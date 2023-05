4 Dự Án Chung Cư Quận 9 Sắp Mở Bán Năm 2023

Tại đợt mở bán đầu tiên vào ngày 16/4/2022, dự án MT Eastmark City đã thu hút khoảng 2.000 lượt booking và đã bán hết hàng trong đợt 1. Giá căn hộ MT Eastmark City giai đoạn 1 rơi vào khoảng 34-36 triệu/m2 (chưa VAT). Cập nhật của Batdongsan.com.vn hồi tháng 9/2022, dự án MT Eastmark City mở bán giai đoạn 2 với giá 39-45 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Giá shophouse MT Eastmark City từ 55 triệu/m2. Giá căn hộ officetel 35 triệu/m2. Với rổ hàng bao gồm 600 căn, ngay trong ngày đầu mở bán, chủ đầu tư đã bán hết số căn 2 PN.

Căn hộ tại Chung cư MT Eastmark City

Cũng trong tháng 10/2022, dự án MT Eastmark City đã ra mắt tòa DIVA – tòa tháp có vị trí đẹp nhất trong khu với view sông. Giá bán căn hộ MT Eastmark City tại tháp DIVA từ 42 triệu đồng/m2. Trong năm 2023, dự án sẽ tiếp tục mở bán các tòa còn lại của phân khu Eastmark 2, 3, 4.

Căn hộ bàn giao cho khách hàng kèm nội thất của các thương hiệu như Duravit, Hansgrohe, An Cường,…, tương đương các dự án chung cư ở phân khúc 60-70 triệu đồng/m2.

Chính sách bán hàng tại MT Eastmark :

Dành riêng cho tòa DIVA tại MT Eastmark City:

Tặng gói nội thất rời: 150 triệu cho căn hộ 1PN + 1, 200triệu cho căn 2 PN, 250 triệu đối với căn 3PN.

Tặng bếp nhập khẩu: Bếp từ & Hút mùi Bosch, Máy lọc nước AO Smith (Mỹ)

Tặng 2 năm phí gửi xe (01 ô tô và 02 xe máy).

Tặng 2 năm phí quản lý dịch vụ.

Công viên ven sông tại dự án MT Eastmark City rộng 4500m2

Chung cư MT Eastmark City là khu cao tầng thuộc khu dân cư Centana City Điền Phúc Thành, tại phường Long Trường, TP.Thủ Đức (trước đây thuộc địa bàn Quận 9 ), TP.HCM. Dự án có đơn vị phát triển là Rio Land. MT Eastmark City đã được quy hoạch trên khu đất rộng 20ha. Toàn khu dự án gồm 7 block cao 22 tầng, dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường 1720 căn hộ chung cư.

Đánh giá dự án từ đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn:

Dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 có giá bán cụ thể như sau:

Căn hộ 1 PN: từ 2,64 tỷ/căn

Căn hộ 2 PN: từ 3,7 tỷ/căn

Căn hộ 3 PN: từ 5,8 tỷ/căn

Biệt thự: từ 14 tỷ/căn

Giai đoạn 1 đã bán hết hàng từ chủ đầu tư. Tháng 7/2022, CĐT dự án The 9 Stellars mở bán phân khu The Alpha Residences với mức giá vào khoảng 68-70 triệu/m2 (đã gồm VAT). Đợt mở bán này dự án đã bán hết 80% trong giỏ hàng. Vào tháng 9/2022, dự án The 9 Stellars mở bán giai đoạn 2 với rổ hàng bao gồm các căn còn lại của phân khu The Alpha Residences và dự kiến sẽ mở bán tiếp và phân khu mới vào năm 2023.

Căn hộ mẫu tại dự án The 9 Stellars

The 9 Stellars chính thức động thổ vào hồi tháng 8/2021. Dự án này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách vào tháng 10/2023.

The 9 Stellars tọa lạc tại đường Hoàng Hữu Nam, Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Cụ thể, dự án nằm mặt sau của Bến xe Miền Đông mới và cách ga metro số 1 khoảng 1km. Đây cũng là khu phức hợp bao gồm căn hộ chung cư; biệt thự cao cấp. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Ngân Thạnh và được phát triển bởi tập đoàn SonKim Land.

Về quy mô, các tòa tháp trong dự án The 9 Stellars có chiều cao 22 tầng, trong đó có 2 tầng hầm. Tầng 1 đến tầng 4 bố trí khu thương mại dịch vụ. Các căn hộ nằm từ tầng 5 đến tầng 22.

Căn hộ 1 PN: từ 51,66 m2 – 66,45 m2

Căn hộ 2 PN: từ 70,21 m2 – 79,14 m2

Căn hộ 3 PN: từ 95,85 m2 – 98,56 m2

Happy Home Long Phước là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Vinhomes đầu tư và dự kiến được triển khai tại Long Phước, Quận 9 cũ, nay thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đây là dự án nằm trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội (NOXH) tại nhiều địa phương của Vinhomes. Dự kiến dự án này có quy mô 40ha, hiện đã được phê duyệt về kế hoạch sử dụng đất, đang được mong đợi sớm mở bán trong năm 2023.

Vinhomes sẽ triển khai dự án NOXH Happy Home đầu tiên tại TPHCM

Theo quy hoạch, NOXH Happy Home Long Phước bao gồm 3 loại:

Loại 01, với giá gần 300 triệu, đó là các căn hộ trong tòa nhà cao tối đa 07 tầng, diện tích 24 m2 sàn cùng 12 m2 gác xép.

Loại 02 là căn hộ trong các tòa nhà cao từ 15 – 21 tầng, diện tích 30 – 50 m2, với mức giá bán 400 – 700 triệu đồng.

Loại 03 là các căn liền kề 3 tầng, có diện tích 50 – 70 m2, giá bán tối đa là 950 triệu đồng.

NOXH Happy Home Long Phước của Vinhomes dự kiến sẽ được phát triển theo mô hình nhà ở xã hội “full tiện ích” đầu tiên. Theo các thông tin hiện tại, dù là dự án NOXH dành cho người có thu nhập thấp, Vinhomes vẫn đầu tư tiện ích đầy đủ cho cộng đồng dân cư. Vì là NOXH nên người mua phải làm hồ sơ xét duyệt theo quy định.

Thiết kế căn hộ Happy Home sẽ có thêm gác xép

Tại thời điểm mở bán hồi tháng 5/2022, dự án Lumiere Boulevard đã xây dựng đến tầng 25 và dự kiến bàn giao theo đúng tiến độ. Lumiere Boulevard được xây dựng ngay kế bên dự án Masteri Centre Point và nằm trong khu đô thị Vinhomes Grand Park, nên có thể nói, sau khi dự án hoàn thành, nơi đây sẽ khá nhộn nhịp và hiện đại.

Giá & Chính sách bán hàng tại dự án Lumiere Boulevard:

Booking: 50 triệu đồng/căn (Có hoàn lại)

Giá bán:

Tòa A (bàn giao nhà thô): 46 -54tr/m2

Tòa B (hoàn thiện cơ bản, căn hộ không bếp, không máy lạnh): từ 53 – 78tr/m2

Tòa E (hoàn thiện cơ bản, không bếp, không có máy lạnh): từ 53 – 68tr/m2

Chính sách bán hàng:

Hỗ trợ khách vay 80% với lãi suất vay mua nhà 0% trong thời gian 24 tháng

Hỗ trợ ân hạn gốc trong 30 tháng

Tặng 36 tháng phí DV quản lý

Gói bảo hiểm là 0,8%

Hình ảnh dự án căn hộ Lumiere Boulevard

Lumiere Boulevard là là một trong những dự án chung cư Quận 9 khá nổi bật trong khu vực – nó là khu căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án được phát triển bởi thương hiệu BĐS Masterise Homes – thành viên của tập đoàn Masterise Group. Hiện tại dự án vẫn đang tiếp tục bán và dự kiến sẽ bán tiếp rổ hàng còn lại vào năm 2023.

Lumiere Boulevard nằm gần đường Vành đai 3. Phía sau dự án là công viên trung tâm 36ha của Vinhomes Grand Park. Kế bên dự án là căn hộ Masteri Centre Point. Cư dân Lumiere Boulevard được sử dụng tiện ích nội khu chung của dự án Vinhomes quận 9. Từ đây, cư dân cũng có thể di chuyển đến khu công nghệ cao quận 9, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên và bến xe miền Đông mới. Ngoài ra, cư dân cũng thuận tiện đến quận 1 qua tuyến xe buýt điện D4 Vinhomes Grand Park – Bến Thành.

Nếu bạn đang có dự định mua chung cư Quận 9 trong năm 2023 thì có thể tham khảo 4 dự án được Batdongsan.com.vn chia sẻ ở bài viết trên nhé!

