. Cao Lãnh và TP. Sa Đéc, TP. Hồng Ngự – đô thị loại III đóng vai trò là một trong 3 cụm đô thị, 3 trung tâm kinh tế của tỉnh Đồng Tháp. TP. Hồng Ngự được xác định là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh về nông nghiệp, góp phần phát triển chung cho cả khu vực kinh tế vùng Đồng Tháp Mười cũng như vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

4. Quy Hoạch Đô Thị Tỉnh Đồng Tháp Đến Năm 2030

Đồng Tháp hiện có có 20 đô thị gồm:

2 đô thị loại II: TP. Cao Lãnh và TP. Sa Đéc;

1 đô thị loại III: TP. Hồng Ngự;

3 đô thị loại IV: Thị trấn Mỹ Thọ, Thị trấn Lấp Vò, Thị trấn Mỹ An;

14 đô thị loại V: Gồm 8 trung tâm xã (Mỹ An Hưng B, Tân Khánh Trung, An Long, Tân Thành, Mỹ Hiệp, Trường Xuân, Định Yên, Vĩnh Thành) và 6 thị trấn (Thường Thới Tiền, Sa Rài, Cái Tàu Hạ, Lai Vung, Thanh Bình, Tràm Chim).

UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có 33 đô thị gồm 2 đô thị loại II (TP Sa Đéc, TP. Cao Lãnh); 2 đô thị loại III (TP. Hồng Ngự, Thị trấn Lấp Vò); 3 đô thị loại IV (Thị trấn Cái Tàu Hạ – Nha Mân, Thị trấn Mỹ Thọ, Thị trấn Mỹ An) và 26 đô thị loại V. Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 42%; diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 12.100 ha, quy mô dân số toàn đô thị khoảng 820.000 người, dân số khu vực nội thị khoảng 680.000 người.

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp phấn đạt mục tiêu có 48 đô thị, gồm 2 đô thị loại I (TP. Sa Đéc, TP. Cao Lãnh), 1 đô thị loại II (TP. Hồng Ngự), 2 đô thị loại III (Thị trấn Lấp Vò, Thị trấn Mỹ An), 7 đô thị loại IV (Thị trấn Tràm Chim, Thị trấn Mỹ Thọ, Thị trấn Thanh Bình, Thị trấn Lai Vung, Thị trấn Cái Tàu Hạ – Nha Mân, Thị trấn Thường Thới Tiền, Thị trấn Sa Rài; ) và 36 đô thị loại V. Năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 14.800 ha, quy mô dân số toàn đô thị khoảng 1.500.000 người, dân số khu vực nội thị khoảng 980.000 người.

Tỉnh Đồng Tháp dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, đồng thời xây dựng tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh đối với 2 đô thị là TP. Sa Đéc và TP. Cao Lãnh. Trong khi đó, đối với TP. Hồng Ngự sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III, tiếp cận tiêu chí đô thị loại II. Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ đầu tư xây dựng, tổ chức phân loại đô thị, hoàn thiện tiêu chí đối với các đô thị loại III, IV, V.

Trong những năm 2026 – 2030, Đồng Tháp tiếp tục đầu tư xây dựng, tổ chức phân loại đô thị đối với TP. Sa Đéc, TP. Cao Lãnh đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh; TP. Hồng Ngự đạt tiêu chí đô thị loại II; thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười đạt tiêu chí đô thị loại III…

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã tổng hợp thông tin về việc Đồng Tháp có mấy thành phố và những vấn đề liên quan tới quy hoạch đô thị của tỉnh này. Những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tỉnh Đồng Tháp, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất khi có ý định đầu tư nhà đất Đồng Tháp hoặc thuê, mua nhà tại đây.

