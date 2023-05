Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2022 Hà Nội Mới Nhất

Đa số người mua nhà ở thực vẫn có xu hướng lựa chọn các dự án mới hoặc sắp bàn giao để rút ngắn thời gian chờ đợi, không phải gánh rủi ro về tiến độ xây dựng, đồng thời có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng dự án. Bên cạnh tâm lý có thể dọn vào ở sớm và tránh rủi ro về tiến độ thì còn có một lý do quan trọng nữa là giá bán các dự án đã hoặc sắp bàn giao ít bị ảnh hưởng bởi cơn sốt giá vật liệu xây dựng.

Dưới đây là một số dự án chung cư bàn giao 2022 Hà Nội để bạn đọc có thêm thông tin về thị trường, giá cả khu vực và cân đối ngân sách khi có dự định mua nhà trong năm nay.

The Nine

Vị trí: Cầu Giấy

Bàn giao: Quý 1/2022

Dự án căn hộ The Nine tọa lạc tại số 9 Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy), sở hữu 2 mặt tiền Phạm Văn Đồng và Doãn Kế Thiện. Đây là vị trí rất đẹp bởi sau khi đường Phạm Văn Đồng mở rộng thành 12 làn xe, The Nine cùng các dự án trên trục đường này sẽ được thừa hưởng mạng lưới giao thông thuận tiện kết nối đi những con đường huyết mạch khác như tuyến Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu, đường Hoàng Quốc Việt…



Chung cư The Nine là một trong các dự án chung cư bàn giao 2022 Hà Nội.

Quy mô dự án The Nine gồm 1 tòa tháp với 30 tầng cao và 3 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 350 căn hộ cao cấp có diện tích linh hoạt từ 75-162m2, bố trí 2-3 phòng ngủ, nội thất đầy đủ. Lấy cảm hứng từ phong cách sống chuẩn Mỹ, The Nine được tích hợp đầy đủ chuỗi dịch vụ, tiện ích cao cấp như phòng gym, spa, siêu thị, nhà hàng, sân bóng rổ tiêu chuẩn Mỹ, trường mầm non quốc tế, khu vui chơi, bể sục… và đặc biệt là vườn trên cao tại sân thượng tầng 30 với diện tích hơn 2.000m2.

The Nine vốn được định vị là dòng sản phẩm cao cấp nên giá bán các căn hộ ở đây không hề rẻ, dao động từ 42-50 triệu/m2 (đã gồm VAT và nội thất đầy đủ).

Hiện nay dự án The Nine đã hoàn thiện và đi vào sử dụng. Đây là dự án mới bàn giao tại Hà Nội, căn hộ đầu tiên bàn giao từ ngày 25/01/2022.

Vị trí: Hoàng Mai

Bàn giao: Quý 3/2022

Nằm tại quận Hoàng Mai, dự án Feliz Homes là dự án căn hộ cao cấp nhất thuộc Khu đô thị Đền Lừ của chủ đầu tư KLB. Dự án có 4 mặt tiếp giáp với 4 tuyến đường lớn, hình thành nên mạng lưới giao thông thuận tiện. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các tuyến đường huyết mạch như Trương Định, Giải Phóng, Đại La, Tam Trinh, Tân Mai… và tiếp cận với hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện chất lượng, trung tâm thương mại, công viên cây xanh.

Feliz Homes được quy hoạch trên 3 tòa tháp cao từ 25-27 tầng, sẽ cung cấp cho thị trường 1.248 căn hộ cao cấp từ 2-4 phòng ngủ với diện tích linh hoạt từ 45-120m2. Hầu hết các căn hộ thuộc dự án đều mang phong cách hiện đại, được bố trí hợp lý nhằm mang lại sự thuận tiện, thoải mái cho cư dân trong quá trình sinh sống. Feliz Homes đi kèm 39 tiện ích cao cấp như bể bơi, khu vui chơi, vườn dạo bộ, vườn chân mây, cửa hàng, spa, café…



Cập nhật tiến độ dự án Feliz Homes Hoàng Mai.

Chủ đầu tư KLB đã công bố bảng giá Feliz Homes, theo đó, các căn hộ hoàn thiện cơ bản có giá từ 32 – 38 triệu/m2. Như vậy, với tài chính từ 2 tỷ đồng, khách hàng cũng có thể sở hữu một căn hộ cao cấp tại dự án.

Dự án Feliz Homes Hoàng Mai được khởi công từ đầu năm 2020, thời gian thi công xây dựng dự kiến là 26 tháng. Sau khi ra mắt và mở bán trên thị trường, chủ đầu tư dự án đã đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đưa dự án sớm vào bàn giao trong quý 3/2022. Cập nhật tiến độ dự án đến tháng 12/2021 như sau:

Tòa Tropical thi công tầng 21

Tòa Fantasy thi công tầng 14

Tòa Zen Tower đã đổ sàn tầng 8

Vị trí: Cầu Giấy

Bàn giao: Cuối năm 2021, đầu năm 2022

Cầu Giấy vẫn luôn là khu vực được nhiều người mua nhà lựa chọn nhờ hệ thống tiện ích hiện đại, hoàn chỉnh, từ trường học các cấp, kết nối giao thông thuận tiện, trung tâm thương mại, tập trung nhiều công ty, tập đoàn lớn… Tuy vậy, nguồn cung ở khu vực này không có nhiều sản phẩm mới do quỹ đất hạn hẹp cùng ảnh hưởng chung của cả thị trường. The Park Home là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi còn sót lại, nằm ngay ngã tư Thành Thái – Duy Tân – Trần Thái Tông, có kết nối giao thông thuận tiện với các khu vực. Dự án phù hợp với những người có nhu cầu ở, làm việc tại Cầu Giấy và các địa bàn lân cận như Đống Đa, Nam Từ Liêm.



Chung cư The Park Home.

Về thiết kế, The Park Home chỉ có duy nhất một tòa nhà cao 29 tầng cao và 3 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 398 căn hộ cao cấp có diện tích từ 80-154m2, bố trí 2-4 phòng ngủ. Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn hộ trong dự án đều được thiết kế thông thoáng, tận dụng tốt ánh sáng, gió trời, cho tầm nhìn khoáng đạt với nội thất liền tường. Các tiện ích nội khu không quá nổi bật nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu như sân chơi ngoài trời, đường dạo bộ, hầm độ xe thông minh, khu vui chơi, café, nhà hàng. Bên cạnh đó, dự án thừa hưởng toàn bộ cảnh quan sinh thái với cây xanh, mặt nước, khu vui chơi trẻ em… của công viên Cầu Giấy.

Với dự án này, chủ đầu tư đưa ra mức giá từ 38-40 triệu/m2 và hiện các căn hộ tại đây được rao bán với giá khoảng 42 triệu đồng/m2. Mức giá này là phù hợp khi so sánh với một số dự án xung quanh và chỉ phù hợp với đối tượng khách hàng có thu nhập khá trở lên.

Về tiến độ, ban đầu chủ đầu tư dự kiến bàn giao căn hộ trong tháng 6/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà thời gian bàn giao đã được lùi lại vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang bàn giao dần cho người mua nhà và đã có khoảng 20% cư dân vào ở.

Mipec Rubik 360



Vị trí: Cầu Giấy

Bàn giao: Tháng 6/2022

Mipec Rubik 360 là tên gọi chính thức của dự án Mipec Xuân Thủy. Đây là tổ hợp dự án căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tọa lạc tại số 122-124 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Với vị trí thuận tiện, Mipec Rubik kết nối thuận tiện với các tuyến đường dẫn vào trung tâm cũng như các quận huyện nội thành. Dự án gồm 2 tòa căn hộ cao 35 tầng cùng 3 tầng hầm để xe, 9 lô biệt thự liền kề, trung tâm thương mại, trường học, dự kiến cung ứng ra thị trường 976 căn hộ cao cấp với diện tích linh hoạt 53,3 – 123,8m2, bố trí từ 2-4 phòng ngủ. Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, các căn hộ thuộc dự án được đơn vị thiết kế KUME (Nhật Bản) tính toán kỹ lưỡng để đón nắng, đón gió, đảm bảo sự thông thoáng và tầm nhìn. Các tiện ích đi kèm gồm: sky garden, khu vui chơi, khu tập thể thao… Đây cũng là một trong số ít căn hộ được phép mở bán cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.



Ảnh phối cảnh dự án Mipec Xuân Thủy.

Giá chuyển nhượng từ 48-53 triệu/m2, chiết khấu 4,5 triệu/m2 nếu khách lựa chọn gói bàn giao thô. Như vậy căn 2 ngủ có giá từ 2,6 – 3,8 tỷ đồng. Theo dự kiến, các căn hộ Mipec Rubik 360 Xuân Thủy sẽ được bàn giao cơ bản vào tháng 6/2022. Chủ đầu tư vẫn đang tích cực thi công để được tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì dự án nằm ngay sát khu vực có mật độ dân cư đông đúc cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời hạn bàn giao có thể bị lùi lại một vài tháng.

BID Residence

Vị trí: Hà Đông

Bàn giao: Quý 4/2022

BID Residence nằm trên trục đường Tố Hữu (quận Hà Đông), cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm hay một số huyện ngoại thành, đồng thời thừa hưởng hạ tầng đồng bộ và tiện ích ngoại khu như TTTM Aeon Mall Hà Đông, công viên Thiên Văn Học… Quy mô dự án gồm 2 tòa tháp cao 50 tầng và 33 tầng, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 806 căn hộ, diện tích từ 68-107m2, bố trí 2-3 phòng ngủ. Các tiện ích nội khu gồm có: khu gym, spa, vườn treo, bể bơi…



BID Residence dự kiến là dự án chung cư sắp bàn giao tại Hà Nội 2022.

Trong đợt mở bán hồi tháng 7/2020, các căn hộ BID Residence được chủ đầu tư chào giá 20-21 triệu/m2, tuy nhiên hiện tại giá đã tăng lên 25-30 triệu/m2. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, hiện tại tòa A cao 50 tầng đã xây thô gần xong, tòa B cao 33 tầng đã cất nóc từ tháng 10/2021. Chủ đầu tư đang dốc lực thi công nhằm đưa dự án vào bàn giao trong quý 4/2022.

Có thể thấy đa phần các dự án chung cư bàn giao 2022 Hà Nội đều có giá bán khá cao, tập trung ở các quận của thủ đô, hướng đến nhóm khách hàng trung và cao cấp.

Khánh An