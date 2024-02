Thị trường dự án chung cư TPHCM có những sản phẩm nào sắp mở bán? Giá và chính sách bán hàng ra sao? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các dự án chung TPHCM sắp mở bán đầy đủ nhất, được cập nhật liên tục trong năm 2024.

Dự Án Chung Cư TPHCM Mở Bán Mới

Bước sang năm 2024, tình trạng khan hiếm nguồn cung dự án chung cư TPHCM vẫn tiếp diễn, với rất ít dự án mới có kế hoạch ra hàng. Nguồn cung dự án mới chủ yếu tập trung ở thành phố Thủ Đức, hầu hết do các chủ đầu tư lớn, có uy tín lâu năm triển khai. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, nguồn cung bất động sản Việt Nam năm 2024 vẫn hạn chế nhưng tần suất ra mắt các nguồn cung mới sẽ đều đặn và dày hơn so với năm 2023. Dự kiến khoảng cuối quý 1, đầu quý 2/2024 sẽ xuất hiện sự “khởi phát” của nguồn cung ra thị trường.

Dưới đây là danh sách các dự án chung cư mới tại TPHCM dự kiến sẽ mở bán trong thời gian tới:

1. Eaton Park – TP. Thủ Đức

Eaton Park Thủ Đức là dự án căn hộ cao cấp với quy mô 2.000 căn, nằm ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ , Quận 2 cũ, đối diện với dự án Lexington Residence. Ban đầu, dự án thuộc sở hữu của chủ đầu tư Điền Phúc Thành, sau đó Gamuda Land nhận chuyển nhượng và đổi tên thành Eaton Park.

Dự án Eaton Park hiện đang nhận booking cho đợt mở bán đầu tiên, dự kiến sẽ chính thức ra hàng trong tháng 4/2024. Giỏ hàng mở bán đợt 1 bao gồm các căn hộ ở 2 tháp A5 và A6 thuộc giai đoạn 1 của dự án. Hai tháp này được đánh giá là có tầm view thoáng nhất nhờ chiều cao từ 37-39 tầng, nhìn về hướng trung tâm thành phố. Giá bán căn hộ Eaton Park đợt đầu tiên vào khoảng từ 120 triệu/m2, tương đương với khoảng 6-7 tỷ/căn hộ 1 phòng ngủ (50-55m2), từ 8-10 tỷ/căn 2 phòng ngủ (70-75m2), từ 13-15 tỷ/căn 3 phòng ngủ (104-105m2). Chính sách bán hàng có nhiều ưu đãi cho người mua đợt đầu, tiến độ thanh toán chỉ 65% cho đến khi nhận nhà.

Về tiến độ xây dựng, hiện tại dự án Eaton Park đang trong quá trình làm hầm móng. Hai tháp A5, A6 sắp mở bán theo dự kiến sẽ được bàn giao cho người mua vào quý 3/2027. Ngoài vị trí thuận lợi, “đổ bộ” quy mô lớn trong bối cảnh thị trường dự án chung cư TPHCM khan hiếm nguồn cung mới thì một ưu điểm rất lớn khác của Eaton Park Thủ Đức là pháp lý chắc chắn, có thể sớm ký hợp đồng mua bán. Trước đó, năm 2023, chủ đầu tư Gamuda Land mở bán thành công một dự án căn hộ khác là Elysian Thủ Đức, với tỷ lệ hấp thụ khá tốt tại đợt mở bán đầu tiên. Eaton Park với vị trí đắc địa hơn, định vị ở phân khúc cao cấp hơn được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án chung cư TPHCM “hot” nhất năm 2024.

2. The Aurora Phú Mỹ Hưng – Quận 7

Nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, tòa căn hộ The Aurora được biết đến là một trong những “mảnh ghép” cuối cùng của khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7. Dự án The Aurora Phú Mỹ Hưng sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội – từ vị trí trung tâm khu Nam Viên, với 4 mặt tiền đường lớn, trong đó có phố tài chính-dịch vụ Nguyễn Lương Bằng sầm uất, đến số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 95 căn hộ cao cấp. Đây chính là những yếu tố đảm bảo cho sức nóng của The Aurora Phú Mỹ Hưng khi ra hàng.

Theo dự kiến, lễ công bố dự án The Aurora Phú Mỹ Hưng và khai trương nhà mẫu sẽ được tổ chức trong tháng 2/2024. Sau đó, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng sẽ chính thức mở bán căn hộ The Aurora Phú Mỹ Hưng vào tháng 3/2024. Giá bán căn hộ The Aurora dự kiến khoảng từ 3,7 tỷ/căn 1 phòng ngủ (46-62m2), từ 5 tỷ/căn 2 phòng ngủ (68-79m2), từ 11 tỷ/căn tophouse 3 phòng ngủ (102-151m2). Căn hộ The Aurora Phú Mỹ Hưng được thiết kế đẹp và hiện đại, nhiều căn có ban công dài và sân vườn, riêng các căn tophouse có sân thượng riêng.

3. Vinhomes Grand Park – Phân Khu The Opus One

The Opus One là phân khu cuối cùng được triển khai trong dự án Vinhomes Grand Park và cũng là những sản phẩm căn hộ cao cấp nhất đại đô thị này. Phân khu The Opus One có quy mô 4 toà tháp với khoảng 2.000 căn hộ, nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất phía Nam, gần ga Vinbus. Phân khu căn hộ này cũng sẽ thừa hưởng những tiện ích nổi bật nhất Vinhomes Grand Park như đại công viên 36 ha, quảng trường Golden Eagle,…

Phân khu căn hộ The Opus One – Vinhomes Grand Park dự kiến sẽ được mở bán trong tháng 4/2024 và bàn giao từ tháng 3/2026. Giá bán căn hộ The Opus One theo nhiều nguồn tin có thể ở mức 5.000 USD/m2. Năm ngoái, chủ đầu tư Vinhomes mở bán căn hộ Glory Heights cũng thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park, được biết đến là một trong những dự án căn hộ TPHCM "nóng" nhất năm, thu hút đông đảo môi giới tham gia bán, tỷ lệ hấp thụ tốt.

4. The Global City – Phân Khu Cao Tầng

Sau hơn 1 năm triển khai phân khu nhà phố SOHO dự án khu đô thị The Global City dự kiến sẽ gia nhập đường đua dự án chung cư TP.HCM trong năm nay với phân khu cao tầng gồm 8.000 căn hộ. Thông tin về phân khu cao tầng của The Global City đã bắt đầu được đồn đoán từ giữa năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức. Hiện tại, có tin đồn phân khu cao tầng của The Global City sẽ bắt đầu nhận booking trong quý 1/2024 và mở bán vào khoảng giữa năm. Là mảnh ghép tiếp theo trong quần thể bất động sản hàng hiệu The Global City của chủ đầu tư Masterise Homes, phân khu căn hộ này chắc chắn sẽ có giá không rẻ. Mức giá rumor cho phân khu căn hộ trong The Global City là khoảng 7.000 USD/m2.

5. The Siamese Towers

The Siamese Towers là cái tên mới nhất xuất hiện trên thị trường dự án chung cư TPHCM hiện tại. Theo những thông tin ban đầu, đây là dự án của một chủ đầu tư từ Singapore, quy mô gồm 2 tòa tháp cao hơn 200m, nằm tại đường Mai Chí Thọ, Quận 2 cũ. Một số hình ảnh phối cảnh hé lộ thiết kế 2 tòa tháp rất độc đáo, dễ nhận biết. Dự án The Siamese Towers sẽ cung ứng 2358 căn hộ cao cấp và 233 phòng khách sạn, đi kèm hệ thống tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, hồ bơi, quảng trường,… Hiện chưa có thông tin chính thức về lịch trình triển khai, mở bán của dự án The Siamese Towers, tuy nhiên, nhiều khả năng dự án căn hộ này sẽ ra hàng trong năm nay. Thông tin về dự án The Siamese Towers sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Dự Án Bán Tiếp Các Đợt Sau

Bên cạnh các dự án mới hoàn toàn, thị trường căn hộ sơ cấp tại TPHCM năm 2024 sẽ có thêm nguồn cung từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án đã mở bán từ trước. Dưới đây là danh sách các dự án chung cư TPHCM sẽ mở bán tiếp trong năm nay:

6. The Privia – Bình Tân

Sau đợt mở bán đầu tiên vào cuối tháng 11/2023, chủ đầu tư Khang Điền sẽ tiếp tục mở bán đợt 2 dự án The Privia Bình Tân trong quý 1/2024. Hiện dự án này đang nhận booking đợt 2, dự kiến sẽ mở bán sau Tết Nguyên đán. Ở đợt mở bán đầu tiên, The Privia đã bán được khoảng 600-700 căn hộ, được coi là điểm sáng thị trường dịp cuối năm. Giá bán căn hộ The Privia Bình Tân đợt 1 là từ 48 triệu/m2. Ở đợt mở bán sắp tới, chủ đầu tư sẽ tung ra giỏ hàng 100 căn ở tháp A, trong đó đáng chú ý có loại căn studio phiên bản giới hạn. Mức giá đợt 2 dự kiến sẽ tăng lên khoảng từ 50 triệu/m2. Giá bán thấp nhất từ 2,2 tỷ cho căn studio 35m2, cao nhất là từ 4,1 tỷ/căn 3 phòng ngủ. Sau thành công của giai đoạn 1, The Privia cũng là một cái tên rất được mong đợi trong số các dự án chung cư tại TPHCM. Tiến độ dự án hiện đang duy trì tốt, cả 3 tháp đều đã xây lên tầng 23-24.

7. Khải Hoàn Prime – Nhà Bè

Tại khu Nam, dự án Khải Hoàn Prime (tên cũ là La Partenza) với gần 1300 căn hộ cũng đang rục rịch chuẩn bị mở bán đợt mới trong quý đầu năm nay. Dự án này nằm trên đường Lê Văn Lương, cách trục chính Nguyễn Hữu Thọ khoảng 3km, cách Phú Mỹ Hưng 5km. Theo dự kiến, chủ đầu tư sẽ khai trương nhà mẫu dự án Khải Hoàn Prime trong tháng 2 và bắt đầu ráp căn trong tháng 3. Giá bán căn hộ Khải Hoàn Prime khoảng từ 49 triệu/m2, tiến độ thanh toán kéo dài, chỉ đóng 20% cho đến khi nhận nhà (dự kiến quý 4/2025).

8. MT Eastmark City

Chung cư MT Eastmark City với 7 tòa tháp nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 3 TPHCM sẽ tiếp tục đóng góp nguồn cung căn hộ hộ mới cho thị trường TPHCM năm 2024. Sau 3 đợt mở bán được đánh giá là thành công, dự án MT Eastmark City dự kiến sẽ bán tiếp tòa The Hybrid đẹp nhất dự án và 700 căn còn lại thuộc MT Eastmark City giai đoạn 2, 3 trong thời gian tới. Giá bán căn hộ MT Eastmark City dao động ở mức từ 42-46 triệu/m2, được đánh giá là mức giá rất cạnh tranh so với mặt bằng giá căn hộ mới tại TPHCM hiện nay. Dự án thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư vì giá tốt, còn nhiều tiềm năng tăng giá theo tiến độ và hạ tầng xung quanh.

Video Đánh giá dự án MT Eastmark City do Batdongsan.com.vn thực hiện.

Một thông tin bên lề thì Rio Land – đơn vị phát triển dự án MT Eastmark City trong năm 2024 cũng sẽ triển khai dự án 600 căn nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị Centana City. Ngoài ra, có thông tin cho biết Rio Land vẫn còn một dự án nữa ở đường Mai Chí Thọ nhưng có thể chưa ra hàng trong năm nay.

Ngoài những dự án chung cư TPHCM sắp mở bán kể trên, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại thị trường này còn đến từ các giai đoạn tiếp theo của các khu đô thị như Mizuki Park, Akari City; các dự án cũ đã triển khai nhưng còn nhiều hàng tồn như Sunshine Sky City (tòa S2, S3, S4), De La Sol (tòa Bass), Shizen Home, Victoria Village, One Verandah, Thảo Điền Green,… với số lượng từ vài chục đến hàng trăm căn mỗi dự án.

Hãy tiếp tục theo dõi loạt bài viết cập nhật tình hình nguồn cung dự án chung cư tại các thị trường lớn – TPHCM, Bình Dương, Hà Nội – để không bỏ lỡ thông tin về dự án bạn quan tâm nhé!

Lan Chi

