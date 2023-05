Tổng Hợp 23 Dự Án Chung Cư Hà Nội 2023

Dự án chung cư Hà Nội 2023 sẽ bao gồm những cái tên nào? Những dự án nào sắp mở bán đợt đầu? Những dự án nào sẽ bán tiếp trong năm 2023? Hãy cùng “điểm danh” dự án chung cư mới đang và sắp bán trên thị trường Thủ đô nhé!

Dự Án Chung Cư Hà Nội 2023: Những Cái Tên Mới

Thị trường chung cư Hà Nội 2023 được dự báo sẽ tiếp diễn tình trạng khan hiếm nguồn cung mới đã bắt đầu từ năm 2019 và kéo dài đến nay. Mặc dù vậy, tại thời điểm cuối năm 2022, bức tranh nguồn cung bắt đầu có những khởi sắc khi một số chủ đầu tư rục rịch tung nguồn hàng mới để đón đầu nhu cầu mua nhà cuối năm và thời điểm sau Tết Nguyên đán. Dù chỉ là một vài cái tên, số lượng chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nếu xét diễn biến thị trường trong năm 2022 thì hiện tại là thời điểm nguồn cung dự án chung cư Hà Nội sôi động nhất năm.

Trước tiên, hãy cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu những cái tên “mới toanh” sắp gia nhập thị trường dự án chung cư Hà Nội nhé!

Cái tên mới nhất dự kiến sẽ góp mặt trên bản đồ dự án chung cư Hà Nội 2023 ngay thời điểm đầu năm là Moonlight 1 – An Lạc Green Symphony. Sau các sản phẩm biệt thự, Moonlight 1 là tòa chung cư đầu tiên được ra mắt trong tổng thể khu đô thị An Lạc Green Symphony ở An Khánh, Hoài Đức của chủ đầu tư Tập đoàn An Lạc. Chung cư Moonlight 1 gồm 2 tòa tháp nằm ngay mặt tiền Đại lộ Ánh Trăng – trục đường chính kết nối toàn khu đô thị. Dự án sẽ cung ứng ra thị trường hơn 400 căn hộ có diện tích từ 66,42 – 94,88m2, giá bán dự kiến từ 50 triệu/m2.



Chung cư Moonlight 1 đang được xây dựng trong KĐT An Lạc Green Symphony, huyện Hoài Đức

Tại quận Tây Hồ, chung cư The Melody Residence với vị trí tại lô đất CT5-CT6 thuộc khu đô thị Ciputra Tây Hồ cũng đang có kế hoạch mở bán. Đây là một dự án cũ, được Kita Group mua lại từ Vimefulland, quy mô gồm 6 tòa chung cư cao 40 tầng với hơn 2300 căn hộ. Mức giá dự kiến cho căn hộ The Melody Residence dự kiến vào khoảng từ 40-50 triệu/m2.

Thị trường chung cư Hà Đông năm 2023 dự kiến sẽ đón nguồn cung mới từ dự án được mong chờ ra hàng từ lâu là The Charm An Hưng.

Chung cư The Charm An Hưng nằm trong tổ hợp nhà ở, văn phòng thương mại và shophouse thuộc KĐT mới An Hưng, phường La Khê. Dự án gồm 2 tòa chung cư cao 30 tầng, đã khởi công từ Quý 2/2022, tiến độ thi công khá nhanh, nhiều lần có thông tin sắp ra hàng nhưng đến nay vẫn chưa mở bán chính thức.

Giá bán căn hộ The Charm An Hưng hiện chưa được công bố, nhưng xét mặt bằng giá bán của các dự án lân cận như Anland 1-2-3, The Terra An Hưng,… thì nhiều khả năng The Charm An Hưng sẽ có giá khoảng trên dưới 40 triệu/m2.

Dự án Kepler Land Mỗ Lao bao gồm hai tòa tháp cao 41 và 37 tầng, tổng thể hơn 600 căn hộ cũng sẽ bổ sung một lượng hàng đáng kể cho thị trường chung cư Hà Nội 2023. Dự án dự kiến sẽ được chính thức mở bán trong Quý 1/2023, với giá dự kiến là 48 triệu/m2.

Ở thị trường phía Đông Hà Nội, chủ đầu tư MIK Group sắp tới sẽ mở bán chung cư Imperia River View ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Quy mô dự án Imperia River View gồm 6 block, dự kiến đợt 1 sẽ mở bán 3 block với hơn 500 căn hộ. Căn hộ Imperia River View dự kiến sẽ có giá từ 40 triệu/m2.

Dự Án Chung Cư Hà Nội 2023: Nguồn Hàng Từ Những Dự Án Cũ

Bên cạnh các dự án mới mở bán lần đầu, nguồn cung dự án chung cư Hà Nội 2023 cũng bao gồm quỹ căn mới và cả lượng hàng còn lại từ những dự án đã mở bán trước đó.

Hai dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights của Masteries Homes cũng có hàng mới trong năm 2023. Trong đó, Masteri Waterfront tung quỹ căn mới ở 2 phân khu Miami và Hawaii, với giá bán từ 60-70 triệu/m2. Còn Masteri West Heights cũng đang chào bán căn hộ ở tòa C, gồm các loại hình đa dạng, từ studio đến duplex, giá từ 70-80 triệu/m2.

Chủ đầu tư Hưng Thịnh trong năm 2023 sẽ tiếp tục bán dự án Hanoi Melody Residences tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Hanoi Melody Residences gồm 4 tòa với hơn 2000 căn hộ, được mở bán đợt 1 vào tháng 7/2022, giá từ 40-45 triệu/m2. Quỹ căn vẫn còn tương đối nhiều, trong đó có cả nhà ở xã hội nên đây cũng sẽ là một nguồn hàng khá lớn cho thị trường chung cư Hoàng Mai

Ngoài những cái tên kể trên, danh sách dự án chung cư Hà Nội 2023 vẫn còn một số dự án còn hàng mở bán khác, phân bổ ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Long Biên v.v

Dưới đây là bảng tổng hợp dự án chung cư Hà Nội 2023 cùng các thông tin tổng quan dành cho độc giả quan tâm tham khảo:

Tên dự án Khu vực Tình trạng Giá tham khảo Moonlight 1 Hoài Đức Sắp mở bán Dự kiến từ 50 triệu/m2 Imperia River View Long Biên Sắp mở bán Dự kiến từ 40 triệu/m2 The Charm An Hưng Hà Đông Sắp mở bán Dự kiến từ 40 triệu/m2 Dự án của Keppel Land Hà Đông Sắp mở bán Dự kiến từ 48 triệu/m2 The Melody Residence Tây Hồ Sắp mở bán Dự kiến từ 40-50 triệu/m2 Masteri West Heights Gia Lâm Đang mở bán 70-80 triệu/m2 Masteri Waterfront Nam Từ Liêm Đang mở bán 60-70 triệu/m2 Hanoi Melody Residences Hoàng Mai Đang mở bán 40-45 triệu/m2 Rose Town Ngọc Hồi Hoàng Mai Đang mở bán 35-43 triệu/m2 Thanh Bình Garden Hoàng Mai Đang mở bán 38-45 triệu/m2 Hoàng Thành Pearl Nam Từ Liêm Đang mở bán 47-53 triệu/m2 Epic Tower Cầu Giấy Đang mở bán 75-87 triệu/m2 The Summit Cầu Giấy Đang mở bán 59-70 triệu/m2 Green Diamond Láng Hạ Đống Đa Đang mở bán 76-86 triệu/m2 T&T Capella Phạm Ngọc Thạch Đống Đa Đang mở bán 71-85 triệu/m2 Trinity Tower Thanh Xuân Đang mở bán 38-47 triệu/m2 Lancaster Luminaire Ba Đình Đang mở bán 66-85 triệu/m2 Le Grand Jardin Long Biên Đang mở bán 39-43 triệu/m2 Khai Sơn City Long Biên Đang mở bán 43-53 triệu/m2 Feliz Homes Hoàng Mai Đang mở bán 39-47 triệu/m2 Phương Đông Green Home Long Biên Đang mở bán 32-43 triệu/m2 Eurowindow River Park Đông Anh Đang mở bán 22-30 triệu/m2 Grand Sunlake Hà Đông Đang mở bán 22-30 triệu/m2

Lan Chi (T.H)