Dự án đường Vành đai 4 Hà Nội là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh Hà Nội đang phải đối mặt với sự quá tải nghiêm trọng về hạ tầng và giao thông. Quy mô lớn cùng thiết kế đồng bộ khiến dự án này trở thành động lực hạ tầng mới, mở lối cho sự bứt phá của các khu vực xung quanh.

Thông Tin Khái Quát Về Dự Án Đường Vành Đai 4

Đường Vành đai 4 Hà Nội là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Hà Nội là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 . Tuyến đường dài 112,8km, tổng vốn đầu tư 85.813 tỷ đồng, hướng đến giải quyết ùn tắc cho Hà Nội đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho toàn vùng và các tỉnh phía Bắc.

Sau khi hoàn tất, đường Vành đai 4 sẽ trở thành trục giao thông trọng yếu, nâng năng lực vận tải, gắn kết các trung tâm kinh tế lớn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chiều Dài Và Phạm Vi

Đoạn Vành đai 4 dài 112,8 km không chỉ kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận mà còn giúp giảm tải đáng kể cho các tuyến đường huyết mạch trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, mở ra cơ hội phát triển cho cả vùng. Tuyến đường này sẽ đi qua các khu vực quan trọng của vùng Đồng bằng Sông Hồng, góp phần nâng cao năng lực vận tải và giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu.

Tuyến đường bắt đầu tại xã Thanh Xuân (nay thuộc xã Nội Bài), huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội, giao cắt với cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau đó, đường tiếp tục đi qua các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh, kết thúc tại huyện Quế Võ (nay là phường Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh, nơi giao với cao tốc Nội Bài – Hạ Long. Cụ thể:

Hà Nội: 58,2km

58,2km Hưng Yên: 19,3km

19,3km Bắc Ninh: 35,3km

Tuyến đường này sẽ vượt qua các con sông lớn như sông Hồng và sông Đuống, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, rút ngắn khoảng cách giữa các trung tâm kinh tế quan trọng và thúc đẩy thương mại khu vực.

Bản đồ đường Vành đai 4 Hà Nội. Ảnh: Maisonoffice

Quy Mô Và Thiết Kế

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao thông cao, Đường Vành đai 4 Hà Nội sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với 6 làn xe. Mặt cắt đường từ 90 – 135m, bảo đảm lưu thông lớn và hạn chế tình trạng tắc nghẽn. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc quan trọng giúp kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm trong vùng.

Quy mô đường: 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song song 2 bên

6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song song 2 bên Tốc độ tối đa: 100 km/h

100 km/h Mặt đường: Rộng từ 90m đến 135m, tùy vào từng đoạn

Rộng từ 90m đến 135m, tùy vào từng đoạn Kết cấu đường : Kết cấu nền mặt bằng bê tông xi măng, áp dụng tiêu chuẩn đường cấp III vùng đồng bằng.

: Kết cấu nền mặt bằng bê tông xi măng, áp dụng tiêu chuẩn đường cấp III vùng đồng bằng. Đường gom đô thị: Được thiết kế để phục vụ giao thông trong khu vực dân cư, giảm thiểu ách tắc cho các tuyến đường chính.

Dự án này được chia thành các giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2027, khi đó đường Vành đai 4 sẽ không chỉ giúp giảm tải giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô và các khu vực lân cận.

Dự án đường Vành đai 4 được coi là dự án trọng điểm. Ảnh: maisonoffice.com

Lộ Trình Chi Tiết Quy Hoạch Đường Vành Đai 4

Tuyến đường Vành đai 4 dài 112,8km, đi qua các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Bắc Giang, với vai trò giúp giảm tải cho các tuyến giao thông hiện có, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực. Cùng tìm hiểu lộ trình quy hoạch và bản đồ quy hoạch đường Vành đai 4 Hà Nội.

Hà Nội

Tuyến đường Vành đai 4 đi qua TP. Hà Nội dài khoảng 56,5 km, chiếm gần một nửa chiều dài của toàn tuyến. Đoạn đường này có vai trò quan trọng trong việc kết nối thủ đô với các tỉnh lân cận, thúc đẩy giao thương và tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế khu vực.

Chiều dài tuyến: ~56,5km

Điểm đầu: Km3+695 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn cũ (nay thuộc xã Nội Bài).

Km3+695 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn cũ (nay thuộc xã Nội Bài). Điểm cuối: Nút giao Quốc lộ 2 tại xã Văn Khê, Mê Linh cũ (nay thuộc xã Mê Linh).

Đoạn đường này tiếp tục đi qua các xã như Hồng Hà, Đan Phượng, Đức Thượng (huyện Hoài Đức cũ) và cắt qua Đại lộ Thăng Long, nối với Quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông cũ). Tuyến đường sau đó tiếp tục đi qua Quốc lộ 1A, vượt qua sông Hồng qua Mễ Sở và cuối cùng sang huyện Khoái Châu cũ (nay là các xã Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Việt Tiến, Chí Minh, Châu Ninh), tỉnh Hưng Yên.

Với tuyến đường mới này, các khu vực ngoại thành sẽ được kết nối nhanh chóng với các cửa ngõ chính của Thủ đô, giảm tải tình trạng ùn tắc và tạo cơ hội phát triển thương mại giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Hưng Yên

Đoạn đường Vành đai 4 đi qua tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài 20,3 km, bắt đầu từ huyện Khoái Châu (nay là các xã Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Việt Tiến, Chí Minh, Châu Ninh) và đi qua các huyện Yên Mỹ (nay là các xã Yên Mỹ, Việt Yên, Hoàn Long, Nguyễn Văn Linh); Văn Lâm (nay là các xã Như Quỳnh, Đại Đồng, Lạc Đạo) và Văn Giang (nay là các xã Văn Giang, Mễ Sở, Phụng Công, Xuân Quan). Tuyến đường này kết nối trực tiếp với Quốc lộ 5 tại km17+900, gần trạm thu phí Hà Nội – Hải Phòng, trước khi vượt qua tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng và tiếp tục đến xã Nguyệt Đức cũ (nay thuộc phường Ninh Xá), tỉnh Bắc Ninh.

Chiều dài tuyến : ~20,3 km

: ~20,3 km Điểm đầu : Giao cắt với Quốc lộ 5

: Giao cắt với Quốc lộ 5 Điểm kết thúc : Nút giao với Quốc lộ 39A tại huyện Văn Lâm (cũ)

: Nút giao với Quốc lộ 39A tại huyện Văn Lâm (cũ) Nút giao: giao với tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng

Tuyến đường không chỉ giúp cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao thông mà còn mở ra cơ hội kết nối các khu công nghiệp và đô thị mới tại Hưng Yên với các khu vực lân cận. Điều này sẽ thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho cư dân địa phương.

Bản đồ đoạn đường Vành đai 4 tại Hưng Yên. Ảnh: vietnammoi.vn

Bắc Ninh

Tuyến đường Vành đai 4 đi qua tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 21,2 km, nối liền các huyện Từ Sơn (nay là các phường Từ Sơn, Tam Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê), Yên Phong (nay là các xã Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa), Thuận Thành (nay là các phường Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu) và Tiên Du (nay là các xã Tiên Du, Liên Bão, Tân Chi, Đại Đồng, Phật Tích). Đoạn đường này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Bắc Ninh với các tỉnh lân cận và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế vùng.

Chiều dài tuyến: ~21,2km

Điểm khởi đầu : Xã Nguyệt Đức (nay là phường Ninh Xá), huyện Thuận Thành (cũ), giao với Quốc lộ 38 tại xã Trạm Lộ.

: Xã Nguyệt Đức (nay là phường Ninh Xá), huyện Thuận Thành (cũ), giao với Quốc lộ 38 tại xã Trạm Lộ. Điểm kết thúc: Xã Nam Sơn (nay là phường Nam Sơn), thành phố Bắc Ninh, giao với cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

Tuyến đường này sẽ vượt qua sông Đuống bằng cầu Hồ, kết nối trực tiếp Bắc Ninh với các tuyến cao tốc lớn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và đô thị trong khu vực.

Bản đồ quy hoạch đường Vành đai 4 mới nhất thuộc địa phận Bắc Ninh. Ảnh: maisonoffice.com

Bắc Giang (Nay Là Bắc Ninh)

Tuyến đường Vành đai 4 Hà Nội – Bắc Giang có tổng chiều dài 20,8 km, bao gồm một tuyến chính và ba nhánh, có vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực của Bắc Giang với Hà Nội. Tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các khu vực dọc tuyến.

Chiều dài tuyến : 20,8 km

: 20,8 km Điểm đầu : Trùng với Quốc lộ 1 tại km 129+200, thị trấn Nếnh (sau sáp nhập trở thành phường Nếnh), huyện Việt Yên cũ.

: Trùng với Quốc lộ 1 tại km 129+200, thị trấn Nếnh (sau sáp nhập trở thành phường Nếnh), huyện Việt Yên cũ. Điểm cuối : Cầu Xuân Cẩm – Bắc Phú, xã Bắc Phú (nay thuộc xã Đa Phúc), huyện Sóc Sơn (nay là các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Hà Nội.

: Cầu Xuân Cẩm – Bắc Phú, xã Bắc Phú (nay thuộc xã Đa Phúc), huyện Sóc Sơn (nay là các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Hà Nội. Các công trình quan trọng : Đường sắt tại km 1+110,925 (huyện Việt Yên cũ nay là các phường Việt Yên, Nếnh, Tự Lạn, Vân Hà) Cầu Xuân Cẩm – Bắc Phú vượt qua sông Cầu tại km 20+658, giáp ranh giữa huyện Hiệp Hòa (nay là các xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Xuân Cẩm) và Sóc Sơn (cũ).

:

Theo quy hoạch, tuyến đường này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, với mục tiêu thúc đẩy kết nối giao thông và nâng cao chất lượng hạ tầng. Hiện tại, khoảng 2/3 chiều dài tuyến đã được thi công hoàn chỉnh và dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay, kết nối Bắc Giang với Hà Nội, tạo đà cho phát triển kinh tế khu vực.

Cập Nhật Tiến Độ Đường Vành Đai 4 Tính Đến Tháng 8/2025

Bức tranh tổng thể của dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cho thấy một mặt bằng thi công “nóng” trải dài nhiều mũi, nhưng vẫn vướng nút thắt giải phóng mặt bằng (đặc biệt là đất ở). Đây là nguyên nhân chính khiến nhịp độ chung chậm hơn kế hoạch đầu, tạo rủi ro lỡ hẹn mốc hoàn thành cuối năm 2025. Dưới đây là cập nhật chi tiết theo từng địa bàn từ các trang báo điện tử chính thống.

Hà Nội: Dồn Lực Cho Đường Song Hành 2025

Trên địa phận Thủ đô, tiến độ đang được “đẩy ga” với hai mục tiêu rõ ràng: hoàn tất đường song hành (đường đô thị) trong năm 2025 và phần cao tốc vào năm 2027. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng (GPMB) đã tiệm cận ngưỡng tuyệt đối, song vẫn còn vài “điểm nghẽn” đất ở cần tháo gỡ.

GPMB: gần 99%, 13/13 khu tái định cư đã hoàn thành; còn khoảng 18 vị trí vướng (tập trung tại Mê Linh, Hoài Đức, Yên Nghĩa, Bình Minh).

gần 99%, 13/13 khu tái định cư đã hoàn thành; còn khoảng 18 vị trí vướng (tập trung tại Mê Linh, Hoài Đức, Yên Nghĩa, Bình Minh). Thi công đường song hành: khối lượng đắp nền ~85%, cấp phối đá dăm ~35%; nhiều cầu, cống thi công đồng loạt; một số đoạn Mê Linh – Đan Phượng – Hoài Đức đã thảm bê tông nhựa một phần.

khối lượng đắp nền ~85%, cấp phối đá dăm ~35%; nhiều cầu, cống thi công đồng loạt; một số đoạn Mê Linh – Đan Phượng – Hoài Đức đã thảm bê tông nhựa một phần. Thi công phần cao tốc: khởi công cầu cạn cao tốc dịp 19/5; mục tiêu hoàn thành năm 2027.

Trọng tâm sắp tới: Xử lý các vướng mắc về đất ở và đồng bộ hóa vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ đường đô thị 2025.

Tiến độ thi công vùng thủ đô sắp đến giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Báo Lao động

Hưng Yên: Đường Song Hành Đạt 70% Khối Lượng

Hưng Yên đẩy mạnh tiến độ theo cách tiếp cận hạ tầng song hành đi trước, cao tốc sau. Hưng Yên hiện đã hoàn tất GPMB và tiếp tục đẩy mạnh thi công với nhiều gói thầu lớn.

GPMB : Đã thu hồi và bàn giao 215/225,9 ha (chiếm 95,1%).

: Đã thu hồi và bàn giao 215/225,9 ha (chiếm 95,1%). Khu tái định cư: 7/7 khu cải tạo nghĩa trang, 10/11 khu tái định cư đã hoàn thành.

Thi công: đường song hành đạt ~70% khối lượng; một số đoạn đã thảm nhựa, các đoạn khác san nền, lắp thoát nước.

đường song hành đạt ~70% khối lượng; một số đoạn đã thảm nhựa, các đoạn khác san nền, lắp thoát nước. Mốc triển khai: dự án vào thi công toàn tuyến 25/6/2023; đoạn qua Hưng Yên khởi công 22/11/2023.

dự án vào thi công toàn tuyến 25/6/2023; đoạn qua Hưng Yên khởi công 22/11/2023. Mốc hoàn thành: Dự kiến hoàn thành cơ bản vào 2026, thông xe toàn tuyến vào 2027.

Điểm sáng: chính sách bồi thường – hỗ trợ được triển khai thấu đáo, tạo đồng thuận và giảm ma sát xã hội, giúp công trường giữ nhịp.

Bắc Ninh: Chạy Nước Rút Đường Đô Thị Trước 31/12/2025

Bắc Ninh giữ nhịp tốt ở khâu mặt bằng và tổ chức thi công, nhưng đối mặt thách thức về nguồn vật liệu (cát, đất đắp) do không có mỏ tại chỗ, phải phối hợp liên tỉnh để bù đắp.

Mục tiêu tiến độ: cơ bản xong 2025, hoàn thành toàn bộ khoảng tháng 4/2026 (kế hoạch tổng thể trù tính 2026–2027).

cơ bản xong 2025, hoàn thành toàn bộ khoảng tháng 4/2026 (kế hoạch tổng thể trù tính 2026–2027). GPMB : Đã hoàn thành 97,2% diện tích mặt bằng; phần còn lại khoảng 2,8% dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 11/2024.

: Đã hoàn thành 97,2% diện tích mặt bằng; phần còn lại khoảng 2,8% dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 11/2024. Đường song hành : Phát động phong trào thi đua xây dựng 455 ngày, mục tiêu hoàn thành trước 31/12/2025.

: Phát động phong trào thi đua xây dựng 455 ngày, mục tiêu hoàn thành trước 31/12/2025. Khó khăn: thiếu cát, đất đắp; giải pháp là liên kết nguồn cung từ các địa phương lân cận.

thiếu cát, đất đắp; giải pháp là liên kết nguồn cung từ các địa phương lân cận. Phần cao tốc: sau đường đô thị, tiếp tục triển khai cao tốc quy mô hoàn chỉnh 6 làn, tốc độ TK 100 km/h; hạng mục cao tốc đoạn qua Bắc Ninh do UBND TP Hà Nội chủ trì.

Tuyến đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô mở ra “hành lang vàng” kết nối nhiều KCN như Thuận Thành 1–2, Gia Bình, Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tạo động lực cho mục tiêu đưa Bắc Ninh lên thành đô thị trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2021–2030.

Tuyến đường Vành đai 4 tại Bắc Ninh dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Ảnh: Báo Thanh tra

Bắc Giang (Nay Thuộc Bắc Ninh): Tiếp Tục Hoàn Thành Công Trình Vượt Tiến Độ

Đường Vành đai 4 Hà Nội – Bắc Giang đã thông xe từ 30/4/2020, kèm hệ thống biển báo – hạ tầng cơ bản hoàn thiện từ cuối năm 2020. Hiện địa phương tập trung bổ sung các hạng mục cầu vượt dân sinh, giải quyết các điểm giao cắt nguy cơ ùn tắc.

Cầu – công trình chính: Dự án có 3 cầu lớn , trong đó cầu vượt dân sinh bắc qua cao tốc Hà Nội – Bắc Giang kết nối KCN Quang Châu (Việt Yên); cầu dân sinh tại phường Vân Trung dự kiến hoàn thành vào 2025, giúp giảm ùn tắc giờ cao điểm.

Dự án có , trong đó cầu vượt dân sinh bắc qua cao tốc Hà Nội – Bắc Giang kết nối KCN Quang Châu (Việt Yên); cầu dân sinh tại phường Vân Trung dự kiến hoàn thành vào 2025, giúp giảm ùn tắc giờ cao điểm. Mục tiêu liên kết vùng: đảm bảo luồng di chuyển công nhân – hàng hóa an toàn, rút ngắn thời gian hành trình giữa các cực sản xuất.

Đánh Giá Tác Động Của Đường Vành Đai 4

Vành đai 4 không chỉ là một tuyến giao thông mới mà là “hạ tầng tạo không gian” cho cả Vùng Thủ đô nhằm kéo giãn mật độ dân cư khỏi lõi Hà Nội, mở các trục kết nối liên vùng và kích hoạt chuỗi đô thị – công nghiệp vệ tinh.

Tác Động Tới Kinh Tế – Xã Hội

Với Việt Nam, đường bộ là “xương sống” của vận tải hàng hóa: năm 2016, 77% khối lượng hàng hóa được chở bằng đường bộ theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về ngành xe tải Việt Nam. Khi tuyến vành đai hoàn thiện và đi qua các cửa ngõ sản xuất và tiêu thụ, chi phí vận chuyển sẽ giảm nhờ vào quãng đường tối ưu và ít điểm tắc nghẽn hơn.

Về không gian phát triển, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ mục tiêu tạo không gian tăng trưởng mới cho Hà Nội và các tỉnh trong vùng, thay vì chỉ giải quyết ùn tắc. Điều này đồng nghĩa: các khu công nghiệp, kho vận, bến bãi và đô thị mới có thêm điều kiện bám các nút giao, nhờ kết nối nhanh ra cảng biển, sân bay, cao tốc trục dọc – trục ngang.

Thực địa cho thấy hành lang tuyến đi qua nhiều KCN lớn, ví dụ như Nam Sơn – Hạp Lĩnh ở Bắc Ninh, có lợi thế kết nối trực tiếp với Hà Nội, Nội Bài và các cảng biển phía Bắc. Khi trục vành đai vận hành, chuỗi cung ứng khu vực này sẽ thuận hơn cho cả đầu vào lẫn đầu ra.

Tác Động Tới Thị Trường Bất Động Sản

Ngay trong giai đoạn thi công, giá đất nền quanh tuyến đã tăng mạnh tại một số khu vực. Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận “sóng đầu tư” quanh Vành đai 4, với hiện tượng đẩy giá bất thường và khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng vì rủi ro đầu cơ.

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cũng phản ánh lượng tìm kiếm và giao dịch tăng vào cuối năm 2024; một số khu vực như Mê Linh ghi nhận giá chào bán tăng so với nửa năm trước. Những thay đổi giá đất cho thấy sự tăng trưởng nhanh do bám theo tiến độ hạ tầng, nhưng không phải mọi khu vực dọc tuyến đều có mức tăng bền vững.

Bên cạnh tâm lý thị trường, khung giá đất cũng ảnh hưởng cách tính chi phí và kỳ vọng. Quyết định 71/2024/QĐ-UBND của Hà Nội (có hiệu lực từ 20/12/2024) điều chỉnh bảng giá đất, làm cơ sở cho nhiều nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và quy hoạch. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng khi đánh giá giá trị và rủi ro các lô đất ven Vành đai 4, đặc biệt ở khu vực có tái định cư, chuyển mục đích và thu hồi đất.

Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Dự Án Đường Vành Đai 4

Dự Án Đường Vành Đai 4 Hà Nội Khi Nào Xong?

Mục tiêu hiện nay: hoàn thành đường song hành (đường đô thị) vào cuối năm 2025, sau đó triển khai và hoàn tất phần cao tốc vào năm 2027. Theo thông tin từ các nguồn chính thống, mốc hoàn thành đường song hành dự kiến vào tháng 10/2025 được xác nhận, trong khi phần cao tốc dự kiến hoàn tất vào năm 2027. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt tỷ lệ 98–99% trên toàn tuyến.

Đường Vành Đai 4 Bao Nhiêu Làn?

Thiết kế 6 làn cao tốc (kèm đường gom đô thị tùy đoạn), tốc độ thiết kế 100 km/h; mặt cắt điển hình từ 90–135 m. Đây là thông số lặp lại nhất quán trong tài liệu pháp lý/tổng hợp dự án.

Đường Vành đai 4 Vùng thủ đô gồm 6 làn xe. Ảnh: nhaongay.vn

Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, được phê duyệt theo Nghị quyết 56/2022/QH15, sẽ đi qua 3 tỉnh thành chủ yếu: Hà Nội, Hưng Yên, và Bắc Ninh (không liệt kê Bắc Giang trong phạm vi dự án được Quốc hội phê duyệt).

Bắc Giang (cũ) có tuyến kết nối riêng thường được gọi là “Vành đai 4 Bắc Giang” có chiều dài 20,8 km, bao gồm một tuyến chính và 3 nhánh. Tuyến đường này bắt đầu tại QL1 km 129+200 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên nay là phường Nếnh, Bắc Ninh) và kết thúc tại cầu Xuân Cẩm – Bắc Phú, nối với Sóc Sơn cũ (Hà Nội).

Đường Vành đai 4 không chỉ là dự án giao thông, mà còn là “vòng tăng trưởng” mới cho Vùng Thủ đô. Khi tuyến khép kín, Hà Nội sẽ có thêm một trục chiến lược để vừa phát triển bền vững, vừa gắn kết với Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh), tạo sức bật kinh tế cho cả vùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đường vành đai 4, mời bạn đọc theo dõi mục Quy hoạch pháp lý trên Wiki BĐS

