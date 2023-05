Gạch kính lấy sáng: Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng

Lan can không chỉ đóng vai trò như hàng rào an ninh mà còn làm tăng giá trị cho ngôi nhà. Khi được dựng lên từ các viên gạch kính, lan can sẽ biến đổi hoàn toàn không gian, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thông thoáng và hiện đại hơn. Ngoài ra, bạn cũng không mất quá nhiều thời gian, công sức để vệ sinh lan can bởi gạch kính ít bị bám bụi.