Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM bằng văn bản vào ngày 13/8 về việc tỉnh Kiên Giang vừa đề nghị tạm dừng lập quy hoạch Phú Quốc theo hướng “đặc khu”, Bộ Xây dựng cho hay đã có hai văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về nội dung này gồm: Văn bản số 1839/BXD-QHKT ngày 7/8/2019 về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế và Văn bản số 1655/BXD-QHKT ngày 16/7/2019 về ý kiến đối với kiến nghị bổ sung của UBND tỉnh Kiên Giang.

“Theo đó, Bộ Xây dựng đã nêu rõ việc tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại thời điểm này là chưa đủ căn cứ và không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch”, Bộ Xây dựng thông tin.

Bộ này cũng cho hay đã thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.



Đặc khu kinh tế Phú Quốc trong tương lai. Ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo ý kiến đồng ý về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 739/TTg-CN ngày 8/6/2018, quy hoạch đảo Phú Quốc, theo định hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, nhằm định hướng phát triển không gian đảo Phú Quốc trong giai đoạn tới, tạo tiền đề cho Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt được thông qua. Đồng thời, đề xuất được sử dụng ngân sách lập mới quy hoạch đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

Lý do Kiên Giang đưa ra là do đến nay tỉnh này đã thực hiện một số thủ tục lập quy hoạch, tuy nhiên dự thảo Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua. Do đó, việc lập quy hoạch Phú Quốc theo hướng trở thành “đặc khu” gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý…

Nếu phải chờ luật mới làm quy hoạch thì sẽ khó khăn cho Phú Quốc trong định hướng tiếp các mục tiêu, phương hướng phát triển, sẽ vướng mắc trong quá trình thu hút kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án đầu tư.

Theo đó, Kiên Giang đề nghị được áp dụng hình thức lựa chọn và chỉ định đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch và được thực hiện cơ chế tự thỏa thuận với tư vấn nước ngoài trong việc trong việc lập mới Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

Trọng Phú

(Theo Pháp luật TP.HCM Online)