Sở hữu một căn nhà Sài Gòn của riêng mình có lẽ là mơ ước của rất nhiều người nhập cư, cặp vợ chồng trẻ đang sinh sống, làm việc tại thành phố mang tên Bác. Bởi lẽ, họ cần một chốn ở ổn định thì mới lo phát triển sự nghiệp được. Tuy nhiên, với người nhập cư hay vợ chồng trẻ mới cưới sở hữu số vốn khoảng 1 tỷ đồng thì câu hỏi đặt ra là tìm kiếm căn hộ chung cư ở đâu có giá vừa phải mà lại đầy đủ tiện nghi, không quá xa trung tâm thành phố?

2 Dự Án Chung Cư Quận 9 Dưới 1 Tỷ Được Quan Tâm Nhất Hiện Nay

Vị trí : Số 1 đường số 1, ngay vòng xoay Liên Phường, P. Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Long

Tình trạng: Đã bàn giao

Giá bán: 23,8-36 triệu đồng/m2

Ehome S Phú Hữu là một trong những dự án chung cư Quận 9 dưới 1 tỷ đáng cân nhắc.

Khi nhắc đến các dự án căn hộ Quận 9 dưới 1 tỷ chắc chắn không thể bỏ qua Ehome S Phú Hữu. Dự án toạ lạc ngay mặt tiền đường Song Hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Phường Phú Hữu. Vị trí của Ehome S Phú Hữu được đánh giá khá tốt, có nhiều tiềm năng tăng giá khi nằm trong Khu đô thị Kikyo Residence, liền kề các dự án cao cấp quy mô lớn như Khu đô thị Quốc gia Nam Rạch Chiếc, Saigon Sports City, Him Lam Bình An, The Venica, Lake View City, Palm City… Trong tương lai, khu vực này sẽ trở thành một trong những đô thị vệ tinh hàng đầu TP.HCM.

Từ vị trí Ehome S Phú Hữu, cư dân có thể dễ dàng di chuyển về các khu trung tâm, đô thị, khu vui chơi của thành phố qua các tuyến đường huyết mạch như đường Song Hành, Vành đai 2, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, Nguyễn Duy Trinh… Các tiện ích nội khu gồm có: cụm cao tầng thương mại, hồ bơi, sân cầu lông, hồ cảnh quan, khu dưỡng sinh, sân chơi trẻ em, cụm trường học, gym, quảng trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua, chủ đầu tư dự án căn hộ Sky 9 đã thiết kế các căn hộ với diện tích đa dạng, từ 40-65m2. Ở giai đoạn mở bán, chủ đầu tư đưa ra mức giá từ 765 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất. Toàn các căn hộ trong dự án đều đã được bàn giao, đưa vào sử dụng và khách hàng gửi bán lại khá nhiều, thị trường thứ cấp vẫn có giao dịch. Tuy nhiên, mức giá giao dịch trên thị trường thứ cấp cao hiện hơn đáng kể so với giá ban đầu mà chủ đầu tư đưa ra. Cụ thể, qua khảo sát tin rao bán căn hộ chung cư Quận 9 trên Batdongsan.com.vn, để sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ 60m2 hoàn thiện căn bản, người mua phải bỏ ra khoản tiền 1,35 tỷ đồng. Với tầm tài chính tầm 1 tỷ đồng, người mua chỉ có thể lựa chọn các căn hộ 40m2 1 phòng ngủ chưa hoàn thiện nội thất, giá bán 980 triệu đồng (tương đương 24,5 triệu đồng/m2) hoặc trả thêm 70 triệu đồng để sở hữu căn 40m2 đã hoàn thiện nội thất cơ bản.

Vị trí dự án: Trong khu đô thị Kikyo Residence, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Chủ đầu tư : Công ty CP Phát triển Nhà Quốc Gia (N.H.O)

Giá bán: 29,4-39 triệu đồng/m2

Tình trạng: Đã bàn giao

Dự án chung cư quận 9 dưới 1 tỷ đã bàn giao.

Sky 9 (tên gọi cũ First Home Premium Khang Việt) là một trong những dự án chung cư Quận 9 dưới 1 tỷ rất được quan tâm. Sky 9 toạ lại ngay góc đường Liên Phường và đường Vành đai trong thuộc phường Phú Hữu, cách giao lộ Đỗ Xuân Hợp và Nguyễn Duy Trinh khoảng 500m, cách đại lộ Mai Chí Thọ (Quận 2) 4km. Từ vị trí dự án Sky 9, cư dân di có thể di chuyển thuận tiện đến Quận 1, Quận 2, Quận 7 chỉ 10 phút. Ngoài ra, Sky 9 còn tiếp giáp nhiều khu biệt thự cao cấp như Villa Park, Park Riverside, Melosa Garden, Mega Ruby… Các tiện ích ngoại khu gồm có: trường học các cấp, trung tâm thương mại, bách hoá, siêu thị… phục vụ cho nhu cầu mua sắm của cư dân. Bên trong Sky 9 là hệ thống tiện ích hiện địa như nhà giữ xe thông minh, phòng gym cao cấp, hồ bơi trong nhà, hồ bơi ngoài trời…

Sky 9 gồm 2 block cao 17-19 tầng với hơn 1.000 căn hộ diện tích đa dạng từ 46-74,24m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ. Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, các căn hộ ở đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, đảm bảo thẩm mỹ với các hướng nhìn rộng mở, không bị che chắn. Các phòng ngủ đều có không gian cửa sổ lớn để lấy sáng và không khí tự nhiên vào bên trong kết hợp lưu thông thoáng khí với ban công, logia thoáng. Mức giá của dự án tại thời điểm mở bán từ 16-23,9 triệu đồng tuỳ theo diện tích và hướng view của căn hộ. Còn theo thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất, khoảng giá phổ biến tại dự án là 29,4 – 39 triệu đồng/m2. Theo đó, giá bán của dự án từ 1,25-2,4 tỷ/căn. Và với tầm tài chính 1 tỷ, khách hàng chỉ còn duy nhất một lựa chọn là căn officetel diện tích 33m2 chưa hoàn thiện nội thất. Diện tích như vậy được đánh giá là phù hợp với khách hàng trẻ độc thân hoặc cặp vợ chồng trẻ chưa có con nhỏ.

Lý Do Chung Cư Quận 9 Dưới 1 Tỷ Được Săn Lùng

Không phải nghiễm nhiên mà chung cư Quận 9 dưới 1 tỷ lại được nhiều người săn lùng, tìm mua. Có thể thấy rằng, việc sáp nhập với Quận 2 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức mang đến cho Quận 9 nhiều cơ hội phát triển toàn diện, từ đó thu hút lượng lớn người dân đến an cư lạc nghiệp.

Thứ nhất, về vị trí, không chỉ tiếp giáp Quận 2 cũ và quận Thủ Đức cũ, Quận 9 còn liền kề các Quận 1, 3, 4 – là những khu vực trung tâm, đông đúc và nhộn nhịp. Điều này cho phép cư dân Quận 9 dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ, tiện ích cao cấp của khu vực trung tâm mà không phải di chuyển quá xa.

Về hạ tầng giao thông, cùng với Quận 2 và Quận Thủ Đức, Quận 9 được đầu tư không ngừng về đường xá để xứng với tầm vóc của đô thị hạt nhân phía Đông thành phố. Hiện Quận 9 là một trong những nơi dẫn đầu về số lượng các dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai. Quận sở hữu tuyến giao thông huyết mạch Xa Lộ Hà Nội và gần kề tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây , quốc lộ Bắc – Nam cho phép người dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, đường Vành đai 3 cũng giúp việc lưu thông từ Quận 9 và TP.HCM đến thành phố mới Bình Dương, thành phố Nhơn Trạch xuyên suốt.

Trong giai đoạn 2021-2025, Quận 9 tiến hành mở rộng và nâng cấp nhiều tuyến đường tương xứng với tầm vóc của TP. Thủ Đức. Có thể kể đến như, các tuyến đường Lã Xuân Oai, Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Lò Lu, Nguyễn Duy Trinh… được mở rộng. Bên cạnh đó, tuyến Metro 1 cũng sẽ được hoàn thành, Vành đai 3 được khởi công hay cao tốc Long Thành – Dầu Giây được mở rộng. Nổi bật nhất là tuyến Metro số 1 nối Bến Thành – Suối Tiên, khi đi vào khai thác trong năm 2023 sẽ giúp việc di chuyển từ Quận 9 đến trung tâm Quận 1 trở nên dễ dàng hơn.

Về phát triển kinh tế, Quận 9 có Khu Công nghệ cao Quận 9 là nơi quy tụ hàng trăm công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt nhà máy hoạt động, trụ sở văn phòng với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Đây cũng là lý do khiến nhu cầu về chung cư Quận 9 dưới 1 tỷ không ngừng tăng qua các năm.

Xét về dịch vụ, tiện ích, Quận 9 được sự quan tâm, đầu tư của chính quyền thành phố nên có đầy đủ các tiện ích, dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống của người dân. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, Quận 9 có Bệnh viện Quân y, Bệnh viện Ung bướu và các phòng khám chất lượng cao. Địa bàn Quận 9 đã hình thành một cách bài bản hệ thống giáo dục như Khu giáo dục đào tạo Đại học Long Phước, Khu Đại học Quốc gia TP.HCM. Quận 9 cũng có đầy đủ các khu thể dục thể thao tiêu chuẩn, khu huấn luyện thể thao đa năng tại các khu dân cư, trung tâm thương mại, các khu vui chơi, sân golf… đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Quận 9 sở hữu hệ thống mảng xanh, mặt nước rộng lớn cùng bầu không khí trong lành nhờ hệ thống công viên sinh thái rộng lớn tại các phường Long Bình, Trường Thạnh, Long Phước, Long Thành. Con sông Đồng Nai bao quanh mang đến cho quận bầu không khí trong lành, mát mẻ suốt cả năm.

Đặc biệt, giá nhà đất tại Quận 9 nhìn chung vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng của các quận lân cận, mức giá chênh lệch đáng kể giữa các khu vực, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người dân. Thậm chí, khách có nhu cầu mua chung cư Quận 9 dưới 1 tỷ vẫn còn một số lựa chọn nếu chấp nhận hạ thấp tiêu chí mua nhà xuống.

