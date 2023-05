Cập nhật 14 dự án nhà ở xã hội Hà Nội đang hoặc sắp mở bán trong năm 2023 với những thông tin mới nhất về giá bán, tiến độ, thời điểm nhận hồ sơ.

Nhà ở xã hội NHS Trung Văn được đánh giá cao về vị trí khi nằm ngay giao điểm của trục đường Tố Hữu – Trung Văn, cạnh hồ Trung Văn, xung quanh là những khu dân cư hiện hữu và các đô thị lớn nên thừa hưởng nhiều tiện ích sẵn có như bệnh viện 103, Mê Linh Plaza Hà Đông, các trường đại học, cao đẳng… Dự án khi hoàn thiện dự kiến cung ứng ra thị trường 275 căn hộ. Trong đó, có 68 căn NOXH cho thuê, 157 căn NOXH để bán và 50 căn nhà để kinh doanh thương mại.

Rice City Tố Hữu

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Biên

Cũng là một dự án NOXH của chủ đầu tư BIC Việt Nam,thuộc địa phận phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Rice City Long Biên thuộc dự án Nhà ở xã hội Thượng Thanh gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3. Trong đó, Rice City Long Biên là tên riêng của tòa CT1, 2 tòa còn lại được biết đến với tên NOXH Him Lam Thượng Thanh, do CĐT Him Lam thực hiện.