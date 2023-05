Việc tìm hiểu kỹ thông tin về các dự án chung cư 2021 TPHCM rất quan trọng để đảm bảo có một không gian sống lý tưởng về mọi mặt trong bối cảnh thị trường nhà đất luôn vận động không ngừng. Vậy căn hộ thuộc dự án chung cư nào là phù hợp với gia đình bạn? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để có kế hoạch an cư, đầu tư thích hợp.

Dự án chung cư tại quận 2

Dự án Citi Esto

Vị trí: Khu đô thị Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.

Năm bàn giao: 2021.

Giá bán từ: 1,6 – 2,2 tỷ.

Citi Esto là tổ hợp căn hộ chất lượng có mức giá khá phù hợp với phần đông thu nhập của người dân. Đây là sản phẩm của chủ đầu tư Kiến Á, nằm trong tổng thể khu đô thị Cát Lái, phường Cát Lái (quận 2) có quy mô 152 hecta, được trang bị đầy đủ tiện ích. Dự án gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng và 1 tháp thương mại cao 16 tầng với tổng cộng 528 căn hộ.



Dự án Citi Esto được chủ đầu tư hứa hẹn sẽ bàn giao trong năm nay.

Dự án chung cư tại quận 6

Asiana Capella

Vị trí: 184 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2021.

Giá bán từ 2 – 3,5 tỷ.

Asiana Capella là tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp 3 tầng thương mại gồm 2 tòa tháp cao 19 tầng với tổng cộng 391 căn hộ. Có thể nói, Asiana Capella sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm ngay mặt tiền đường Trần Văn Kiểu, thuộc trung tâm khu dân cư Bình Phú, nơi được coi là sầm uất nhất ở quận 6.

Dự án chung cư thuộc quận 7

Căn hộ Eco Green Sài Gòn

Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Tháng 2/2021 (tòa HR2)

Giá bán: từ 2,6 – 5,7 tỷ.

Eco Green Sài Gòn là dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn và nhà ở cao cấp tọa lại ở vị trí đắc địa của quận 7. Theo thông tin từ chủ đầu tư Xuân Mai Corp, dự án đi kèm hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, môi trường sống xanh, an lành với công viên nội khu rộng hơn 3,5 ha, lại giáp công viên Hương Tràm. Quy mô dự án gồm 6 tòa tháp với hơn 4.000 căn hộ được trang bị nội thất cao cấp cùng tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại.

Eco Green Sài Gòn đã bàn giao tòa tháp đầu tiên vào tháng 9/2020 và sẽ tiếp tục bàn giao tòa tháp HR2, M2 trong năm 2021.

Sài Gòn Riverside

Vị trí: Đường Đào Trí, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Quý IV/2021.

Giá bán: từ 1,7 – 3,7 tỷ.

Đúng như tên gọi, Sài Gòn Riverside tọa lạc ở vị trí đắc địa, nằm trên mặt tiền đường Đào Trí, ven sông Sài Gòn thơ mộng với phong thủy vượng trạch và tầm nhìn thoáng đãng. Quy mô dự án gồm 5 tòa nhà cao 34 tầng với tổng số 3580 căn hộ đi kèm hệ thống tiện ích đẳng cấp đáp ứng nhu cầu sống, chăm sóc sức khỏe và giải trí của cư dân.



Sài Gòn Riverside là một trong những dự án chung cư 2021 TPHCM rất được quan tâm.

Midtown Phú Mỹ Hưng

Vị trí: Lô M8, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Quý III/2021.

Giá bán thứ cấp: 3,2 – 7,5 tỷ.

Midtown Phú Mỹ Hưng nằm ở vị trí đắc địa khi liền kề khu Thương mại Tài chính quốc tế của Nam Sài Gòn. Khu phức hợp Midtown Phú Mỹ Hưng tọa lạc trên khu đất rộng 56,331m2, gồm 4 công trình: The Symphony, The Grande, The Peak và The Signature được thiết kế khác biệt nhau, mỗi công tình đều sở hữu chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế như hồ bơi vô cực, khu tập gym, massage, xông hơi, phòng golf 3D, phòng đa chức năng, thư viện… Công trình lấy cảm hứng từ những khu midtown trứ danh trên thế giới, kế thừa tinh hoa đỉnh cao của sự hiện đại cùng nét gần gũi, tinh tế trong văn hóa Việt tạo nên một không gian sống hài hòa, một bản giao hưởng đa âm sắc.

Q7 Boulevard

Vị trí: 15B Nguyễn Lương Bằng kéo dài, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM.

Dự kiến bàn giao: Quý I/2021.

Giá bán: 1,5-2,5 tỷ với căn officetel và 2,1-3,5 tỷ với căn hộ cao cấp.

Q7 Boulevard nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng – trục thương mại, tài chính sầm suất bậc nhất Nam Sài Gòn. Với địa thế như một bán đảo tuyệt đẹp, ba mặt nhìn sông mang đến chốn an cư đẳng cấp, gần gũi với thiên nhiên giữa Nam Sài Gòn phồn hoa, sôi động. Quy mô dự án gồm 4 tòa tháp cao 23 tầng với 1.150 căn hộ đi kèm tổ hợp trung tâm thương mại – siêu thị – dịch vụ giải trí, hệ thống giáo dục, y tế hàng đầu.

Ascent Lakeside quận 7

Vị trí: 70 đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Phát, quận 7, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Tháng 3/2021.

Giá bán: 2,2-2,5 tỷ với căn officetel và 3,2-7,5 tỷ với căn hộ cao cấp.

Thuộc dòng sản phẩm Ascent nên Ascent Lakeside quận 7 được chủ đầu tư Tiến Phát chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lối thiết kế độc đáo mang phong cách Nhật, đi kèm nhiều tiện ích cao cấp mang tới không gian sống hiện đại, tốt cho sức khỏe cư dân, kiến tạo cộng đồng thân thiện, văn minh, tạo nên nét văn hoá đậm chất Nhật. Quy mô dự án gồm 1 toà tháp cao 24 tầng với 136 căn hộ cùng 60 căn officetel.

Dự án 152 Điện Biên Phủ

Vị trí: 152 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Dự kiến bàn giao: Quý II/2021.

Giá bán thứ cấp: 4 – 5,2 tỷ.

Dự án 152 Điện Biên Phủ nằm ở vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ cho phép cư dân thuận tiện khi di chuyển và dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu nổi bật như chợ Văn Thánh, Pearl Plaza, khu du lịch Văn Thánh, Đại học Ngoại thương, Đại học GTVT… Quy mô dự án gồm 1 tòa tháp căn hộ và 1 tòa tháp văn phòng hạng B+ với tổng số căn hộ 248 sản phẩm.

Dự án căn hộ chung cư tại quận 8

Topaz Elite Tạ Quang Bửu

Vị trí: Nút giao Cao Lỗ – Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Quý I/2021.

Giá bán: 1,9 – 2,5 tỷ.

Sở hữu vị thế vàng khi nằm trong tổng thể dự án ven sông 16ha với 2 mặt tiếp giáp đường lớn Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ ở trung tâm quận 8, Topaz Elite thừa hưởng tiện ích có sẵn từ các quận lân cận kết hợp cùng tiện ích nội khu đẳng cấp. Dự án nằm trên khu đất 4ha gồm 8 tòa tháp cao 33 tầng với 2339 căn hộ.

Dream Home Palace Trịnh Quang Nghị

Vị trí: Nút giao Phạm Thế Hiển – Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Quý I/2021.

Giá bán: 1,4 – 2,5 tỷ.

Dream Home Palace thuộc dòng sản phẩm tầm trung – giá rẻ nên được coi là lựa chọn dành cho các cặp đôi trẻ, những người có mức thu nhập trung bình. Dự án tọa lạc trên khu đất 13.000m2, đi kèm nhiều tiện ích độc đáo, khác biệt. Lối kiến trúc mang phong cách cổ điển, hoàng gia cùng mô hình khép kín, biệt lập, tạo nên cộng đồng dân cư đẳng cấp và an ninh. Quy mô dự án gồm 4 tòa tháp cao 22 tầng với tổng số 952 căn hộ có diện tích từ 51-80m2.

Green River Phạm Thế Hiển

Vị trí: 2225 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Quý I/2021.

Giá bán: 1,5 – 2,2 tỷ.

Green River Phạm Thế Hiển là dự án nhà ở xã hội nên các căn đều có diện tích nhỏ, từ 56-75m2 nhưng đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, thông minh, kết nối tối đa với thiên nhiên nên mỗi phòng đều thông thoáng. Dự án căn hộ Green River có quy mô gồm 3 tòa nhà cao 20 tầng, dự kiến sẽ cung ứng khoảng 1.000 căn hộ chất lượng ra thị trường.

Chung cư Lavita Charm Xa Lộ Hà Nội

Vị trí: Đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.

Thời gian bàn giao: Quý I/2021.

Giá bán thứ cấp: 1,9-3,5 tỷ.

Dự án Lavita Charm tọa lạc ngay ngã tư Bình Thái – xa lộ Hà Nội, giáp 4 mặt tiền đường, được tích hợp nhiều tiện ích tối ưu nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống chất lượng, tiện nghi. Lavita Charm có quy mô 1,48ha gồm 3 tòa tháp cao 20 tầng với tổng số 939 căn hộ.



Hình ảnh căn hộ mẫu tại dự án Lavita Charm.

Dự án chung cư tại huyện Bình Chánh

Lovera Vista Khang Điền

Vị trí: Khu dân cư Phong Phú 4, đường Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh

Thời gian bàn giao: tháng 5/2021

Giá bán: 1,6 – 2,8 tỷ.

Lovera Vista là dự án căn hộ đầu tiên do Khang Điền thực hiện tại khu Nam Sài Gòn. Nằm trong trọng điểm kinh tế chiến lược của huyện, Lovera Vista thừa hưởng mọi thế mạnh hạ tầng đang hoàn thiện cùng với chuỗi tiện ích dịch vụ có sẵn. Khu phức hợp này tọa lạc trên khu đất rộng 2ha, gồm 5 block cao 20 tầng được đánh giá là chốn an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ.

Khánh An