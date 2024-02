Bài viết dưới đây cập nhật thông tin mới nhất về giá bán, chính sách bán hàng và tiến độ 8 dự án chung cư Hà Nội đang mở bán năm 2024 để bạn đọc quan tâm cùng theo dõi, qua đó lựa chọn được căn hộ phù hợp nhất với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của gia đình mình.

Thị trường chung cư Hà Nội vài năm gần đây khan hiếm nguồn cung dự án mới và giá bán liên tục tăng. Người mua nhà vì thế không có nhiều lựa chọn như trước đây. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2023 của Batdongsan.com.vn, so với quý đầu năm 2023, giá bán căn hộ cao cấp, trung cấp, bình dân tại Hà Nội lần lượt tăng 8%, 9% và 6%. Mặt bằng giá chung cư Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới rất ít, nhất là phân khúc bình dân và trung cấp.

Hiện tại, thị trường chỉ có một số dự án mở bán mới như The Wisteria, The Canopy Residences, còn lại chủ yếu là các dự án mở bán giai đoạn tiếp theo như Capital Elite, Hoàng Thành Pearl… Nếu đang phân vân chưa biết lựa chọn căn hộ ở dự án nào làm chốn an cư lạc nghiệp cho gia đình, thì thông tin 8 dự án chung cư Hà Nội đang mở bán tại thời điểm đầu năm 2024 dưới đây sẽ cực kỳ hữu ích với bạn.

Vị trí: KĐT Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dự án chung cư Hà Nội đang mở bán The Canopy Residences được kỳ vọng sẽ là cú hích cho thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tọa lạc trong Khu đô thị Vinhomes Smart City, phân khu căn hộ cao cấp The Canopy Residences do Vinhomes hợp tác phát triển cùng Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) – quỹ đầu tư thuộc top 10 trên thế giới. Dự án gồm 3 tòa tháp cao 38 tầng, cung ứng cho thị trường Hà Nội tổng cộng 1758 căn hộ cao cấp.

The Canopy Residences sở hữu vị trí đắc địa trong Đại đô thị Vinhomes Smart City, gần kề 2 phân khu cao cấp nhất là Masteri West Height và The Tonkin – được ví là mảnh ghép còn lại để hoàn thiện bức tranh chất sống thượng lưu của Đại đô thị thông minh phía Tây Thủ đô. Chưa kể, dự án còn nằm giữa 2 tuyến giao thông trọng điểm là Đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn – Hà Đông, cư dân nhờ đó dễ dàng và nhanh chóng di chuyển vào trung tâm TP cũng như các khu vực lân cận.

Tiến độ triển khai dự án rất tích cực, tính đến tháng 12/2023, tòa CT1 và CT2 đã xây đến tầng 5, tòa CT3 đã xây đến tầng 8; toàn bộ phần tầng hầm đã khóa hầm. Điều này cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư và sự cam kết thi công đảm bảo tiến độ.

Tháng 9/2023, phân khu The Canopy Residences được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường và chính thức mở bán tòa tháp đầu tiên The Canopy Vista (P17) – tòa đẹp nhất phân khu vào ngày 19/11/2023. Giá bán căn hộ The Canopy Vista đợt 1 dự kiến từ 60 – 100 triệu đồng/m2. Với chính sách bán hàng "mua nhà 8 năm không lo lãi suất" kết hợp phương thức thanh toán linh hoạt cho từng nhóm đối tượng, dự án mang đến cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn thời điểm đầu năm 2024 cho thấy, giá bán căn hộ The Canopy Residences hiện nay dao động từ 1,7 – 6,5 tỷ/căn. Căn Studio khoảng 1,7 tỷ (trả trước 450 triệu); căn 1 phòng ngủ khoảng 2,6 tỷ (trả trước 550 triệu); căn 2 phòng ngủ khoảng 3,8 tỷ (trả trước 760 triệu); căn 2 phòng ngủ + 1 giá khoảng 4,9 tỷ (trả trước 890 triệu); căn 3 phòng ngủ khoảng 5,4 tỷ (trả trước 1,29 tỷ); căn 3 phòng ngủ + 1 giá khoảng 6,5 tỷ (trả trước 1,5 tỷ).

Vị trí: 135 Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Một trong các dự án chung cư đang bán tại Hà Nội phải kể đến là Grand SunLake, tọa lạc tại vị trí trung tâm quận Hà Đông. Dự án được đầu tư phát triển bởi liên danh Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi (HESCO) và Công ty Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam. Tên gọi khác của dự án là Ariyana Lakeside hay chung cư HESCO Văn Quán. Grand SunLake tọa lạc ngay cửa ngõ Khu đô thị Văn Quán – được ví là "trái tim" của trung tâm hành chính mới Hà Nội, nới có tiện ích đồng bộ, hiện đại, dân trí cao.

Grand SunLake – căn hộ chuẩn Wow Home với hơn 50 tiện ích hiện đại ngay dưới "thềm nhà", nổi bật là 5 tầng trung tâm thương mại, vườn thư giãn, vườn BBQ, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi xanh mát… Cùng với đó, dự án liền kề ngay hồ Văn Quán rộng 2000m2 được mệnh xanh là "lá phổi xanh" của quận Hà Đông, cư dân sẽ được tận hưởng bầu không khí thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Dự án chung cư mới tại Hà Nội Grand Sunlake gồm 1 tòa tháp đôi cao 50 tầng, 1 tòa tháp cao 45 tầng và 2 tòa văn phòng cao 16 tầng, dự kiến bàn giao vào Quý 4/2024. Không chỉ sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, Grand Sunlake đang được thi công với tiến độ khá nhanh. Tính đến thời điểm cuối năm 2023, tòa tháp đôi Grand Lake View đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 25. Tòa tháp đôi cao 50 tầng gồm 638 căn hộ cao cấp, sở hữu tầm nhìn trực diện hồ Văn Quán. Tòa tháp Grand City View 45 tầng gồm 386 căn hộ cao cấp cũng đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 25.

Grand Sunlake Văn Quán chính thức được mở bán vào tháng 7/2022. Khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn thời điểm đầu năm 2024, giá bán căn hộ Grand Sunlake dao động trong khoảng 37 – 50,3 triệu đồng/m2. Mức giá phổ biến nhất là từ 40 triệu/m2.

Căn hộ sở hữu 50 năm:

Căn 2 phòng ngủ, diện tích 70 – 78m2: Giá từ 2,7 tỷ.

Căn 3 phòng ngủ, diện tích 92 – 100m2: Giá từ 3,6 tỷ.

Căn hộ sở hữu lâu dài:

Căn 2 phòng ngủ, diện tích 70 – 78m2: Giá từ 3,7 tỷ.

Căn 2 phòng ngủ lớn, diện tích 90 – 92m2: Giá từ 4,3 tỷ.

Căn 3 phòng ngủ thường, diện tích 92 – 95m2: Giá từ 4,5 tỷ.

Căn 3 phòng ngủ góc, diện tích 102 – 112m2: Giá từ 5,5 – 6 tỷ.

Vị trí: Đường 32, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

The Wisteria – dự án chung cư đang mở bán tại Hà Nội, một trong những dự án nổi bật nhất thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô thời điểm đầu năm 2024. Đây là dự án đầu tiên mở bán sau thời gian trầm lắng của thị trường. Tọa lạc trong Khu đô thị Hinode Royal Park – vị trí lõi trung tâm của huyện Hoài Đức, chung cư The Wisteria thừa hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp hiện hữu của khu đô thị. Với 3 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án cung ứng tổng cộng 840 căn hộ, với các loại hình như căn hộ chung cư, Penthouse, Duplex, diện tích linh hoạt từ 76 – 182m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua nhà hiện nay.

Chung cư The Wisteria nằm trên điểm giao của 2 trục đường huyết mạch là Quốc lộ 32 và Vành đai 3,5, kết nối dự án với khu trung tâm Mỹ Đình – Cầu Giấy – Đại lộ Thăng Long. Theo đó, cư dân sinh sống tại The Wisteria có thể di chuyển dễ dàng về trung tâm hoặc các khu vực lân cận qua các tuyến đường chính này. Khu vực phía Tây gồm vùng Vành đai 3,5 và Vành đai 4 đang là trọng tâm phát triển chính của TP, theo quy hoạch sẽ trở thành trung tâm hành chính – kinh tế – văn hóa – du lịch – thương mại mới của Thủ đô Hà Nội. The Wisteria vì thế phù hợp mua để ở lẫn đầu tư sinh lời.

Dự án chung cư Hà Nội đang mở bán The Wisteria có tiến độ khả quan. Tháng 12/2023, The Wisteria đã hoàn thiện hạng mục tầng hầm và đang trong quá trình triển khai xây dựng tầng 1, tầng 2. Tháng 1/2024, dự án đã xây lên các tầng trên, tầm khoảng tầng 9, tầng 10.

Chung cư Hoài Đức The Wisteria nhận booking đợt mở bán đầu tiên tháng 12/2023 với mức giá từ 39 – 45 triệu đồng/m2, chương trình lãi suất 0%. Tin đăng bán căn hộ The Wisteria trên Batdongsan.com.vn thời điểm tháng đầu năm 2024 cho thấy, căn hộ 2 phòng ngủ có giá khoảng 2,7 – 3,5 tỷ; căn 3 phòng ngủ giá khoảng 3,6 – 5,3 tỷ; căn 4 ngủ từ hơn 5 tỷ; căn Duplex có giá khoảng hơn 6 tỷ.

Vị trí: 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Capital Elite – một trong các dự án đang mở bán tại Hà Nội được quy hoạch trên khu đất rộng 4.766,6m2, mật độ xây dựng 50%, quy mô gồm 1 tòa nhà chung cư cao cấp 32 tầng nổi, 4,5 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 334 căn hộ sang trọng. Đáng chú ý, 100% căn hộ Capital Elite 18 Phạm Hùng đều có diện tích trên 100m2, thiết 3 phòng ngủ, 2 logia thông thoáng, phù hợp với cả gia đình trẻ và gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống.

Dự án chung cư Hà Nội Capital Elite có địa chỉ tại số 18 đường Phạm Hùng – tuyến đường huyết mạch tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, kết nối hàng loạt tiện ích, dịch vụ hiện đại và đồng bộ xung quanh về giáo dục, y tế, tài chính, cơ quan hành chính quan trọng như Bộ Tài nguyên và Môi trường , Bộ Nội vụ … Cư dân Capital Elite kết nối dễ dàng đến các khu vực của TP cũng như loạt tiện ích hiện hữu của khu vực. Capital Elite được đánh giá có tiềm năng lớn từ việc khai thác cho thuê khi án ngữ ngay khu "New CBD" Mỹ Đình, nơi tập trung cộng đồng người nước ngoài lớn nhất Thủ đô.

Dự án chung cư Hà Nội đang mở bánCapital Elite 18 Phạm Hùng được thi công với tiến độ nhanh chóng, tháng 11/2023 đã lên tầng 16, hiện tại đã xây gần đến tầng 30, đảm bảo đúng cam kết của chủ đầu tư.

Capital Elite được chủ đầu tư mở bán đợt 1 vào tháng 5/2023. Khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ Capital Elite 18 Phạm Hùng thời điểm đầu năm 2024 từ 65 triệu/m2. Theo đó, các căn hộ 3 phòng ngủ có giá dao động từ 3,5 – 9,19 tỷ tùy diện tích, vị trí.

Vị trí: Khu đô thị An Lạc Green Symphony, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Được đầu tư bởi Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc, dự án Moonlight 1 là khu căn hộ đầu tiên tọa lạc trong Khu đô thị An Lạc Green Symphony tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Nằm trên trục đường chính của khu đô thị – Đại lộ Ánh Trăng rộng 58m, chung cư Moonlight 1 kết nối giao thông trong và ngoài khu đô thị rất thuận tiện, dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích – dịch vụ hiện hữu xung quanh, nổi bật có công viên châu Âu, hồ Hòa Can, công viên hồ Âm Nhạc…

Chung cư Moonlight 1 được xây dựng trên khu đất diện tích 6.466m2, quy mô gồm 2 tòa căn hộ A và B với chiều cao 21 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 494 căn hộ cao cấp với diện tích đa dạng từ 66,44 – 95,19m2. Ngoài 20+ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao tích hợp trong tòa nhà, cư dân Moonlight 1 còn được thừa hưởng hơn 40 tiện ích của Khu đô thị An Lạc Green Symphony với mật độ cây xanh, mặt nước đứng top đầu khu vực phía Tây Thủ đô.

Về tiến độ, tháng 12/2023, chung cư Moonlight 1 đang thi công hoàn thiện các căn hộ để kịp bàn giao vào ngày 31/12/2023. Về giá bán, tại đợt mở bán đầu tiên vào Quý 1/2023, căn hộ có giá từ 39,2 triệu/m2. Hiện tại, khảo sát tin đăng bán căn hộ Moonlight 1 trên Batdongsan.com.vn cho thấy, căn hộ có giá từ 57 triệu/m2, tương đương căn 2 phòng ngủ giá từ 3 – 3,6 tỷ; căn 2 phòng ngủ + 1 giá từ 3,8 – 3,9 tỷ; căn 3 phòng ngủ có giá từ 4,1 – 4,5 tỷ. Chủ đầu tư hỗ trợ vay 65%, lãi suất 0% tới 24 tháng và miễn phí dịch vụ 2 năm.

Vị trí: 79 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Rose Town là dự án trọng điểm của liên danh Chủ đầu tư Công ty Xuân Mai Corp và Promexco sau hàng loạt dự án thành công trước đó như Xuân Mai Complex, Eco Green Sài Gòn, Eco Green City Nguyễn Xiển, Xuân Mai Riverside, Đô thị Promexco Móng Cái, Xuân Mai Thanh Hóa. Rose Town được định hướng trở thành một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực phía Nam TP. Hà Nội.

Tọa lạc ở vị trí được đánh giá là đắc địa, tại số 79 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nơi có hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, cư dân Rose Town dễ dàng di chuyển đến các địa điểm trong và ngoài thành phố thông qua nhiều tuyến đường trọng điểm như đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Trường Chinh, Minh Khai, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Yên Sở, Vành đai 3 trên cao, Quốc lộ 1A,…

Được quy hoạch trên khu đất 4,01 ha, Rose Town gồm 5 tòa căn hộ chung cư, 1 tòa văn phòng, 5 lô biệt thự song lập và 48 lô liền kề. Trong đó:

Tòa DV1 – Nhà ở kết hợp dịch vụ và căn hộ du lịch: cao 27 tầng, gồm 272 căn hộ ở và 80 căn hộ du lịch.

Tòa DV2, DV3, DV4 – Nhà ở kết hợp dịch vụ: Cao 27 tầng, với số căn hộ lần lượt là 300 – 250 – 250 căn.

Tòa DV5 – Căn hộ du lịch kết hợp dịch vụ: Cao 27 tầng, gồm 300 căn.

Tòa văn phòng: Cao 25 tầng.

Dự án Rose Town 79 Ngọc Hồi đã bàn giao được 3 tòa chung cư DV02, DV03 và DV04. Quý 1/2024, tòa DV01 đang mở bán và đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho khách hàng nhận nhà ở ngay.

Khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn thời điểm đầu năm 2024, giá bán căn hộ Rose Town từ 31,5 – 44,4 triệu/m2. Mức giá phổ biến nhất là 39,7 triệu/m2, tăng khoảng 6,4% trong vòng 1 năm qua. Riêng với tòa DV01 đang mở bán, giá căn hộ hiện tại khoảng từ 48 triệu/m2. Với loại căn hộ sở hữu 50 năm, căn 2 phòng ngủ giá từ 2,3 tỷ; căn 3 phòng ngủ, giá từ 2,7 tỷ. Trong khi đó, với căn hộ sở hữu lâu dài, căn 2 phòng ngủ giá từ 2,9 tỷ; căn 2 phòng ngủ + 1 giá từ 3,2 tỷ; căn 3 phòng ngủ giá từ 3,7 tỷ.

Với những tòa đã bàn giao, giá thuê căn hộ Rose Town dao động từ 7,5 – 12 triệu đồng/tháng tùy vị trí, diện tích, mức độ đầu tư nội thất. Mức giá phổ biến nhất thời điểm Quý 4/2023 là 10 triệu đồng/tháng.

Vị trí: 55 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tọa lạc ở phía Tây Hà Nội, Hoàng Thành Pearl là dự án chung cư mới tại Hà Nội, được ra mắt vào năm 2022 sau khoảng thời gian dài thị trường thiếu vắng nguồn cung mới. Tổ hợp căn hộ chung cư, liền kề, Shophouse này gồm 1 tòa tháp cao 30 tầng nổi + 3 tầng hầm, cung ứng 334 căn hộ ở; khu thấp tầng có 25 căn Shophouse và liền kề. Dự án do Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội – một thành viên của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành làm chủ đầu tư.

Cư dân sinh sống tại Hoàng Thành Pearl dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích dịch vụ hiện hữu xung quanh thông qua các tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, Vành đai 3, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, tương lai còn có tuyến đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội. Dự án hiện đã cất nóc và đang hoàn thiện mặt ngoài (sơn lót mặt ngoài và lắp hệ kính tòa nhà), dự kiến bàn giao vào Quý 1/2024.

Tại đợt mở bán đầu tiên hồi tháng 7/2022, giá bán căn hộ Hoàng Thành Pearl dao động từ 45 – 50 triệu/m2. Chủ đầu tư mở bán đợt 2 vào ngày 15/10/2022 với giá từ 48 – 55 triệu/m2. Hiện tại – thời điểm đầu năm 2024, giá bán trung bình của dự án Hoàng Thành Pearl là 55 triệu/m2. Sau khi trừ chiết khấu, căn 2 phòng ngủ có giá từ 4,3 tỷ; căn 3 phòng ngủ giá từ 5,5 tỷ.

Vị trí: Khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ – Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thuộc quần thể khu đô thị thông minh Vinhomes Smart City, quận Nam Từ Liêm, dự án Masteri West Heights được đầu tư bởi Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Trên tổng diện tích 2,11 ha, dự án chung cư cao cấp Hà Nội Masteri West Heights gồm 4 tòa tháp West A, B, C, D cao 38 – 39 tầng. Hai tòa A và B hình chữ U sở hữu tầm nhìn trực diện công viên, hồ trung tâm. Hai tòa C, D hình chữ Z nằm ở hai bên.

Masteri West Heights cung ứng cho thị trường khoảng 3599 căn hộ và shophouse với diện tích thiết kế linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua nhà. Tiện ích nội khu dự án được đánh giá là đẳng cấp hàng đầu thị trường bất động sản khu vực phía Tây TP. Được khởi công từ tháng 10/2020, dự án Masteri West Heights đã bàn giao tòa đầu tiên vào tháng 10/2023. Tòa B và tòa C của Masteri West Heights sắp được bàn giao trong năm 2024.

Giá bán căn hộ Masteri West Heights tại thời điểm mở bán đợt đầu tiên dao động từ 44 – 60 triệu/m2 tùy vị trí, diện tích. Tháng 6/2023, dự án Masteri West Height mở bán giỏ hàng căn hộ thuộc tòa B. Hiện tại, giá căn hộ tại dự án trung bình là 80 triệu/m2. Căn Studio có giá khoảng 2,3 tỷ; căn 2 phòng ngủ giá từ 3,3 tỷ; căn 2 phòng ngủ +1 giá từ 3,9 tỷ; căn 3 phòng ngủ giá từ 4,6 tỷ.

