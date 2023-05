Dưới 1,5 tỷ có thể mua được những loại hình nhà đất nào?

Dưới đây là những loại hình nhà đất có mức giá từ 1-1,5 tỷ đồng:

1. Nhà tập thể, căn hộ cũ

Một điều dễ nhận thấy nhất khi mua nhà tập thể, căn hộ cũ là sự chênh lệch giá khá nhiều so với các khu chung cư mới. Lợi thế của dạng căn hộ này là có sổ đỏ, hoàn thiện về pháp lý, nằm trong khu vực dân cư có dịch vụ phụ trợ đầy đủ, không mất phí dịch vụ… Tuy nhiên, so với các căn hộ giá rẻ mới thì căn hộ tập thể sẽ trông cũ kỹ, nhiều khu nhà đã xuống cấp. Vấn đề an ninh, chỗ gửi xe và tiện ích đi kèm cũng là nhược điểm của loại nhà ở này.



Căn hộ tập thể cũ là một lựa chọn tối ưu cho các gia đình hạn hẹp tài chính

Tại Hà Nội, một số căn hộ tập thể cũ 35-50m2 ở khu Đại học Công đoàn, Thanh Xuân, Nghĩa Tân, Mai Dịch có giá dao động khoảng 1-1,4 tỷ/căn. Xa hơn một chút, các căn tầm trên dưới 30m2 tại khu Cầu Lủ, Kim Giang, Triều Khúc có giá chưa đến 1 tỷ đồng. Người mua có thể sửa chữa gia cố căn hộ theo chủ ý của mình một cách hợp lý với chi phí khoảng 50-80 triệu đồng.

2. Nhà phố xây sẵn

Nhà phố xây sẵn giá rẻ chủ yếu tập trung ở các quận vùng ven như Thủ Đức, quận 12, huyện Nhà Bè, Bình Chánh (TP.HCM) hay Hà Đông (Hà Nội). Ưu điểm của loại hình này là người mua có thể sở hữu được luôn cả nhà lẫn đất có giấy tờ đầy đủ, sở hữu vĩnh viễn, thích hợp cho những người ít tiền nhưng muốn thỏa mãn tâm lý có nhà riêng để ở. Tuy nhiên, nhà xây sẵn giá rẻ thường nằm ở vị trí khá xa trung tâm thành phố, diện tích khá nhỏ và cũng ẩn chứa một số rủi ro nhất định về chất lượng xây dựng, pháp lý.



Nhà phố xây sẵn có giá dao động từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/căn tùy vị trí, diện tích

Theo dữ liệu tin rao trực tuyến của Batdongsan.com.vn , loại hình nhà ở này có giá dao động từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng/căn tùy vị trí, diện tích. Đơn cử, một căn nhà phố liền kề 4m x 14m, 1 trệt, 1 lầu, nằm trên quốc lộ 50 gần cầu Ông Thìn nối dài ngã 3 Tân Kim (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang rao bán giá 1,25 tỷ đồng. Hay căn 35m2, 3 tầng, cạnh khu đô thị Geleximco khu D Lê Trọng Tấn – Hà Đông (Hà Nội) cũng đang rao bán giá 1,19 tỷ đồng.

3. Đất thổ cư ngoại thành

Một số hộ gia đình không thể tìm được nhà ở khu vực nội thành, cũng có thể tìm mua đất thổ cư tại khu vực ngoại thành Hà Nội, sau đó dựng tạm một căn nhà cấp bốn để ở và khi có điều kiện thì chồng tầng.

Tại Hà Nội, phân khúc đất thổ cư có tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở các quận Đông Anh, Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm.



Đất thổ cư ngoại thành là một giải pháp tốt dành cho các gia đình

có thu nhập thấp nhưng thích ở nhà đất

Nếu chịu khó tìm kiếm, khách hàng còn có thể mua được những mảnh đất trên 40m2 với giá khoảng 550-600 triệu đồng. Đơn cử khu vực Đặng Xá, Gia Lâm có nhiều mảnh đất 40-50m2 được rao bán chỉ từ 13-15 triệu đồng/m2. Hay tại khu vực Đồng Mai, Yên Nghĩa (quận Hà Đông) một số mảnh đất thổ cư đang rao bán với giá 12-13 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, hầu hết các mảnh đất này đều nằm trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường lớn.

4. Căn hộ chung cư giá rẻ

Các căn hộ chung cư giá rẻ được đầu tư cơ sở vật chất cơ bản, diện tích không quá lớn, thậm chí có những căn diện tích chỉ 40-45m2. Giá các căn chung cư này đa phần dao động từ 1-1,5 tỷ đồng. Một số căn diện tích nhỏ có thể thấp hơn 1 tỷ đồng. Đơn cử tại Hà Nội, chung cư HH4 Linh Đàm có giá từ 14-15,5 triệu/m2; dự án Tứ Hiệp Plaza có giá bán từ 1-1,2 tỷ/căn 60m2; The Golden An Khánh có giá khoảng 1,1 tỷ/căn 66m2. Tại TP. HCM, dự án CitiSoho có giá bán 1,2 tỷ/căn 60m2; dự án CitiHome, giá bán 1,4 tỷ/căn 60m2.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của căn hộ chung cư giá rẻ là vị trí thường khá xa trung tâm, ít được đầu tư về tiện ích và cảnh quan xung quanh.

5. Nhà ở xã hội



Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn nhà ở thương mại cùng vị trí khoảng từ 3-5 triệu đồng/m2

Mua nhà ở xã hội cũng là một giải pháp dành cho những người có thu nhập thấp. Giá của nhà ở xã hội thường thấp hơn nhà ở thương mại cùng vị trí khoảng từ 3-5 triệu đồng/m2. Đơn cử, dự án nhà ở xã hội Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) có giá bán chỉ từ 16,3 triệu/m2; chung cư nhà ở xã hội Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) có giá 11,9 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội River Tower (quận 9, TP.HCM) có giá bán 14 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ được vay vốn với lãi suất thấp trong thời gian dài. Tuy nhiên nhà ở xã hội cũng có một số nhược điểm là thủ tục mua nhà phức tạp, các tiện ích dịch vụ xung quanh không được đồng bộ.

Với những gợi ý trên, hi vọng người mua có thể cân nhắc và lựa chọn được một nơi an cư phù hợp nhu cầu và tài chính của gia đình mình.

Hà Nhung

