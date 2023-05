Đừng để công trình mất giá vì chất lượng ốp lát gạch

Thay đổi phương pháp ốp lát phù hợp với gạch hiện đại

Thời gian qua, các công trình ứng dụng phương pháp ốp lát gạch truyền thống bằng hồ dầu đối với vật liệu hiện đại như gạch/đá khổ lớn ít hút nước thường gặp sự cố sau một thời gian thi công ngày càng tăng. Trong khi đó, một vài viên gạch bị bong tróc, phồng rộp hay nứt vỡ dù bất cứ lý do nào cũng dễ khiến công trình “mất giá”, ảnh hưởng uy tín chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Một nhà thầu chuyên xây dựng các công trình có quy mô vừa và lớn tại TP.HCM cho biết: “Phần lớn chủ đầu tư chọn ốp lát bằng hồ dầu do chưa hiểu rõ được sự khác biệt về mặt hiệu quả hay chỉ sử dụng keo dán gạch cho khu vực nhà vệ sinh do cân nhắc về mặt chi phí. Thực tế phương pháp ốp lát gạch bằng hồ dầu khiến những loại gạch cao cấp, hiện đại điển hình như porcelain không đạt hiệu quả trong thi công và nhanh bong tróc khi sử dụng. Đặc trưng của các loại gạch hiện đại có khổ lớn là độ hút nước rất thấp (thường <0,5%), xương gạch đặc chắc nên hồ dầu không thể tạo ngàm liên kết với gạch do đó độ bám dính rất yếu và dễ dàng bị bong tróc, rớt khi chịu tác động của môi trường”.



Tình trạng bong tróc gạch được ghi nhận tại một chung cư mini tại TP.HCM

Dựa trên thực trạng, mới đây của hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng là tập đoàn Saint-Gobain với thương hiệu keo dán gạch, keo chà ron Weber và Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons đã tổ chức thực nghiệm về khả năng bám dính của hồ dầu và keo dán gạch, kết quả cho thấy có sự khác biệt rõ ràng.

Keo dán gạch cho kết quả bám dính vượt trội gấp 4 lần so với hồ dầu

Tạo điều kiện môi trường thay đổi để thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia so sánh bốn nhóm mẫu: hồ dầu PCB30, hồ dầu PCB40, keo dán gạch cấp C1-MV1, keo dán gạch cấp C2-MV2 (sử dụng keo dán gạch từ thương hiệu Weber) được thi công ốp lát tại khu vực trong nhà và ngoài trời sau đó theo dõi sự thay đổi cường độ bám dính trong 12 tháng bằng phương pháp kéo nhổ thử cường độ bám dính theo TCVN 7899-2:2008 Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về keo dán gạch đá và keo chà ron.

Sau 12 tháng thực hiện, kết quả cho thấy nhóm mẫu keo C1-MV1, C2-MV2 (được thực hiện trên mẫu keo dán gạch của Weber) duy trì chất lượng bám dính vượt trội dù ở nhiều khu vực hay môi trường khác nhau. Nhưng nhóm hồ dầu giảm đến 40 – 60% cường độ bám dính sau 12 tháng, tùy vào vị trí sử dụng và hoàn toàn không phù hợp cho ốp lát khu vực ngoài trời hay cho tường.

Sự thay đổi cường độ bám dính của vật liệu liên kết theo thời gian với điều kiện thi công. Tải đầy đủ kết quả báo cáo tại đây

Để có công trình chất lượng, theo các chuyên gia xây dựng, phải chọn giải pháp ốp lát phù hợp với loại gạch hiện đại ngày nay, đi cùng biện pháp thi công đúng.

Trong đó, keo dán gạch có thế mạnh đa dạng chủng loại để chủ đầu tư, đơn vị thi công lựa chọn cho công trình. Điển hình như Weber, một thương hiệu keo dán gạch thuộc Tập đoàn Saint-Gobain đến từ Pháp, đang cung cấp khá đa dạng các dòng sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron phù hợp nhiều khu vực như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, tường ngoại thất; đến khu vực chuyên dụng hồ bơi, gạch chồng gạch, gạch kích thước lớn.

Keo dán gạch Weber mang đến lựa chọn đa dạng về giải pháp ốp lát hiện đại cho chủ đầu tư, nhà thầu

Bên cạnh chất lượng, keo dán gạch Weber đạt các tiêu chuẩn khắt khe như: Tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người dùng; đạt Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu – European Norm (EN) và Hệ thống tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN); đạt chứng nhận Tiêu Chuẩn OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems). Từ đó, thương hiệu keo dán gạch Weber luôn được các chủ đầu tư và nhà thầu lớn tin dùng, lựa chọn sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, ở các công trình hiện đại, cao cấp như Time Square Sài Gòn, The Vista, Đảo Kim Cương, Movenpick, Novotel Đà Nẵng, Sân bay Nội Bài…

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng Việt Nam, cùng với tác động từ biến đổi khí hậu khiến cho việc lựa chọn vật liệu chất lượng cao, bền vững và yên tâm cho người sử dụng là yếu tố được ưu tiên hàng đầu hiện nay. Vì vậy, việc chọn keo dán gạch thay thế hoàn toàn cho hồ dầu trong giải pháp ốp lát chính là bước đi đơn giản nhưng tối ưu nhất để đạt được sự tin cậy từ chủ đầu tư và uy tín xây dựng của nhà thầu.