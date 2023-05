7 Dự Án Nam Long Đã Bàn Giao Và Đang Mở Bán Năm 2022

1. 5 Dự Án Nam Long TP.HCM Đã Bàn Giao

Fuji Residence (Căn hộ Flora Fuji)

Fuji Residence là dự án căn hộ cao cấp tại Quận 9 TPHCM. Tọa lạc trong Khu dân cư Nam Long, dự án Fuji Residence có quy mô khoảng 4.5 ha, với khoảng 84 căn biệt thự, 2 Block chung cư với khoảng 800 căn hộ. Mật độ cây xanh tại đây là 70%.

Chung cư Fuji Residence Quận 9

Về giá bán/giá chuyển nhượng và giá cho thuê tại dự án Fuji Residence:



– Giá chuyển nhượng căn hộ Fuji Residence từ 1,8 tỷ (1PN, DT 55m2)

– Giá – Căn hộ Fuji Residence có giá bán từ 900 triệu đồng đến 1,3 tỷ/căn– Giá chuyển nhượng căn hộ Fuji Residence từ 1,8 tỷ (1PN, DT 55m2)– Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Fuji Residence từ 9 triệu/tháng (2 PN, DT 68m2)

Valora Fuji là dự án biệt thự biệt lập đã bàn giao của Nam Long, tọa lạc trên đường Phước Hữu, phước Long B, Quận 9, Tp.HCM. Ở đây gần đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đường Vành Đai 2, cầu và hầm Thủ Thiêm, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên v.v

Valora Fuji bao gồm 84 căn biệt thự, bao quanh là 02 nhánh sông Rạch chiếc. Mỗi căn biệt thự có 3 phòng ngủ, 3 WC, 2 chỗ để xe, sân vườn trước & sau, phòng ăn, bếp & nhà kho v.v Valora Fuji được quản lý dịch vụ bởi Công ty Okamura Tokyo của Nhật Bản.

Biệt thự Valora Fuji Quận 9

Về giá bán/chuyển nhượng tại dự án biệt thự Valora Fuji:

– Biệt thự Valora Fuji có giá từ 4 tỷ đồng/căn xây thô, đã hoàn thiện mặt ngoài

– Giá chuyển nhượng biệt đã hoàn thành nội thất từ 17 tỷ/căn

– Một số suất nội bộ rẻ hơn giá trên thị trường từ 100 – 200 triệu/căn

Căn hộ Ehome S Phú Hữu là dự án nhà ở xã hội đã bàn giao của Nam Long, tọa lạc tại mặt tiền đường Song Hành, thuộc cao tốc Long Thành – Dầu Giây, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM. Dự án này có 4 Block, cao 12 tầng với 1024 căn hộ. Các căn hộ có diện tích 40m2, 46m2, 60m2, 75m2. Năm bàn giao là năm 2018.

Tuy là nhà ở xã hội nhưng Ehome S Phú Hữu vẫn có các tiện ích nội khu như sân cầu lông, các shop house tầng trệt, gym, sân chơi trẻ em v.v

Chung cư Ehome S Phú Hữu Quận 9

Ehome S Phú Hữu nằm liền các dự án khác như: Palm City, Lake View City, The Venica, Him Lam Bình An, Saigon Sports City, Khu đô thị Quốc gia Nam Rạch Chiếc v.v và các đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Vành Đai 2, Mai Chí Thọ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyên Duy Trinh v.v

Về giá bán căn hộ Ehome S (bao gồm cả nội thất, thuế VAT, phí bảo trì) tại Batdongsan.com.vn là từ 599 – 800 triệu/căn.

Giá chuyển nhượng căn hộ Ehome S là từ 950 triệu đồng cho căn hộ 40m2 (1PN, 1WC)

Ehome S Nam Sài Gòn là dự án nhà ở xã hội của chủ đầu tư Nam Long cùng 2 đối tác Nhật Bản. Dự án này nằm trong KĐT Mizuki Park, nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh , TP.HCM. Ehome S Nam Sài Gòn đã hoàn thiện và bàn giao từ quý 4/2018, với quy mô dự án gồm 6 block căn hộ cao 8 tầng. Hiện cư dân Ehome S dùng chung tiện ích nội khu với cư dân KĐT Mizuki Park.

Khu chung cư này nằm liền kề với nút giao Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh, tuyến metro số 4 (từ Quận 12 đến Quận 7), tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành v.v

Vì Ehome S là dòng căn hộ giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp – trung bình, nên giá bán căn hộ tại dự án này chỉ từ 658 triệu đến 1 tỷ /căn hộ 2 phòng ngủ.

Giá chuyển nhượng căn hộ Ehome S từ 1 tỷ cho căn 40m2

Giá cho thuê căn hộ Ehome S từ 5 triệu cho căn 40m2

Cận cảnh chung cư EhomeS Nam Sài Gòn

Khu căn hộ Flora Anh Đào nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9 (thuộc Khu dân cư Nam Long – Kiến Á), dự án này nằm đối diện sân Golf LinkShape. Dự án bàn giao vào năm 2016.

Về thiết kế :

Căn hộ 54m2: Gồm 2 phòng ngủ + 1 WC

Căn hộ 68m2: Gồm 2 phòng ngủ + 2 WC

Căn hộ 82m2: Gồm 3 phòng ngủ + 2 WC

Về giá bán

Giá bán căn hộ Flora Anh Đào đợt 1: 20 triệu/m2.

Giá chuyển nhượng được Batdongsan.com.vn cập nhật tháng 8/2022 là 31 – 32 triệu/m2.

Giá thuê: từ 6,5 triệu/tháng cho căn hộ 54m2, sẵn nội thất

Căn hộ Flora Anh Đào Quận 9

2. 2 Dự Án Nam Long Mở Bán Năm 2022 Tại TPHCM

Dự án Akari City nằm trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, đây là tuyến đường nối các quận phía Đông với quận phía Tây TP.HCM. Hiện dự án đã bàn giao nhà giai đoạn 1, đang mở bán giai đoạn 2 từ tháng 3/2022.

Về giá bán:

– Giá bán căn hộ Akari City Nam Long từ 35 triệu/m2 tại thời điểm mở bán đợt 1. Đến khi xây xong và bàn giao nhà, giá căn hộ Akari City tăng lên 48 triệu đồng/m2.

– Ở giai đoạn 2, giá bán căn hộ Akari City từ 45 triệu đến 50 triệu/m2 tại đợt mở bán lần 1 vào tháng 3/2022.

– Cập nhật của Batdongsan.com.vn ngày 18/9/2022, dự án Akari City đã mở bán đợt mới tại block 7, 8, 9 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Nam Long. Gá bán căn hộ Akari City Nam Long giai đoạn này từ 45-50 triệu/m2. Giỏ hàng gồm 400 căn.

Một số đánh giá khách quan về dự án được thực hiện bởi đội ngũ Batdongsan.com.vn:

Dự án Khu đô thị Mizuki Park Nam Long nằm tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Gần dự án là các tuyến đường kết nối đến Phú Mỹ Hưng, quận 1, quận 4, quận 5 và quận 8 như đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, quốc lộ 50 v.v

Hiện dự án Mizuki Park đã bàn giao một số tòa căn hộ Flora Mizuki trong khu đô thị vào năm 2019 và làm xong một số tiện ích nội khu.

Đánh giá khách quan về dự án Mizuki Park bởi đội ngũ chuyên gia tại Batdongsan.com.vn:

Về thiết kế dự án:

Mizuki Park được xây dựng theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 – Flora Mizuki: gồm 4.677 căn hộ

Giai đoạn 2 – Valora Mizuki: gồm 33 căn Shophouse

Giai đoạn 3 – Valora Island: gồm 137 căn biệt thự

Về giá bán:

Cập nhật của Batdongsan.com.vn ngày 16/4/2022, chủ đầu tư Nam Long mở bán 416 căn hộ tại phân khu Flora Panorama thuộc dự án Mizuki Park. Với giá từ 45-50 triệu/m2 chưa VAT. Cụ thể:

Căn 85m2, giá từ 3,8 tỷ

Căn 99m2, giá từ 4,8 tỷ

Căn 126m2, giá từ 6 tỷ

Theo dữ liệu cập nhật vào tháng 10/2022, các căn hộ chung cư, shophouse và biệt thự Mizuki Park có giá chuyển nhượng như sau:

Biệt thự Valora Island (bàn giao năm 2018), nhà phố Valora Island (bàn giao năm 2019), shophouse Valora Mizuki (bàn giao năm 2018): giá từ 90 triệu đồng/m2

Biệt thự The Mizuki: giá từ 28-50 tỷ/biệt thự vườn, 38-48 tỷ/căn view kênh, 48-80 tỷ/căn view sông

Đất nền dự án: giá từ 80 triệu/m2

Căn hộ Ehome S (nhà ở xã hội, đã bàn giao 2018): giá từ 27 triệu/m2

Căn hộ Mizuki Park 1,2,3,4,5 (bàn giao năm 2019): chuyển nhượng từ 40 triệu/m2

Căn hộ Mizuki Park 6,7,8,9,10: từ 43 triệu/m2

Căn hộ Flora Panorama: từ 45 triệu/m2

Giá thuê căn hộ:

Căn 1 PN: từ 7 triệu/tháng

Căn 2 PN: từ 8 triệu/tháng

Căn 3 PN: từ 12 triệu/tháng

Bài viết trên đây đã tổng hợp lại những thông tin về các dự án Nam Long mà bạn đọc có thể bạn đang quan tâm trong năm 2022. Hi vọng bài viết này giúp bạn có góc nhìn toàn diện hơn trong quá trình đầu tư hoặc mua căn hộ để an cư.

Thu Pham

Xem thêm