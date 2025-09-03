Giá Bất Động Sản Không Ngừng Tăng, Giờ Là Thời Điểm Vàng Để Hành Động?

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền Tệ
Thời gian xuất bản: 03/09/2025 13:00
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-bat-dong-san-khong-ngung-tang-va-thoi-diem-de-khong-bo-lo-co-hoi-70114.html
05/09/2025 08:06 • Phương Nga
Trong phong thủy ngũ hành, mệnh Thủy đại diện cho yếu tố nước – nguồn gốc của sự sống. Tuy cùng thuộc hành Thủy nhưng mỗi người lại mang một nạp âm riêng biệt, tạo nên đặc điểm tính cách, vận mệnh riêng. Việc tìm hiểu các loại mệnh Thủy không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân mà còn là chìa khóa để ứng dụng phong thủy vào cuộc sống, từ lựa chọn trang trí nhà cửa, màu sắc hợp mệnh cho đến định hướng công danh, sự nghiệp
04/09/2025 08:11 • Phương Nga
Trong phong thủy, cây cối trồng trước nhà, trong nhà chỉ góp phần tô điểm không gian sống thêm xanh mát, trong lành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và sự hanh thông của gia chủ. Đối với người mệnh Mộc, cây xanh lại càng có ý nghĩa quan trọng bởi chúng vốn đại diện cho hành Mộc trong ngũ hành. Vậy mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà để vừa hợp phong thủy, vừa mang lại may mắn, bình an và thịnh vượng?
03/09/2025 08:40 • Phương Nga
Trong phong thủy ngũ hành, màu sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi mỗi gam màu đều mang trong mình nguồn năng lượng riêng, tác động trực tiếp đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Vậy mệnh Mộc kỵ màu gì, cần tránh những gam màu nào để hạn chế xui rủi, đồng thời lựa chọn đúng màu sắc may mắn để gia tăng vượng khí? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.