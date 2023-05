Các dự án chung cư thường được bắt đầu mở bán từ 1,5-2 năm trước thời điểm bàn giao căn hộ dự kiến. Khách hàng mua căn hộ tại các đợt mở bán sớm sẽ được hưởng nhiều lợi thế như giá mềm, nhiều lựa chọn căn đẹp, chính sách bán hàng ưu đãi, tiến độ thanh toán kéo dài, ít áp lực hơn. Đổi lại, họ sẽ phải chờ đợi khá lâu mới được nhận nhà, đi kèm rủi ro dự án chậm tiến độ, thậm chí bị “treo” đến cả chục năm vẫn chưa xây xong. Chính vì vậy, nhiều người tính cẩn thận, đã chuẩn bị phương án tài chính phù hợp thường tìm các dự án mới hoặc sắp đến giai đoạn bàn giao mới mua để “chắc ăn” có nhà ở ngay.

Trong bài viết này, Batdongsan.com.vn sẽ gợi ý một số dự án chung cư quận Hà Đông bàn giao trong năm 2021 để bạn đọc quan tâm cùng tìm hiểu.

1. Hà Tây Millenium

Vị trí: Số 4 đường Quang Trung, phường Yết Kiêu

Bàn giao: Quý I/2021

Giá: 26-30 triệu/m2

Dự án Hà Tây Millenium có tên khác là Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, do Công ty TSQ Việt Nam đầu tư phát triển. Dự án nằm ngay tại ngã tư đường Quang Trung giao với đường Chu Văn An, sở hữu 2 mặt tiền đường lớn tại khu trung tâm quận Hà Đông. Với vị trí này, cư dân của chung cư Hà Tây Millenium có thể thuận lợi di chuyển đến các quận lân cận hoặc vào trung tâm Hà Nội thông qua các tuyến đường như Quang Trung – Nguyễn Trãi, Tố Hữu – Lê Văn Lương,… Dù áp lực giao thông tại khu vực này khá lớn, mật độ phương tiện dày vào các khung giờ cao điểm, các dự án hạ tầng – giao thông như tuyến bus BRT, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Xung quanh dự án có đầy đủ các tiện ích hiện hữu phục vụ cuộc sống cư dân như chợ Hà Đông, siêu thị MM Mega Market, trường học các cấp, nhà văn hóa thiếu nhi, bệnh viện 103,…



Chung cư Hà Tây Millenium còn được biết đến với tên gọi Tòa tháp Thiên Niên Kỷ

Chung cư Hà Tây Millenium gồm 2 tòa tháp cao 44 tầng, cung ứng gần 700 căn hộ diện tích từ 49-114m2. Điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế của Hà Tây Millenium là chiều cao căn hộ lên tới 3,4m, đảm bảo độ thoáng, sáng. Logia có lan can kính cao 1,4m vừa giữ an toàn, vừa mở rộng tầm view cho căn hộ. Chủ đầu tư dự án Hà Tây Millenium thông báo chuẩn bị bàn giao căn hộ từ cuối tháng 12/2020 nhưng thực tế phải sang năm 2021, quá trình bàn giao mới bắt đầu tiến hành và hiện tại vẫn còn nhiều căn chưa bàn giao.

Tháng 8/2021, bảng hàng dự án Hà Tây Millenium vẫn còn cả hàng sơ cấp từ chủ đầu tư và hàng chuyển nhượng. Trên website Batdongsan.com.vn, các tin rao bán căn hộ Hà Tây Millenium đang để giá từ 26-30 triệu/m2, tăng so với mức từ 24,5 triệu/m2 cách đây 1 năm. Với mức giá hiện tại khoảng từ 1,5 tỷ/căn 1 phòng ngủ, từ 1,7 tỷ/căn 2 phòng ngủ, chung cư Hà Tây Millenium là một dự án đáng cân nhắc ở quận Hà Đông, phù hợp với những người làm việc tại Hà Đông, Thanh Xuân hay Nam Từ Liêm.

2. Anland Lakeview

Vị trí: Đường Ngô Thì Nhậm, phường Dương Nội

Dự kiến bàn giao: Quý III/2021

Giá: 30-32 triệu/m2

Anland Lakeview là dự án chung cư thứ ba trong tổng thể khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường, sau Anland Complex và Anland Premium. Đây cũng là một trong những dự án chung cư trung cấp “hot” nhất Hà Đông trong 2 năm qua. Chung cư Anland Lakeview nằm ngay cạnh hồ điều hòa Bách Hợp Thủy và công viên Thiên văn học – công trình biểu tượng của khu đô thị Dương Nội. Ngoài ra, Anland Lakeview cách đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông chỉ vài trăm mét, cư dân hoàn toàn có thể đi bộ đến mua sắm, giải trí, xem phim. Về quy hoạch giao thông, khi đường Lê Quang Đạo kéo dài hoàn thành, từ Anland Lakeview di chuyển về Mỹ Đình, Cầu Giấy sẽ chỉ mất khoảng 10-15 phút.



Chung cư Anland Lakeview nằm kế bên công viên Thiên văn học và hồ Bách Hợp Thủy

Chung cư Anland Lakeview gồm 4 tòa A,B,C,D cao từ 34-52 tầng, trong đó tòa A,B sắp bàn giao, tòa C,D sẽ được triển khai ở giai đoạn 2 của dự án. Căn hộ Anland Lakeview được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp và tiêu chuẩn bàn giao nổi bật trong phân khúc trung cấp. Nhìn bên ngoài, Anland Lakeview nổi bật với hệ lam chắn nắng được thiết kế màu sắc, hoa văn đẹp mắt, hiếm thấy tại các dự án chung cư Hà Nội. Mỗi sàn chỉ có 10 căn nhưng có tới 5 thang máy. Các căn hộ có 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 73m2, không có căn 1 phòng ngủ. Thiết kế căn hộ vuông vắn, mỗi căn có 2 logia ở phòng khách, phòng ngủ hoặc 1 logia dài nối 2 phòng. Chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ Anland Lakeview được hoàn thiện nội thất cơ bản: full sàn gỗ, full bếp, thiết bị vệ sinh, điều hòa phòng ngủ, với các thương hiệu uy tín như An Cường, Hafele, Bosch, Toto,… Hiện tại, tiến độ thi công Anland Lakeview đã hoàn thành hơn 95%, dự kiến bàn giao căn hộ vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội thực hiện giãn cách nên công trường dự án đang phải tạm dừng hoạt động, có thể ảnh hưởng đến thời điểm bàn giao.

Chủ đầu tư Nam Cường gần như đã bán hết căn hộ Anland Lakeview, số lượng hàng sơ cấp còn lại rất ít. Giá bán căn hộ Anland Lakeview hiện vào khoảng 30-32 triệu/m2. Tuy nhiên, bạn có thể tìm mua hàng chuyển nhượng, đặc biệt là những căn được mua vào đợt mở bán đầu, giá còn mềm nên người bán có thể rao giá thấp hơn 150-200 triệu/căn so với giá của chủ đầu tư. Nếu muốn mua, bạn nên quyết định sớm vì dự án đã gần đến ngày bàn giao. Chuyển nhượng căn hộ trước thời điểm này, trong trường hợp cần hỗ trợ tài chính, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận các gói vay hơn.

3. The Terra An Hưng

Vị trí: Đường Tố Hữu, phường La Khê

Dự kiến bàn giao: Quý IV/2021

Giá: 24-27 triệu/m2

Trong số các dự án chung cư quận Hà Đông đang mở bán, The Terra An Hưng cũng là một tiêu điểm thu hút sự chú ý của người tìm nhà bởi mức giá dưới 2 tỷ/căn nhưng nằm ở vị trí có kết nối tốt, hạ tầng, tiện ích hoàn chỉnh. The Terra An Hưng là dự án của Văn Phú Invest, thể hiện khá rõ nét triết lý “đứng trên vai người khổng lồ” của chủ đầu tư này. Dự án nằm trên đường Tố Hữu, xung quanh là các khu đô thị lớn, đã hình thành cộng đồng dân cư cùng hệ thống tiện ích đầy đủ như An Hưng, Văn Khê, Dương Nội. Bởi vậy, dù là một dự án giá rẻ trên quỹ đất khiêm tốn, chung cư Terra An Hưng vẫn được nhiều điểm cộng về hạ tầng giao thông, gần các tiện ích nổi bật của Hà Đông như Aeon Mall, công viên Thiên văn học, bệnh viện đa khoa, hệ thống trường học công lập và tư thục,…



The Terra An Hưng đã thi công gần xong, chuẩn bị bàn giao cuối năm nay

Chung cư The Terra An Hưng gồm 3 tòa tháp với hơn 1300 căn hộ. Mật độ xây dựng tại dự khá cao – lên tới 60%, mỗi sàn có 11-12 căn hộ với 7 thang máy. Chủ đầu tư bố trí không gian lánh nạn ở tầng 13 và tầng 33. Đặc biệt, tầng 33 còn có cầu nối giữa 3 tòa tháp, sẽ rất hữu ích trong các trường hợp khẩn cấp. Căn hộ Terra An Hưng có diện tích linh hoạt từ 68-140m2, thiết kế 2-3 phòng ngủ, có cả dòng căn hộ dual key. Thiết kế căn hộ khá hợp lý, lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên qua các cửa sổ, khe sáng. Căn hộ được bàn giao kèm nội thất cơ bản như sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, có đầu chờ điều hòa. Chất lượng vật liệu, nội thất ở mức trung bình, tương xứng với phân khúc nhà dưới 30 triệu/m2. Dự án đã gần hoàn thiện thi công, chuẩn bị bàn giao vào cuối năm nay.

The Terra An Hưng ra mắt thị trường với mức giá 22 triệu/m2, thấp hơn đáng kể so với các dự án lân cận như Anland Premium, Anland Lakeview. Dự án có thanh khoản khá tốt vào các đợt mở bán. Đến nay, giá bán căn hộ The Terra An Hưng đã tăng tới 24-27 triệu/m2. Đặt lên bàn cân các ưu điểm về giá, vị trí, tiện ích và các hạn chế về mật độ, chất lượng bàn giao, Terra An Hưng vẫn là một lựa chọn hợp lý cho các gia đình trẻ, thu nhập từ thấp đến trung bình.

4. Phú Thịnh Green Park

Vị trí: Khu Cầu Đơ 1, phường Hà Cầu

Dự kiến bàn giao: Quý IV/2021

Giá: 26-27 triệu/m2

Dự án Phú Thịnh Green Park có tên khác là chung cư Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội – HTV Complex, do Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Phú Thịnh làm chủ đầu tư. Vị trí dự án thuộc khu trung tâm hành chính quận Hà Đông, ngay cạnh chợ 365, cách đường chính Quang Trung khoảng 450m, cách MM Mega Market (Big C Hà Đông) khoảng 500m. Trong bán kính 2km quanh dự án có đầy đủ các tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi – giải trí lớn của Hà Đông. Các ô đất bên cạnh dự án là đất công, đã được quy hoạch xây kho bạc, trường học, công trình thấp tầng nên tổng thể khu này khá thoáng, không dày đặc chung cư cao tầng như đoạn Tố Hữu-Lê Văn Lương. Ngay đối diện dự án là đất quy hoạch công viên rộng tới 100ha, hứa hẹn không gian xanh mát, trong lành. Tuy nhiên, dự án công viên vẫn chưa được triển khai, hiện đang là một bãi tạm trông giữ ô tô nên chưa rõ khi nào cư dân mới được hưởng tiện ích này.



Phú Thịnh Green Park nằm đối diện khu đất quy hoạch công viên 100ha

Chung cư Phú Thịnh Green Park là một tòa tháp cao 37 tầng, trong đó 7 tầng dưới là khu thương mại, khu gửi xe; 30 tầng phía trên có hơn 500 căn hộ. Mỗi tầng có 18 căn, hành lang rộng với 6 thang máy. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 64-103m2, gồm 2-3 phòng ngủ. Một số căn diện tích 83m2 có thiết kế kiểu 2 phòng ngủ + 1 khá linh hoạt, tối ưu diện tích. Như nhiều dự án chung cư Hà Đông khác, căn hộ Phú Thịnh Green Park cũng được bàn giao kèm nội thất cơ bản như sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, sẵn đầu chờ điều hòa, hút mùi. Đến cuối tháng 7/2021, tiến độ dự án Phú Thịnh Green Park đã cơ bản hoàn thành các tầng căn hộ, đang thi công khu shophouse, tiện ích khối đế. Chủ đầu tư cũng bố trí các căn hộ mẫu có đầy đủ nội thất tại một số tầng để khách tiện tham quan, trải nghiệm dự án.

Bảng hàng sơ cấp Phú Thịnh Green Park hiện đã hết các căn diện tích nhỏ, 2 phòng ngủ. Thị trường thứ cấp sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn về diện tích, hướng căn. Về giá bán, các tin rao bán căn hộ Phú Thịnh Green Park trên Batdongsan.com.vn để giá trung bình 26-27 triệu/m2, vào khoảng 1,7 tỷ/căn 2 phòng ngủ, 2,2 tỷ/căn 2 phòng ngủ + 1.

Trên đây là gợi ý 4 dự án chung cư quận Hà Đông mới hoặc sắp bàn giao năm 2021. Với các dự án chưa bàn giao, bạn đọc lưu ý do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời điểm bàn giao có thể sẽ phải lùi lại một vài tháng so với dự kiến. Nếu muốn mua chung cư Hà Đông ở ngay, bạn có thể tham khảo thêm một số dự án như Anland Premium hay Samsora Premier 105. Đây là các dự án vừa bàn giao năm 2020, vẫn còn khá mới, cư dân đã về ở, hình thành cộng đồng đông vui với đầy đủ tiện ích. Nếu may mắn, bạn hoàn toàn có thể tìm được những căn hộ chưa qua sử dụng, vẫn nguyên bản bàn giao từ chủ đầu tư để thiết kế nội thất theo ý thích.

Trong trường hợp chưa cần chuyển nhà ngay, có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa thì ngoài các dự án trên, bạn có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các dự án như BID Residence, Park Kiara hay La Casa Tower Văn Phú. Các dự án này đang được thi công khá nhanh, dự kiến bàn giao căn hộ trong năm 2022 cho người mua.

Lan Chi