Giá Bất Động Sản Không Ngừng Tăng, Giờ Là Thời Điểm Vàng Để Hành Động?

Giá bất động sản đã tăng nóng trong suốt mấy năm gần đây khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội mua nhà. Nếu vẫn "đứng ngoài" hoặc chần chừ không hành động, người mua sẽ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội?

Minh, một nhân viên văn phòng 35 tuổi, đã có kế hoạch mua một căn hộ 60 mét vuông tại TP.Thủ Đức vào năm ngoái. Nhưng giống như nhiều người khác, anh quyết định chờ đợi, hy vọng sẽ có một mức giá tốt hơn hoặc rõ ràng hơn về tình trạng pháp lý của dự án. Thời điểm hiện tại, căn hộ đó đã được chào bán với giá 7,1 tỷ VND (270.700 USD) – tăng 29% so với năm ngoái, chỉ vì chủ nhà sắp nhận được sổ hồng.

Câu chuyện này không phải là cá biệt. Trên khắp TP.HCM, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp đang tăng mạnh khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ và nhu cầu quay trở lại. Chần chừ quá lâu có thể đồng nghĩa với việc phải trả nhiều hơn hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Sự phát triển hạ tầng và dự án bất động sản đang tăng nhanh ở TP. Thủ Đức. Ảnh minh họa

Gói vay mua nhà KBank: Giải pháp cho nhân viên văn phòng, đừng bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa!

Nếu bạn có thu nhập từ 20 triệu VND/tháng trở lên, đây là lúc nên tính chuyện mua nhà trước khi giá tiếp tục leo thang, KBank Việt Nam có giải pháp vay phù hợp! Với lãi suất cố định 5,99%/năm trong 3 năm đầu và hạn mức vay từ 700 triệu đến 10 tỷ VND, bạn có thể an tâm sở hữu ngôi nhà của mình.

Thời hạn vay lên tới 30 năm, giúp việc trả góp hàng tháng nhẹ nhàng hơn. Phê duyệt nhanh trong vòng 7 ngày làm việc và bạn không cần mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm. Ngân hàng còn tặng bảo hiểm cháy nổ miễn phí trong suốt thời gian vay.

Vay mua nhà KBank tháng 09 2025 – Ưu đãi lãi suất vay đặc biệt cho giới công sở

Đừng để giá tăng làm bạn bất ngờ !

Nếu bạn vẫn đang thuê nhà hoặc chờ “thời điểm hoàn hảo”, câu chuyện của Minh là lời nhắc nhở rằng thị trường luôn biến động nhanh. Tính pháp lý rõ ràng và nhu cầu mạnh mẽ đang đẩy giá lên và bạn càng chờ, chi phí càng cao.

Truy cập Vay Mua Nhà KBank hoặc gọi (028) 3821 8​888 để bắt đầu ngay hôm nay.

———–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền Tệ

Thời gian xuất bản: 03/09/2025 13:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-bat-dong-san-khong-ngung-tang-va-thoi-diem-de-khong-bo-lo-co-hoi-70114.html

———