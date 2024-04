Thị trường dự án chung cư Bình Dương năm 2024 có những dự án nào đang và sắp mở bán? Giá bán ra sao? Chính sách bán hàng có ưu đãi gì đáng chú ý? Dưới đây là bài viết tổng hợp các dự án chung cư ở Bình Dương mở bán với những thông tin mới nhất, được cập nhật liên tục trong năm 2024.

Nguồn cung dự án chung cư Bình Dương những năm gần đây phát triển đa dạng cả về số lượng dự án, phân khúc, loại hình sản phẩm. So với thị trường chung cư TP.HCM , người mua chung cư ở Bình Dương có nhiều lựa chọn hơn hẳn, mức giá cũng mềm hơn đáng kể. Đặc biệt, chung cư tại các thành phố vệ tinh như Dĩ An, Thuận An không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm nhà an cư của người dân Bình Dương mà còn thu hút một lượng không nhỏ những người làm việc ở khu vực giáp ranh giữa TP.HCM-Bình Dương. Hàng loạt dự án chung cư từ các chủ đầu tư quen thuộc tại Bình Dương như Bcons, Phú Đông, Phát Đạt,… cùng sự góp mặt của những chủ đầu tư mới lần đầu gia nhập thị trường hứa hẹn sẽ mang đến nguồn cung đa dạng, chất lượng, giá phù hợp cho người mua và nhà đầu tư lựa chọn.

Xem thêm: Tổng Hợp Dự Án Chung Cư TPHCM Mở Bán Năm 2024

Các Dự Án Chung Cư Bình Dương Mở Bán Mới

Cùng “điểm danh” những dự án mới hoàn toàn sẽ gia nhập thị trường chung cư Bình Dương ngay thời điểm đầu năm 2024 nhé!

1. A&T Sky Garden

Chung cư A&T Sky Garden là dự án “chào sân” thị trường miền Nam của chủ đầu tư gốc Bắc A&T Group. Vị trí dự án nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần Quốc lộ 13 đi vào trung tâm TP. Thuận An. Quy mô dự án gồm 2 tòa tháp với hơn 900 căn hộ, trong đó rất nhiều căn có view hồ, view sông. Một ưu điểm đáng chú ý khác của A&T Sky Garden so với các dự án chung cư ở Bình Dương khác là pháp lý chắc chắn, hoàn thiện. Ngày 27/2/2024, chủ đầu tư đã chính thức ra mắt dự án và công bố mức giá bán căn hộ A&T Sky Garden đợt 1 là từ 29,9 triệu/m2.

Về tiến độ thi công, dự án A&T Sky Garden hiện đang trong giai đoạn làm hầm móng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao căn hộ vào năm 2026. Tổng thầu triển khai dự án này là Công ty Cổ phần Xây dựng CDC. Một vài hình ảnh hé lộ nhà điều hành và nhà mẫu sắp hoàn thiện cũng hứa hẹn A&T Sky Garden sẽ mang đến những căn hộ cao cấp, thiết kế đẹp, là sự bổ sung chất lượng cho nguồn cung dự án căn hộ Bình Dương

2. The Emerald 68

Một cái tên đáng chú ý khác trên thị trường dự án căn hộ Thuận An Bình Dương là The Emerald 68 của chủ đầu tư Lê Phong hợp tác cùng Coteccons. Sau một thời gian khá dài rục rịch ra mắt thị trường nhưng chưa thể mở bán chính thức, dự án chung cư The Emerald 68 đến nay đã hoàn thiện pháp lý và xây xong phần móng, sẵn sàng triển khai ngay sau Tết. Nhà mẫu của dự án này cũng sắp hoàn thiện để đón khách đến tham quan, tìm hiểu.

Dự án The Emerald 68 nằm ở đường Vĩnh Phú 16, TP. Thuận An, có 2 tháp với 770 căn hộ và 15 shophouse. Các căn hộ The Emerald 68 có lợi thế vị trí giáp ranh TP.HCM (chỉ khoảng hơn 1km sang địa phận TP.HCM), view sông Sài Gòn thoáng mát. Diện tích căn hộ vừa phải, từ 36,8 – 82,3m2 nên tổng giá không quá cao, chỉ từ 1,55 tỷ/căn 1 phòng ngủ, từ 2,4 tỷ/căn 2 phòng ngủ.

3. Phú Đông SkyOne

Tiếp nối Phú Đông SkyGarden, chủ đầu tư Phú Đông Group đang triển khai dự án chung cư Phú Đông SkyOne với quy mô 780 căn. Dự án này nằm ở đường Vũng Thiện, gần ngã ba giao với đường ĐT473C, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Ưu điểm của dự án này là pháp lý đã hoàn thiện và giá bán vừa tầm, khoảng dưới 2 tỷ cho những căn diện tích nhỏ (từ 43m2). Đây sẽ là lựa chọn phù hợp với những gia đình trẻ, người độc thân với số vốn tích lũy chưa nhiều.

Về tiến độ hiện tại, dự án Phú Đông SkyOne đang trong giai đoạn thi công, đã có nhà mẫu từ sớm. Căn hộ Phú Đông SkyOne dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2025. Được biết, chủ đầu tư Phú Đông đã tiến hành họp các sàn phân phối trước Tết, dự kiến sẽ triển khai mở bán sớm sau Tết. Chính sách bán hàng cũng có nhiều ưu đãi cho người mua đợt đầu tiên.

Ngoài các dự án kể trên, thị trường chung cư Bình Dương 2024 dự kiến sẽ đón nhận thêm nguồn cung từ một số dự án mới như Green Tower (Green Square), The Symlife, The Flex,… Đây đều là các dự án mới hoàn toàn nhưng chưa có thông tin về kế hoạch mở bán tại thời điểm đầu năm 2024.

Các Dự Án Chung Cư Bình Dương Mở Bán Giai Đoạn Tiếp Theo

Ngoài các dự án mở bán lần đầu, nguồn cung dự án chung cư Bình Dương còn lượng hàng từ các dự án cũ tiếp tục triển khai giai đoạn mới. Dưới đây là một số dự án chung cư Bình Dương dự kiến sẽ sớm mở bán trong quý đầu năm:

4. PiCity Sky Park

PiCity Sky Park được đánh giá là cái tên nổi bật trong số các dự án chung cư tại Dĩ An Bình Dương hiện nay. Dự án này nằm ở đường Bình Đường, ngay trung tâm TP. Dĩ An, tiếp giáp TP. Thủ Đức, thừa hưởng hạ tầng, tiện ích đã phát triển đồng bộ của khu vực giáp ranh TP.HCM và Bình Dương. Quy mô dự án gồm 3 tòa tháp với 1568 căn hộ, diện tích dao động từ 54-72m2.

Sau 2 đợt mở bán đầu được đánh giá là khá thành công, dự án PiCity Sky Park sẽ tiếp tục triển khai mở bán giỏ hàng mới trong quý 1/2024. Đây cũng là dự án quan trọng, được tập trung đẩy mạnh của chủ đầu tư PiGroup trong năm nay. Theo một số nguồn tin, ngày 28/2 tới đây, chủ đầu tư sẽ tổ chức kick off – khởi động giai đoạn mới và công bố chính sách bán hàng hứa hẹn rất nhiều ưu đãi. Theo dự kiến, căn hộ PiCity Sky Park sẽ được chính thức mở bán đợt 3 vào tháng 4. Giá bán căn hộ PiCity Sky Park hiện tại dao động trong khoảng 33-40 triệu/m2, khoảng 1,9 tỷ/căn 2 phòng ngủ. Chủ đầu tư chưa công bố thông tin chính thức về giá bán đợt mới. Về hỗ trợ tài chính, người mua căn hộ dự án PiCity Sky Park có thể vay các ngân hàng lớn như: Vietcombank, Vietinbank, MB Bank, Nam Á Bank,…

5. Bcons City – tháp Green Topaz

Đầu năm 2024, chủ đầu tư Bcons sẽ tiếp tục mở bán giỏ hàng căn hộ tháp Green Topaz thuộc dự án Bcons City. Tòa căn hộ Bcons City Green Topaz nằm ngay mặt tiền đường Thống Nhất đã được nâng cấp mở rộng, gần hồ Đá, thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhịp sống sầm uất với nhiều tiện ích đã hiện hữu. Tháp này cao 29 tầng, chủ yếu là các căn hộ được thiết kế 2 phòng ngủ. Hệ thống tiện ích nội khu cũng được đầu tư đa dạng, trong đó nổi bật là các không gian xanh và hầm để xe có diện tích lớn.

Căn hộ Bcons City Green Topaz được mở bán đợt mới với giá từ 1,7 tỷ/căn 2 phòng ngủ. Chủ đầu tư tung chính sách bán hàng khá hấp dẫn với chiết khấu lên tới 11%, chỉ cần thanh toán 180 triệu để ký hợp đồng mua bán, sau đó 1 năm mới cần đóng tiếp. Về tiến độ, chủ đầu tư Bcons được đánh giá là uy tín với loạt dự án đã triển khai trước đó tại Bình Dương, đảm bảo tiến độ, pháp lý minh bạch. Căn hộ Bcons City Green Topaz dự kiến sẽ được bàn giao vào quý 1/2025.

6. The Rivana

Dự án The Rivana nằm trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), thuộc phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, gồm 2 block cao 28 tầng với hơn 1000 căn hộ. The Rivana được triển khai trên khu đất khá rộng, mật độ xây dựng chỉ 38%, chủ đầu tư dành nhiều quỹ đất để phát triển các tiện ích, không gian sống. Dự án được mở bán lần đầu năm 2021, thi công nhanh chóng, vượt tiến độ, bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 9/2023.

Chung cư The Rivana đã bàn giao được gần nửa năm nhưng giỏ hàng sơ cấp vẫn còn khoảng vài chục căn cuối cùng. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục mở bán những căn này trong những tháng đầu năm 2024. Với đợt mở bán cuối này, người mua sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: thanh toán chỉ 10% được nhận nhà ở ngay, hỗ trợ vay ngân hàng miễn lãi trong 2 năm,… Các căn hộ The Rivana hiện có giá dao động từ 32-39 triệu/m2.

7. Diamond Connect

Chung cư Diamond Connect (tên khác là Phúc Đạt Tower) cũng vừa bàn giao tháng 9/2023 và tiếp tục mở bán giỏ hàng sơ cấp với chính sách mới sau Tết. Dự án có vị trí tại đường Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, gần Làng Đại học Thủ Đức. Diamond Connect gồm 2 tòa với hơn 700 căn hộ, giá khoảng từ 2 tỷ/căn 2 phòng ngủ. Đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người mua và nhà đầu tư muốn tìm căn hộ để ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

8. Bcons Polygon

Một dự án chung cư Bình Dương khác của chủ đầu tư Bcons là Bcons Polygon cũng đang tiếp tục mở bán giỏ hàng sơ cấp. Dự án này nằm ở đường Bê Văn Đàn, ngay gần PiCity Sky Park, TP. Dĩ An, có hơn 700 căn hộ. Các căn hộ Bcons Polygon có giá trung bình từ 32-40 triệu/m2, diện tích mỗi căn dao động từ 41-67m2 nên tổng giá không quá cao. Mức giá tham khảo cho căn hộ 60m2, 2 phòng ngủ là khoảng 2 tỷ đồng. Về chính sách bán hàng, người mua đóng 15% để ký hợp đồng mua bán, đến khi nhận nhà mới phải đóng tiếp. Người mua có thể vay ngân hàng tới 80% giá trị căn hộ.

Về tiến độ, cũng như các dự án khác của Bcosn, chung cư Bcons Polygon đảm bảo thi công đúng tiến độ, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện căn hộ, dự kiến có thể bàn giao trong quý 3/2024.

9. The Maison

Dự án The Maison (tên cũ là C-River View) được giới thiệu là khu căn hộ cao cấp ven sông duy nhất tại Thủ Dầu Một. Vị trí dự án nằm ở đường Phan Bội Châu, phường Phú Thọ, có 2 tòa với hơn 600 căn. Đợt mở bán đầu tiên của dự án vào tháng 6/2023 được đánh giá khá thành công với giỏ hàng 200 căn đã bán hết. Đầu năm 2024, chủ đầu tư sẽ tiếp tục bán đợt mới với các chính sách hấp dẫn như: thanh toán chỉ 20% đến khi nhận nhà, miễn phí quản lý 5 năm, cam kết cho thuê,… Các căn hộ The Maison có giá từ 2 tỷ, bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp. Dự án hiện đang xây phần thân, sắp cất nóc, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Trên đây là những thông tin tổng hợp mới nhất về giỏ hàng, giá bán, chính sách và tiến độ các dự án chung cư Bình Dương mở bán năm 2024. Bạn đọc hãy tiếp tục theo dõi những cập nhật tiếp theo để không bỏ lỡ thông tin về dự án mình quan tâm.



Lan Chi

