1. Stella Residence (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

Nếu bạn đang tìm dự án chung cư bàn giao 2023 TPHCM thì Stella Residence có thể một lựa chọn đáng cân nhắc. Stella Residence là dự án căn hộ do chủ đầu tư Kita Group phát triển với số lượng giới hạn – chỉ 82 căn. Vị trí dự án Stella Residence được đánh giá cao khi tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo sầm uất của Quận 5 TP.HCM , tập trung nhiều cửa hàng, khu chợ của cộng đồng người Hoa, đi lại rất thuận tiện. Khu vực này đã lâu chưa có dự án chung cư mới nên Stella Residence mở bán dự kiến sẽ thu hút được sự chú ý. Tuy nhiên, cần lưu ý đây là một dự án đã khởi công từ nhiều năm trước, sau đó được Kita Group tiếp quản lại nên thiết kế khá cũ.

Dự án đã được kick off đầu tháng 6/2022, giá bán dự kiến khoảng 120 triệu/m2 nhưng hiện vẫn chưa mở bán chính thức. Với mức giá này, Stella Residence chính là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên tại Quận 5. Các căn hộ Stella Residence có diện tích khá lớn, dao động từ 92-156m2 với các căn thiết kế 2-4 phòng ngủ, ngoài ra còn có một số căn duplex 189-248m2, penthouse 343-350m2. Mức giá tham khảo cho căn hộ Stella Residence thấp nhất từ 10,8 tỷ. Chủ đầu tư Kita Group dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao căn hộ Stella Residence từ Quý 2/2023.



Phối cảnh dự án Stella Residence Quận 5

2. Thảo Điền Green (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

Nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, chung cư Thảo Điền Green của chủ đầu tư SIC là dự án căn hộ ven sông cuối cùng ở khu Thảo Điền, Quận 2 nên xét về vị trí, đây được coi là “hàng hiếm”. Quy mô dự án gồm 1 block với 204 căn hộ cao cấp, được bàn giao full nội thất.

Dự án Thảo Điền Green hiện đang mở bán giai đoạn 3 với rổ hàng khoảng 80 căn. Giá bán căn hộ Thảo Điền Green (bao gồm cả hàng chủ đầu tư và hàng chuyển nhượng của người mua tại các giai đoạn trước) theo tin đăng trên Batdongsan.com.vn tháng 10/2022 dao động từ 106-168 triệu/m2. Mức giá tham khảo cho căn 1 phòng ngủ là từ 7-8 tỷ, căn 2 phòng ngủ từ 11-13 tỷ, căn 3 phòng ngủ từ 19-24 tỷ Tiến độ xây dựng Thảo Điền Green được đánh giá là khá nhanh, đã cất nóc đầu tháng 8 vừa qua, dự kiến sẽ bàn giao căn hộ trong Quý 4/2023.



Video Đánh giá dự án Thảo Điền Green do Batdongsan.com.vn thực hiện

3. The Horizon Phú Mỹ Hưng (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

The Horizon Phú Mỹ Hưng là một trong những dự án nổi bật nhất thị trường căn hộ khu Nam Sài Gòn thời điểm này. Dự án nằm trên mặt tiền đường Trần Văn Trà, ngay kế bên hồ Bán Nguyệt. The Horizon Phú Mỹ Hưng gồm 2 tòa với chỉ 166 căn hộ, trong đó chủ yếu là căn 3 phòng ngủ, diện tích từ 106-145m2, còn lại là căn 1 và 2 phòng ngủ.

The Horizon là dự án hiếm hoi nằm trong khu The Crescent của khu đô thị Phú Mỹ Hưng có chức năng là căn hộ ở, được sở hữu lâu dài. Những thế mạnh về vị trí, pháp lý, uy tín của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và số lượng căn hộ giới hạn đã cấu thành mức giá bán dự kiến cho căn hộ The Horizon từ 130-150 triệu/m2 (đã bao gồm VAT + chỗ đậu xe). Dự án chưa chính thức mở bán nhưng hiện đã rất “hot”, được dự báo sẽ sớm “cháy hàng”. Tiến độ The Horizon Phú Mỹ Hưng hiện tại đã lên đến tầng 23, dự kiến bàn giao căn hộ trong năm 2023.

4. The Crest – The Metropole Thủ Thiêm (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

The Crest là giai đoạn 2 thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm của SonKim Land ở Đại lộ Vòng Cung, Quận 2. Giai đoạn này gồm 1 tòa tháp căn hộ cao 24 tầng và 2 tòa văn phòng cao 28 tầng (có tên riêng là The Hall Mark). Cả 3 tòa The Crest đều do Central làm tổng thầu thi công.

Tòa căn hộ The Crest có hơn 400 căn, hiện đã bán hết hàng chủ đầu tư. Giá chuyển nhượng căn hộ The Crest hiện tại ở mức từ 155-200 triệu/m2. Giá tham khảo cho căn 2 phòng ngủ là khoảng 18,5 tỷ. Tiến độ thi công The Crest hiện đã bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị hoàn thiện, dự kiến Quý 3/2023 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua.

5. The Opera – The Metropole Thủ Thiêm (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

The Opera là giai đoạn 3 của The Metropole Thủ Thiêm, được triển khai ngay sau The Crest. Giai đoạn này gồm 2 tòa cao 27 tầng, tổng cộng hơn 600 căn hộ, do nhà thầu Hòa Bình thi công. Tiến độ The Opera tính đến tháng 10/2022 đã lên đến sàn tầng 18, nhiều khả năng sẽ vượt tiến độ và bàn giao trong năm 2023.

Về giá bán, căn hộ The Opera hiện đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá từ 176-299 triệu/m2 – thuộc top đắt đỏ nhất Quận 2. Một số căn góc, 4 phòng ngủ, view trực diện sông Sài Gòn và Quận 1 có giá từ 45 tỷ. Căn penthouse 6 phòng ngủ, diện tích 476m2 có giá lên tới 180 tỷ.



Tiến độ thực tế The Opera (quây lưới màu xanh lam) và The Crest (màu xanh lá) tháng 10/2022

6. The Beverly – Vinhomes Grand Park (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

Phân khu The Beverly nằm ở trung tâm dự án Vinhomes Grand Park , kế bên TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam, gần ga Vinbus. Toàn phân khu The Beverly có 10 tòa, chia thành 2 tiểu phân khu là The Resort (6 tòa) và The Star (4 tòa), tổng cộng hơn 5000 căn hộ và shophouse khối đế.

Giá bán căn hộ The Beverly theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn hiện ở mức từ 50-81 triệu/m2, phổ biến nhất là 62 triệu/m2. Hiện phân khu này đang được nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công nên tiến độ khá nhanh chóng. Dự kiến những căn hộ The Beverly – Vinhomes Grand Park đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm 2023.



Cùng Batdongsan.com.vn khám phá phân khu The Beverly – Vinhomes Grand Park

7. The Beverly Solari – Vinhomes Grand Park (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

The Beverly Solari là phân khu cao tầng cuối cùng được mở bán của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Đây được coi là tâm điểm kết nối các phân khu The Rainbow, The Origami, The Beverly, Masteri Centre Point và hệ sinh thái tiện ích đa dạng của Vinhomes Grand Park. Phân khu The Beverly Solari gồm 13 tòa cao từ 25-30 tầng, tổng cộng 7500 căn hộ và 350 shophouse khối đế.

Căn hộ The Beverly Solari hiện được rao bán trên Batdongsan.com.vn với mức giá từ 59-71 triệu/m2. Giá thấp nhất cho căn studio chỉ từ 1,5 tỷ, căn 1+1 phòng ngủ từ 2,7 tỷ, căn 2+1 phòng ngủ từ 4 tỷ. Tương tự như The Beverly, phân khu The Beverly Solari đang được thi công với tiến độ rất nhanh. Tháng 10/2022, tòa S15.01 đã cất nóc. Chủ đầu tư dự kiến khoảng tháng 10/2023 sẽ bàn giao những căn hộ The Beverly Solari đầu tiên cho người mua.

8. Define (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

Define là dự án căn hộ hạng sang tại Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, do chủ đầu tư CapitaLand phát triển với số lượng giới hạn chỉ 88 căn. Define gây ấn tượng với những căn hộ có sân vườn riêng, bể bơi riêng, lõi thang máy riêng. Mỗi căn hộ đều có view sông Sài Gòn, được bàn giao kèm nội thất tiêu chuẩn hạng sang từ những thương hiệu nổi tiếng.

Năm 2021, dự án Define được mở bán đợt 1 và nhanh chóng bán hết rổ hàng đợt này. Giá bán căn hộ Define theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn dao động trong khoảng từ 114-137 triệu/m2. Giá tham khảo cho căn 3 phòng ngủ từ 25 – 32,5 tỷ, căn 4 phòng ngủ từ 36,9 – 44 tỷ. Dự án Define đang có tiến độ xây dựng tốt, cuối tháng 9 đã thi công sàn tầng 15 và đang hoàn thiện tầng căn hộ mẫu. Đây là dự án có chiều cao vừa phải, số lượng sản phẩm ít nên tiến độ lên sàn khá nhanh, dự kiến có thể bàn giao nhà vào cuối năm 2023-đầu năm 2024.

9. The Antonia (Dự Án Chung Cư Bàn Giao 2023 TPHCM)

Chung cư The Antonia thuộc KĐT Phú Mỹ Hưng nằm trên "phố tài chính" Nguyễn Lương Bằng, hai bên giáp đường 18 và 19. Đối diện The Antonia là các dự án khác có nhiều shophouse, đa dạng dịch vụ như cafe, cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, nhà hàng, thừa hưởng trọn tiện ích của Phú Mỹ Hưng. Quy mô dự án gồm 2 tòa với 366 căn hộ.

Giá bán căn hộ The Antonia hiện dao động ở mức từ 70-78 triệu/m2, tùy vị trí và diện tích từng căn. Mức giá tham khảo cho căn hộ 2 phòng ngủ, 86m2 vào khoảng 6,3-6,5 tỷ. Về tiến độ, chung cư The Antonia đã cất nóc, đang hoàn thiện bên trong. Ghi nhận thực tế đầu tháng 10/2022, công trường vẫn đang hoạt động tích cực, tiến độ khá nhanh nên có thể sẽ kịp thời gian bàn giao dự kiến vào Quý 2/2023.

Trên đây là danh sách 9 dự án chung cư bàn giao 2023 TPHCM do Batdongsan.com.vn tổng hợp. Lưu ý, thời điểm bàn giao các dự án chỉ là dự kiến, có thể thay đổi theo tiến độ thi công thực tế và các yếu tố khác. Độc giả quan tâm đến các dự án có thể tìm hiểu kỹ hơn, theo dõi tiến độ thực tế để có quyết định phù hợp với kế hoạch của mình.

Lan Chi

Xem thêm: