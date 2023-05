Dự báo 17 xu hướng thiết kế nội thất năm 2020

Năm 2020 đang đến rất gần mang theo những xu hướng thiết kế nội thất thịnh hành.

Xu hướng về không gian chức năng

1. Lấy phòng bếp làm trung tâm của không gian sống

Lối sống gia đình năng động, hiện đại tạo ra xu hướng thiết kế mới đó là đặt bếp làm khu vực trung tâm của ngôi nhà, từ đó hình thành nên phong cách mở, cho phép luân chuyển hài hòa giữa chức năng của các khu vực liền kề nhau. Cách bố trí này còn kết hợp công việc sửa soạn đồ ăn với các hoạt động khác của gia đình. Nhờ vậy, người nội trợ sẽ cảm thấy thuận tiện hơn khi vừa nấu nướng, vừa có thể quan sát con cái hay giao tiếp với các thành viên khác trong gia đình.

Phong cách thiết kế mở, lấy bếp làm trung tâm khuyến khích các thành viên trong gia đình tương tác với nhau nhiều hơn.

2. Phòng làm việc tại gia

Cũng bởi lối sống năng động cùng với thách thức về thời gian và không gian hạn chế khiến ngày càng có nhiều công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà, cùng với đó là sự xuất hiện của các nghề freelancer dẫn tới nhu cầu thiết kế văn phòng làm việc ngay tại nhà đang rất cao. Đây chắc chắn sẽ trở thành xu hướng thiết kế mới.



Văn phòng làm việc tại nhà không chỉ đảm bảo công năng mà phải tạo được động lực cho mỗi cá nhân.

Không chỉ là một căn phòng phụ, văn phòng tại nhà đòi hỏi chú trọng nhiều chức năng hơn và phải có nhiều đồ nội thất tích hợp công nghệ để thôi thúc mỗi cá nhân có thêm động lực làm việc tại nhà. Nên đầu tư vào hệ thống ánh sáng, lựa chọn bàn ghế thoải mái nhằm tận dụng không gian và gia tăng năng suất làm việc.

3. Không gian nhỏ

Những căn hộ mini với diện tích khiêm tốn ngày càng thịnh hành. Tuy xuất phát điểm của việc thiết kế căn hộ nhỏ ban đầu chỉ nhằm giải quyết vấn đề thiếu thốn về diện tích và tài chính nhưng hiện nay, các nhà thiết kế ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp sáng tạo và thiết thực cho không gian nhỏ.

>> Tham khảo thêm: Giải pháp cho không gian nhỏ, hẹp



Căn hộ nhỏ khoảng 30m2 vẫn có đầy đủ chức năng giống như một ngôi nhà.

Không gian nhỏ là giải pháp cực kỳ ý nghĩa với những cư dân sống giữa trung tâm đô thị năng động vì tiết kiệm được chi phí, diện tích mà vẫn được tận hưởng đầy đủ tiện ích, chức năng của một ngôi nhà.

Xu hướng về màu sắc

4. Gam màu trung tính lên ngôi

Những gam màu trung tính một lần nữa sẽ quay trở lại trong năm 2020. Có thể nói rằng, màu trung tính mang sắc thái khá cổ điển, yên bình và đặc biệt không quá nổi bật, gây xao nhãng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà cho rằng gam màu này quá đơn điệu, nhàm chán.



Trong năm nay, gam màu trung tính trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho tường nhà và đồ nội thất.

Màu trung tính và cả màu trắng, tùy vào sắc độ mà có thể là màu lạnh hoặc ấm. Năm 2020 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của những gam màu trung tính ấm áp thay thế cho những tông màu lạnh. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của gam màu trung tính trong trang trí. Đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho tường và đồ nội thất, bao gồm cả sofa hay giường ngủ.

5. Thiết kế nội thất trắng và đen

Trắng và đen, hai điểm bắt đầu và kết thúc của quang phổ màu sắc. Thực chất, đây không phải là cặp màu tương phản rõ nét nhất nhưng bạn có thấy sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối (đại diện cho "dương" và "âm") lại là món quà ý nghĩa của tạo hóa đối với kiến trúc và thiết kế nội thất? Có hàng triệu cách để kết hợp xu hướng âm – dương này khi bài trí nhà cửa. Sofa và ghế tựa màu đen phối cùng gối ôm trắng, họa tiết xương cá với hai màu đen – trắng tương phản, đá cẩm thạch đen và trắng… rất nhiều ý tưởng biến tấu và tạo hoa văn khi kết hợp cặp màu này. Bước sang năm 2020, chúng ta có thể mong chờ những khả năng vô tận cho trang trí nhà cửa mà xu hướng thiết kế trắng – đen mang lại.



Phòng bếp trắng – đen trở thành xu hướng thiết kế nội thất trong thời gian tới.

6. Tông màu nữ tính

Kể từ năm 2019, các đơn vị thiết kế nội thất đã bắt đầu "lăng xê" tông màu nữ tính bằng cách sử dụng rất nhiều biến thể khác nhau của màu hồng. Những gam màu này thực chất là các sắc thái khác nhau của màu hồng nhưng lại có phần tinh tế, nhẹ nhàng hơn. Nên nhớ, các màu hồng phấn, hồng khói, đồng, hồng đất hay hồng nhạt… thường phát huy hiệu quả tốt nhất trong những căn phòng trung tính.



Tông màu hồng nữ tính kết hợp ăn ý với những gam màu trung tính.

7. Sự trở lại của màu đen

2020 đánh dấu sự quay trở lại của sắc đen cá tính. Các công ty thiết kế nội thất dự đoán rằng màu đen sẽ hiện diện ở mọi thứ, từ tủ bếp, bồn rửa, sơn tường và cả mặt bàn bếp. Những bức tường hay nội thất sơn đen sẽ khiến ngôi nhà trông sang trọng và hợp thời hơn.

Một trong những lý do khiến màu đen bị người ta “ngó lơ” trong quá khứ bởi có nhiều ý kiến cho rằng, màu đen khiến căn phòng trông nhỏ lại, thậm chí là có phần ngột ngạt, bí bách. Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách sử dụng thêm những gam màu tương phản. Như đã đề cập trước đó, trắng và đen sẽ là cặp đôi hoàn hảo trong năm 2020. Vì thế, những điểm nhấn màu trắng hay màu sáng sẽ làm dịu mối lo ngại này.



Màu đen nổi tiếng bởi sự linh hoạt, thời trang và có thể làm cho mọi căn phòng trở nên hiện đại hơn.

8. Điểm nhấn xanh lá

Xanh lá là một gam màu tươi mát, do vậy, khi muốn đưa gam màu của đất và theo đuổi lối thiết kế xanh thì đừng ngần ngại kết hợp các mảng màu xanh lá vào trong nhà. Sử dụng cây xanh là cách bổ sung màu sắc hoàn hảo cho những căn phòng trung tính. Năm 2018 và 2019 chứng kiến sự gia tăng của việc tích hợp các loài cây mọng trong trang trí nội thất. Và đến năm 2020, xu hướng này sẽ càng trở nên bùng nổ hơn. Bạn cũng có thể trồng cây đa búp đỏ, cây kim phát tài hay cây lưỡi hổ để tạo nên một khu vườn nho nhỏ nhưng phong phú trong nhà. Đặc biệt, những loài cây này không đòi hỏi chăm bón thường xuyên. Nếu muốn đồng điệu với màu xanh, hãy sắm sửa bộ chăn, ga, gối hay giấy dán tường, tranh tường họa tiết lá cây.

>> Tham khảo thêm: Loại cây cảnh nào phù hợp nhất với từng phòng trong nhà?



Không gian tràn đầy sức sống khi có thêm cây xanh và những điểm nhấn màu xanh lá.

9. Tông màu của đất

Xu hướng thiết kế nội thất 2020 chuộng những gam màu của đất. Màu sắc và kết cấu bắt chước vật liệu gỗ, kim loại và vân lá cây vốn có trong tự nhiên. Các tông màu đất như màu xanh của rừng cây, màu taupe và đất sét tự nhiên, thân thiện với môi trường tạo nên một không gian để thiền định và thư giãn sau một ngày dài.



Phòng khách gần gũi thiên nhiên với các tông màu của đất.

Xu hướng về chất liệu và họa tiết

10. Chất liệu nhung sang trọng và ấm áp

Chất liệu nhung có lẽ không phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người nhưng lại là một trong những xu hướng thiết kế nội thất năm 2020. Chất liệu này pha trộn hoàn hảo giữa tính sang trọng và sự thoải mái. Nói đến nhung, phần lớn mọi người thường nghĩ đến những chiếc sofa bọc nhung đỏ cổ điển của những năm cũ đã qua. Tuy nhiên, bước sang năm 2020 và các năm tiếp theo, nhiều thương hiệu thiết kế nội thất đã bắt đầu giới thiệu nhiều mẫu nội thất bọc nhung độc đáo hơn, đặc biệt là sofa. Tùy chọn màu sắc cũng phong phú hơn, bao gồm xanh dương, hồng, da cam và cả màu nâu be. Có thể nói rằng, sự lựa chọn nội thất nhung trong năm 2020 là vô tận.



Nội thất nhung đạt đến tầm cao mới trong năm 2020.

11. Họa tiết hình học

Họa tiết hình học ngày càng được yêu thích trong vài năm trở lại đây đến mức mà chúng ta có thể bắt gặp nó ở mọi thứ và mọi nơi. Vấn đề duy nhất là họa tiết hình học quá phổ biến, hiện diện ở mọi thứ – từ cốc chén, sổ, giấy dán tường, sofa, giường ngủ, tranh ảnh, sàn nhà, đèn trang trí… nên nếu xử lý không khéo, quá lạm dụng có thể gây phản tác dụng.



Xu hướng thiết kế nội thất năm 2020 tập trung vào cân bằng hình học.

Chính vì thế, xu hướng nội thất 2020 chính là cân bằng họa tiết hình học. Bạn vẫn có thể tạo điểm nhấn cho ngôi nhà với những họa tiết hình học ấn tượng và sống động. Bí quyết là hãy trung thành với kiểu họa tiết cổ điển và đương đại cho các chi tiết như ghế tựa và gối ôm, sau đó chọn một khu vực trong nhà mà bạn muốn làm nổi bật với họa tiết hình học, đó có thể là sàn phòng tắm, một bức tường điểm nhấn (accent wall)…

12. Nội thất kim loại

Kim loại sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi vào năm 2020. Các chất liệu được sử dụng phổ biến gồm bạc, vàng, thiếc và đồng. Trong đó, thiếc được dự đoán sẽ trở thành lựa chọn phổ biến cho nhà bếp. Xu hướng trang trí kim loại hỗn hợp cũng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, kim loại màu ánh bạc và ánh đồng sẽ kết hợp ăn ý với nhau, chẳng hạn như sắt với vàng hoặc đồng. Lưu ý, không nên kết hợp quá 3 kim loại trong một không gian để tránh làm căn phòng trở nên rối mắt và choáng ngợp.



Chất liệu kim loại được sử dụng phổ biến gồm bạc, vàng, đồng và thiếc.

13. Giấy dán tường họa tiết hoa lá

Giấy hay vải dán tường họa tiết hoa lá là một trong những xu hướng nội thất hiện đại được mong chờ sẽ quay trở lại trong năm nay. Xét về mặt kỹ thuật, họa tiết hoa lá đã xuất hiện từ lâu nhưng xu thế sử dụng họa tiết hoa lá của năm 2020 có sự khác biệt lớn. Họa tiết hoa lá phát huy hiệu quả tốt nhất khi được ứng dụng cho giấy dán tường. Và xu hướng giấy dán tường ngày nay thường kết hợp các mẫu hoa có kích thước, màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Bằng cách kết hợp các gam màu rực rỡ với nhau, chẳng hạn như màu vàng và một màu tương phản sẽ khiến bức tường thực sự nổi bật.



Phòng ăn tươi vui với giấy dán tường họa tiết hoa lá.

Xu hướng về phong cách thiết kế

14. Thiết kế Biophilic

Thiết kế Biophilic, hiểu đơn giản là thiết kế xanh, một ý tưởng sáng tạo mới cho những nơi chúng ta sống, học tập và làm việc. Ở đó, lối thiết kế và các thành phần tự nhiên hòa quyện vào nhau tùy theo từng bối cảnh nhất định chứ không hề rập khuôn máy móc.

Trong suốt nhiều năm qua, xã hội loài người đã và đang phải vật lộn với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Không ít gia chủ muốn sở hữu một ngôi nhà phong cách nhưng vẫn kết hợp các yếu tố hữu cơ từ môi trường. Thật may mắn, các đơn vị thiết kế nội thất đã chú ý đến xu hướng thiết kế xanh. Gỗ tái chế được sử dụng làm ghế tựa, làm bàn ăn hay làm ván lát sàn, còn cây xanh góp phần tôn lên vẻ đẹp thẩm mỹ hữu cơ cho ngôi nhà, thanh lọc không khí, tạo nên không gian sống thân thiện với môi trường.



Phòng khách thân thiện với môi trường nhờ sử dụng những chất liệu tự nhiên như gỗ, cói…

Dù những ngôi nhà công nghệ cao đang hiện hữu và ngày càng phổ biến thì năm 2020, mọi thứ sẽ quay trở lại với tự nhiên. Phòng tắm và phòng ngủ sẽ trở thành những nơi thoát tục, sử dụng các yếu tố có nguồn gốc tự nhiên như kim loại, gỗ và đá.

15. Thiết kế backsplash họa tiết bắt mắt

Một trong những cách hiệu quả nhất giúp bếp và phòng tắm thật sự nổi bật trong năm mới là thiết kế tấm ốp tường (backsplash) sống động. Xu hướng thiết kế nội thất năm 2020 chuộng gạch ốp lát màu sắc, hoa văn bắt mắt. Nhờ vậy, căn bếp sẽ trở nên nổi bật, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai ghé thăm nhà.



Backsplash bằng gạch in hoa văn đẹp mắt khiến căn bếp thực sự nổi bật.

16. Phong cách tối đa

Phong cách nội thất tối giản bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào, nhường chỗ cho phong cách tối đa. Nếu như chủ nghĩa tối giản hướng tới giảm bớt nội thất, đồ đạc, làm cho không gian trở nên đơn giản, tường minh hơn thì chủ nghĩa tối đa lại hoàn toàn ngược lại. Chủ nghĩa tối đa có nghĩa là càng nhiều càng tốt (more is more). Rõ ràng, các nhà thiết kế nội thất sẽ có thêm nhiều đất diễn với xu hướng này: Màu sắc cùng hoa văn tươi sáng, mạnh mẽ và ấn tượng, đồ trang trí xa hoa, tranh trừu tượng đầy màu sắc…



Những căn phòng mang phong cách tối đa luôn đầy ắp đồ nhằm hạn chế chỗ trống.

17. Thiết kế nội thất công nghệ môi trường

Xu hướng công nghệ môi trường xanh kết hợp hai thành phần tương phản là công nghệ và tự nhiên. Khoa học và công nghệ đã được ứng dụng nhằm tạo ra những món đồ bền vững vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa có lợi cho môi trường. Người ta có thể tái chế đồ gỗ cũ, nhựa đã qua sử dụng, mang đến "cuộc đời" mới cho chúng. Vì bền vững không có nghĩa là lỗi thời nên các nhà khoa học và các nhà thiết kế nội thất sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả với nhau để sản xuất ra những món đồ tô điểm cho ngôi nhà mà không làm ảnh hưởng đến mẹ thiên nhiên.

Thiết kế nội thất công nghệ môi trường hướng tới sản xuất những món đồ mang tính thẩm mỹ cao mà vẫn tốt cho môi trường.

Trên đây là những dự đoán về xu hướng thiết kế nội thất năm 2020 từ các tạp chí thiết kế uy tín. Ngoài những xu hướng trên, còn có rất nhiều phong cách thiết kế, xu hướng thiết kế đang rất được ưa chuộng mà bạn có thể khám phá trong chuyên mục Nội, ngoại thất trên Batdongsan.com.vn.

Minh Châu

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/17/du-bao-17-xu-huong-thiet-ke-noi-that-nam-2020