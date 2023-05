Cả hai khu đô thị đều có vị trí trung tâm xã Mỹ Hòa và xã Đốc Binh Kiều, thuộc huyện Tháp Mười. Hai khu đô thị được quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại V. UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung cho cả hai khu đô thị.

Mục tiêu lập đồ án quy hoạch khu đô thị mới Mỹ Hòa và Đốc Binh Kiều là nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Tháp Mười gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài việc đảm bảo sự phát triển ổn định các khu chức năng đô thị, hai đồ án cũng tạo điều kiện để huy động nguồn đầu tư xây dựng, khai thác hợp lý các yếu tố về thiên nhiên và tính truyền thống, kết hợp giữa cải tạo và xây dựng, trước mắt và lâu dài… Cụ thể:

Khu đô thị mới Mỹ Hòa

Phạm vi lập quy hoạch đô thị mới Mỹ Hòa khoảng 255 ha trên tổng diện tích toàn xã (3.433 ha). Khu vực nghiên cứu dự kiến mở rộng trong vùng bán kính 10 – 20 km tính từ trung tâm xã Mỹ Hòa, gồm vùng thị trấn Mỹ An – Trường Xuân và vùng lân cận của huyện Tân Thạnh, Tân Hưng, tỉnh Long An.

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng đô thị loại V của xã và trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội, thương mại dịch vụ của xã Mỹ Hoà.



Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười. Ảnh: báo Đồng Tháp

Quy hoạch có ranh giới phía Bắc giáp xã Trường Xuân và kênh An Phong – Mỹ Hòa, phía Nam giáp kênh K1000 và đất nông nghiệp, phía Đông và Đông Bắc giáp kênh An Phong – Mỹ Hòa, KDT Gò Tháp và phía Tây giáp kênh Việt Kiều và đất nông nghiệp.

Theo dự toán của UBND tỉnh Đồng Tháp, chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch đô thị mới Mỹ Hòa khoảng hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó chí phí lập đồ án quy hoạch là 2,3 tỷ đồng, còn lại là các chi phí thẩm định đồ án quy hoạch, chí phí quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch…

Khu đô thị Đốc Binh Kiều

Phạm vi lập quy hoạch khu đô thị mới Đốc Binh Kiều khoảng 305 ha trên tổng diện tích toàn xã (3.345 ha). Khu vực nghiên cứu trong vùng bán kính 10 – 20 km tính từ trung tâm xã Đốc Binh Kiều, bao gồm vùng xã Mỹ An – thị trấn Mỹ An, vùng lân cận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và vùng lân cận của huyện Tân Thạnh, Tân Phước, tỉnh Long An.

Quy hoạch xác định đô thị mới Đốc Binh Kiều là đô thị loại V của xã, với tính chất là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, thể dục thể thao của xã Đốc Binh Kiều và là đô thị kinh tế, thương mại – dịch vụ phía Đông huyện Tháp Mười.

Quy hoạch đô thị mới Đốc Binh Kiều có ranh giới phía Bắc giáp với xã Tân Ninh và xã Tân Thành, tỉnh Long An, phía Nam giáp với xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, phía Đông giáp với xã Hậu Mỹ Bắc B, tỉnh Tiền Giang và Phía Tây giáp với xã Mỹ An và xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch đồ án đô thị mới Đốc Binh Kiều dự kiến vào khoảng 2,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND huyện Tháp Mười làm chủ hai đồ án quy hoạch khu đô thị nói trên. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đơn vị phê duyệt cuối là UBND tỉnh Đồng Tháp.

Hải Âu (TH)