Dubai sẵn sàng xây dựng nhà ở bằng công nghệ in 3D

Công ty phát triển bất động sản Emaar có trụ sở tại Dubai đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà mô hình 3D tại dự án Arabian Ranches III. Theo dự kiến, quá trình xây dựng ngôi nhà đặc biệt này sẽ ưu tiên lựa chọn nhà thầu địa phương nhằm mục tiêu phát triển năng lực của nhà thầu trong nước về công nghệ in 3D trong ngành bất động sản.

Sau khi hoàn thành, ngôi nhà in 3D sẽ đóng vai trò là điểm tham chiếu để các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về công nghệ tiên tiến này cũng như những ưu điểm mà nó mang lại như tiết kiệm chi phí, thời gian xây dựng.

Mô hình nhà in 3D sắp được ra mắt ở Dubai. Ảnh: khaleejtimes

Được biết, với công nghệ in 3D, người ta sử dụng máy in 3D để tự động dựng nên ngôi nhà đúng như bản vẽ thiết kế trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các phương pháp xây dựng truyền thống. Đội ngũ nhân công cũng được rút gọn đi đáng kể, trong đó chỉ cần 1 người giám sát để đảm bảo máy in hoạt động chính xác.

Ông Mohamed Alabbar, Chủ tịch Emaar Properties, chia sẻ: “Là đơn vị tiên phong của các cộng đồng tích hợp ở Dubai, thiết lập xu hướng trong lĩnh vực bất động sản của khu vực, kế hoạch nắm bắt và ứng dụng công nghệ nhà in 3D là một phần không thể thiếu trong chiến lược của chúng tôi.”

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi không chỉ định vị mình là đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng vì công nghệ in 3D mang lại nhiều lợi thế như giảm chi phí xây dựng, sử dụng vật liệu hiệu quả hơn với độ bền vững cao hơn.”

Công nghệ in 3D được triển khai tại Dubai cũng góp phần hỗ trợ tầm nhìn của chính quyền địa phương trong việc xây dựng “thành phố thông minh và bền vững”, được điều khiển bởi công nghệ và đáp ứng nhu cầu của thế hệ khách hàng mới, truyền cảm hứng cho các công ty khởi nghiệp đóng góp cho công nghệ xây dựng tiên tiến.

Liên Hương