5 Dự Án Hưng Thịnh Dưới 2 Tỷ Đang Mở Bán

Giá bán căn hộ Lavita Thuận An chỉ từ 1,6 tỉ đồng/căn hộ và 11,5 tỉ đồng đối với shophouse.

Lavita Thuận An là tổ hợp căn hộ, shophouse, officetel tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương do Công ty cổ phần bất động sản Thuận An làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land làm đơn vị phát triển.

Dự án được quy hoạch trên khu đất có tổng diện tích 2,3ha, bao gồm 4 block (A, B, C, D) cao từ 33-38 tầng với 2.477 căn, trong đó có 1.908 căn hộ, 448 căn officetel và 58 căn shophouse. Diện tích các căn hộ dao động từ 33-90m2 và shophouse, có diện tích từ 106-190m2.

Tổng thể dự án Lavita Thuận An Bình Dương

Tiến độ dự án: Theo cập nhật từ chủ đầu tư, đầu tháng 8 năm 2022:

Block A đang thi công cốt thép, cốp pha cột từ tầng 4 lên tầng 5.

Block B đang thi công cốt thép cho sàn tầng 7

Block C đang thi công cốt thép sàn và cột lên tầng 22

Block D đang thi công cốt thép sàn và cột lên tầng 14.

Giá bán căn hộ 9 View Apartment hiện tại giao động từ 1.8 tỷ – 2.7 tỷ/căn.

Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 12.627m2, gồm có 3 block A,B,C với chiều cao 18 tầng. Chung cư 9 View Apartment tọa lạc mặt đường Tăng Nhơn Phú, thuộc phường Phú Long B, Quận 9, TP.HCM. Đây cũng là khu vực được giới đầu tư nhà đất TPHCM đặc biệt chú ý, bởi nơi đây có rất nhiều dự án lớn nhỏ đã và đang được triển khai. Cư dân sinh sống tại đây dễ dàng kết nố tới các khu vực lân cận: xa lộ Hà Nội, Quận 2,..

Từ tầng trệt dự án đến tầng 3 bố trí các shophouse và tiện ích giải trí khác. Tất cả các block được bố trí thang máy riêng. Cụ thể, block A và B có 25 thang máy, block C 9 thang máy. Tầng hầm thiết kế để xe máy và xe ô tô.

Tổng thể dự án căn hộ 9 View Apartment

Giá bán hiện tại của căn hộ Moonlight Residences Thủ Đức từ 1.7 – 3.6 tỷ/căn.

Moonlight Residences Thủ Đức là một trong những dự án căn hộ cao cấp do chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp triển khai. Dự án đã bàn giao và đi vào sử dụng từ năm 2020. Sở hữu vị trí trung tâm thành phố Thủ Đức cùng nhiều tiện ích nổi bật chính là điểm thu hút của dự án.

Dự án căn hộ Moonlight Residences Thủ Đức

Dự án với quy mô 2 block căn hộ, chiều cao 22 tầng, 2 tầng hầm, khoảng 535 căn hộ có diện tích từ 49 – 103m2, ngoài ra là 2 tầng đế trung tâm thương mại, hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ.

Bạn có thể so sánh giá bán với một số dự án cùng phân khúc trong khu vực:

Căn hộ Lavita Charm Thủ Đức từ 33 – 38 triệu đồng/m2.

Căn hộ Lavita Garden từ 33 – 37 triệu đồng/m2.

Căn hộ Opal Garden từ 28 – 45 triệu đồng/m2.

Căn hộ Opal Boulevard từ 29 – 35 triệu đồng/m2.

Căn hộ Prosper Phố Đông từ 22 – 40 triệu đồng/m2.

Giá bán căn hộ FiveSeason Homes Vũng Tàu từ 1,8 tỉ đồng/căn

Five Seasons Homes Vũng Tàu là dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại dịch vụ và giải trí, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng 5 sao do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, tọa lạc tại mặt tiền đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án Five Seasons Homes Vũng Tàu này được xây dựng trên khu đất có diện tích đất 1,2ha, bao gồm 3 block, chiều cao 21 tầng với 796 căn hộ, các căn có diện tích từ 50-92m2 và được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Tổng thể dự án FiveSeasons Homes Vũng Tàu

Tiến độ: dự án hiện đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng và chuẩn bị thi công phần móng cọc.

Giá bán căn hộ New Galaxy Bình Dương chỉ từ 1,8 tỉ đồng/căn

Dự án New Galaxy Bình Dương tọa lạc tại mặt tiền đường Thống Nhất, thuộc Khu phố Hiệp Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Công ty Đại Phúc, thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh đứng ra làm chủ đầu tư.

New Galaxy Bình Dương được xây dựng trên khu đất có DT rộng 3ha, gồm có 6 block, chiều cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, 95 căn shophouse và 2.000 căn hộ chung cư có diện tích từ 43-90m2.

Tổng thể dự án Căn hộ New Galaxy Bình Dương

Tiến độ: Cập nhật từ đầu tháng 8/2022, dự án hiện đang thi công cốp pha sàn, cốt thép cột tầng 6, 7 của 5 block: Funny, Kindy, Trendy, Creative và Sporty.

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm hiểu về dự án Hưng Thịnh ngoài thị trường BĐS Hà Nội, thì có thể tham khảo tại dự án Hanoi Melody Residences . Được biết. giá bán căn hộ Hanoi Melody Residences từ 2 tỉ đồng/căn

Hanoi Melody Residences là dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp có vị trí tại ô đất PT1 và PT2 thuộc KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Dự án Hanoi Melody Residences do Công ty TNHH đầu tư BĐS Linh Đàm làm chủ đầu tư và Tập đoàn Hưng Thịnh chính là đơn vị phát triển.

Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 3,28ha, gồm có 4 block cao 29 tầng, 2 tầng hầm, 1.857 căn hộ với diện tích từ 68-147m2 và căn hộ được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ.

Dự án chung cư Hà Nội Melody Residences Linh Đàm Hà Nội

Tiến độ: Toà N02 hiện đang thi công tầng 3, toà N03 cũng đang thi công tầng 1, toà N04 đang đổ sàn cho tầng 4 và nhà mẫu của dự án này đã hoàn thiện.

Ngoài 5 dự án Hưng Thịnh có giá bán dưới 2 tỷ trên, Batdongsan.com.vn cũng thông tin đến bạn đọc một dự án đang mở bán của CĐT này là chung cư Moonlight Avenue Thủ Đức.

Moonlight Avenue nằm ngay phường Trường Thọ của TP Thủ Đức, mặt tiền của đường Vành Đai 2, gần với nút giao Xa lộ Hà Nội, chỉ cách tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên khoảng 5 phút di chuyển. Tổ hợp căn hộ Moonlight Avenue cũng nằm gần nhiều dự án Hưng Thịnh đã bàn giao như Lavita Charm, Lavita Garden.

Tổng thể dự án Moonlight Avenue Thủ Đức

Dự án Moonlight Avenue đã được mở bán đợt 1 vào ngày 9/10/2022. Phí booking là 100 triệu/căn. Giá bán căn hộ Moonlight Avenue Thủ Đức đợt 1 từ 68-77 triệu/m2 (chưa VAT).

Giá tham khảo cho căn hộ Moonlight Avenue Hưng Thịnh đợt 1:

Studio 34m2: giá 2,55 tỷ (chưa VAT)

Căn 1PN 51m2: từ 3,6 – 3,8 tỷ

Căn 2PN 67-70m2: từ 4,7 – 5,4 tỷ

Căn 3PN 90m2: từ 6,2 tỷ

Chính sách bán hàng dự án Moonlight Avenue đợt 1:

Thanh toán theo tiến độ 16% kí HĐ, chiết khấu 3%

Thanh toán nhanh 70% kí HĐ, chiết khấu 6% + 26% giá sau chiết khấu 6% (tổng chiết khấu 32%)

Thanh toán nhanh 98% kí HĐ, chiết khấu 6% + 40% giá sau chiết khấu 6% (tổng 44%)

Như vậy, giá tốt nhất sau khi chiết khấu của căn hộ Moonlight Avenue là:

Căn studio 32m2: 2,3 tỷ, trừ chiết khấu còn 1,3 tỷ

Căn 51m2 1PN+: 3,6 tỷ còn 2,2 tỷ

Căn 69m2 2PN: 4,7 tỷ còn 2,8 tỷ

Căn 90m2 3PN: 6,3 tỷ còn 3,9 tỷ

Giới Thiệu Về Tập Đoàn Hưng Thịnh

Tập đoàn Hưng Thịnh thành lập và phát triển với 15 năm. Hiện nay, Hưng Thịnh cũng là một công ty BĐS lớn tại thị trường BĐS phía Nam nói riêng và thị trường BĐS cả nước nói chung.

Theo chiến lược, Hưng Thịnh vẫn tiếp tục phát triển BĐS là lĩnh vực nền tảng.

Ưu Điểm Của Các Dự Án Hưng Thịnh

Theo tìm hiểu của đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn, các dự án Hưng Thịnh có một số ưu điểm như:

Pháp lý luôn hoàn chỉnh trước khi xây dựng.

Tình trạng căn hộ bàn giao tiêu chuẩn, tiện ích khá đầy đủ.

Đơn vị quản lý, vận hành uy tín quốc tế là CBRE.

Dự án của tập đoàn Hưng Thịnh được chuyên gia đánh giá cao về chất lượng cũng như tiến độ thi công, nhờ có sự góp sức của Hưng Thịnh Incons.

Hưng Thịnh Incons là công ty con trong tập đoàn Hưng Thịnh, hiện đã và đang chịu trách nhiệm thi công cho gần 30 dự án BĐS. Năng lực tốt, Hưng Thịnh Incons sẽ mang đến cho thị trường các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Đây là nguyên nhân giúp đơn vị này được đánh giá cao về chất lượng thi công.

Trên đây là những dự án Hưng Thịnh có giá bán căn hộ dưới 2 tỷ đáng mua nhất hiện nay. Hy vọng những thông tin vừa được chia sẻ hữu ích với bạn trong quá trình mua nhà để ở hoặc đầu tư.

