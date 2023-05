Gần 3.400 khách hàng chưa tố cáo Alibaba lừa đảo?

Công ty CP địa ốc Alibaba vẽ ra các dự án ma để lừa đảo khách hàng

Theo thông tin được cung cấp ngày 25/2 từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, tính đến ngày 20/2, có 3.312 nạn nhân đã tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) lừa đảo tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ mà công ty này cung cấp và tài liệu thu thập được, số khách hàng đã mua nền đất của công ty này lên đến hơn 6.700 người, số tiền giao dịch là hơn 2.500 tỷ đồng. Như vậy còn khoảng 3.400 khách hàng chưa trình báo. Công an TP.HCM kêu gọi những người là nạn nhân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM để trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này.

Về việc Công ty Alibaba lừa đảo khách hàng, 3 anh em ruột là Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty Alibaba là mua lại các khu đất lớn, bất chấp đó là đất nông nghiệp, đất rừng, đất trồng cây lâu năm… sau đó cho người san ủi, làm đường, vẽ "dự án" đất nền để bán cho khách hàng dù chưa được các cơ quan chức năng cho phép. Với giá bán rẻ cùng cam kết lợi nhuận hấp dẫn nên nhiều khách hàng vẫn rủ người thân, bạn bè gom tiền đầu tư. Công an xác định Công ty Alibaba đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Đối với những vụ án lừa đảo lớn như Alibaba, luật sư Trần Minh Cường cho biết, thời gian điều tra thường kéo dài 12-15 tháng. "Khách hàng của Địa ốc Alibaba muốn lấy lại tiền trước hết phải chứng minh mình là nạn nhân của công ty này, phải trở thành người bị hại trước pháp luật. Số tài sản phía công an thu giữ của Địa ốc Alibaba khá lớn, có nhiều khả năng người bị hại sẽ được trả lại tiền dù ít hay nhiều", luật sư Cường nói.

Khánh Trang