Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Wiki BĐSTài chính BĐSGiá Bất Động Sản Không Ngừng Tăng, Giờ Là Thời Điểm Vàng Để Hành Động?
Hướng dẫn tìm kiếm

Giá Bất Động Sản Không Ngừng Tăng, Giờ Là Thời Điểm Vàng Để Hành Động?

Hải Âu
Được đăng bởi Hải Âu
Cập nhật lần cuối vào 03/09/2025 14:00Đọc trong khoảng 3 phút
Giá bất động sản đã tăng nóng trong suốt mấy năm gần đây khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội mua nhà. Nếu vẫn "đứng ngoài" hoặc chần chừ không hành động, người mua sẽ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội?
Minh, một nhân viên văn phòng 35 tuổi, đã có kế hoạch mua một căn hộ 60 mét vuông tại TP.Thủ Đức vào năm ngoái. Nhưng giống như nhiều người khác, anh quyết định chờ đợi, hy vọng sẽ có một mức giá tốt hơn hoặc rõ ràng hơn về tình trạng pháp lý của dự án. Thời điểm hiện tại, căn hộ đó đã được chào bán với giá 7,1 tỷ VND (270.700 USD) – tăng 29% so với năm ngoái, chỉ vì chủ nhà sắp nhận được sổ hồng. 
Câu chuyện này không phải là cá biệt. Trên khắp TP.HCM, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp đang tăng mạnh khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ và nhu cầu quay trở lại. Chần chừ quá lâu có thể đồng nghĩa với việc phải trả nhiều hơn hoặc bỏ lỡ cơ hội. 
Sự phát triển hạ tầng và dự án bất động sản đang tăng nhanh ở TP. Thủ Đức. Ảnh minh họa
Gói vay mua nhà KBank: Giải pháp cho nhân viên văn phòng, đừng bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa! 
Nếu bạn có thu nhập từ 20 triệu VND/tháng trở lên, đây là lúc nên tính chuyện mua nhà trước khi giá tiếp tục leo thang, KBank Việt Nam có giải pháp vay phù hợp! Với lãi suất cố định 5,99%/năm trong 3 năm đầu và hạn mức vay từ 700 triệu đến 10 tỷ VND, bạn có thể an tâm sở hữu ngôi nhà của mình. 
Thời hạn vay lên tới 30 năm, giúp việc trả góp hàng tháng nhẹ nhàng hơn. Phê duyệt nhanh trong vòng 7 ngày làm việc và bạn không cần mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm. Ngân hàng còn tặng bảo hiểm cháy nổ miễn phí trong suốt thời gian vay. 
Vay mua nhà KBank tháng 09 2025 – Ưu đãi lãi suất vay đặc biệt cho giới công sở
Đừng để giá tăng làm bạn bất ngờ !
Nếu bạn vẫn đang thuê nhà hoặc chờ “thời điểm hoàn hảo”, câu chuyện của Minh là lời nhắc nhở rằng thị trường luôn biến động nhanh. Tính pháp lý rõ ràng và nhu cầu mạnh mẽ đang đẩy giá lên và bạn càng chờ, chi phí càng cao. 
Truy cập Vay Mua Nhà KBank hoặc gọi (028) 3821 8​888 để bắt đầu ngay hôm nay. 
———–
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền Tệ
Thời gian xuất bản: 03/09/2025 13:00
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-bat-dong-san-khong-ngung-tang-va-thoi-diem-de-khong-bo-lo-co-hoi-70114.html
———
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Lãi Suất Agribank 2025: Cập Nhật Lãi Suất Tiết Kiệm Và Cho Vay Mới Nhất
2
Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank 2025: Vay Mua Nhà Từ 5,2%/Năm
3
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng VietinBank Mới Nhất Tháng 8/2025
4
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng MBBank - Lãi Suất Tiết Kiệm Và Cho Vay Mới Nhất
5
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng BIDV Tháng 8/2025

Bài viết khác

Phong thủy Giải Mã Các Loại Mệnh Thủy Trong Ngũ Hành

05/09/2025 08:06Phương Nga

Giải Mã Các Loại Mệnh Thủy Trong Ngũ Hành

Trong phong thủy ngũ hành, mệnh Thủy đại diện cho yếu tố nước – nguồn gốc của sự sống. Tuy cùng thuộc hành Thủy nhưng mỗi người lại mang một nạp âm riêng biệt, tạo nên đặc điểm tính cách, vận mệnh riêng. Việc tìm hiểu các loại mệnh Thủy không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân mà còn là chìa khóa để ứng dụng phong thủy vào cuộc sống, từ lựa chọn trang trí nhà cửa, màu sắc hợp mệnh cho đến định hướng công danh, sự nghiệp

Phong thủy Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà Để Thu Hút Tài Lộc?

04/09/2025 08:11Phương Nga

Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà Để Thu Hút Tài Lộc?

Trong phong thủy, cây cối  trồng trước nhà, trong nhà chỉ góp phần tô điểm không gian sống thêm xanh mát, trong lành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và sự hanh thông của gia chủ. Đối với người mệnh Mộc, cây xanh lại càng có ý nghĩa quan trọng bởi chúng vốn đại diện cho hành Mộc trong ngũ hành. Vậy mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà để vừa hợp phong thủy, vừa mang lại may mắn, bình an và thịnh vượng?

Phong thủy Mệnh Mộc Kỵ Màu Gì Nhất? Cách Chọn Màu Hợp Mệnh Mộc

03/09/2025 08:40Phương Nga

Mệnh Mộc Kỵ Màu Gì Nhất? Cách Chọn Màu Hợp Mệnh Mộc

Trong phong thủy ngũ hành, màu sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi mỗi gam màu đều mang trong mình nguồn năng lượng riêng, tác động trực tiếp đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Vậy mệnh Mộc kỵ màu gì, cần tránh những gam màu nào để hạn chế xui rủi, đồng thời lựa chọn đúng màu sắc may mắn để gia tăng vượng khí? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point