Bảng giá đất đang được áp dụng tại các địa phương có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Vậy theo quy định thì giá đất hiện nay bao nhiêu 1m2? Cơ quan nào quy định về bảng giá đất?

Theo đó, định nghĩa giá đất đã được nêu rõ trong Khoản 19 và Khoản 20, Điều 3 Luật Đất đai 2013:

Việc xác định giá đất sẽ căn cứ vào những nguyên tắc được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai 2013:

Theo Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất sẽ do UBND lập ra dựa theo nguyên tắc, phương pháp định giá và khung giá đất sau đó trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi ban hành. Theo định kỳ 5 năm, bảng giá đất sẽ được xây dựng 1 lần và công bố vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Như vậy, trả lời cho câu hỏi giá đất 1m2 bao nhiêu tiền thì tùy từng địa phương sẽ có sự khác nhau. Tuy vậy, giữa các thành phố giáp ranh, tỉnh lân cận thì việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất phải đảm bảo không có sự chênh lệch quá lớn.

Khung giá đất cho các loại xã theo 7 vùng kinh tế ở khu vực nông thôn theo quy định của Nhà nước là:

Trong đó, đối với vùng Tây Nguyên, địa hình chủ yếu là đồi núi nên chỉ áp dụng duy nhất một khung giá đất. Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long, địa hình chủ yếu là đồng bằng nên chỉ áp dụng duy nhất khung giá đối với khu vực đồng bằng.

Khung giá đất cho các loại xã theo 7 vùng kinh tế ở đô thị theo quy định của Nhà nước là:

Trong đó, các vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất bao gồm các tỉnh, thành sau:

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Dưới đây là một số vấn đề liên quan đến nghi vấn giá đất hiện nay bao nhiêu 1m2 mà bạn không nên bỏ qua.

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2023), Quyết định trên vẫn còn hiệu lực. Do vậy, bạn có thể tham khảo bảng giá đất chi tiết cho các địa phương tại Hà Nội trong Quyết định 30/2019/QĐ-UBND áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024, kết hợp với Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định mục đích của bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

Như vậy, với thắc mắc “giá đất hiện nay bao nhiêu 1m2”, câu trả lời sẽ còn tùy thuộc vào từng địa phương. Giá đất tại mỗi địa phương sẽ do UBND tỉnh quy định dựa vào tình hình thực tế, nguyên tắc, phương thức định giá và khung giá đất do Nhà nước ban hành. Do đó, những nội dung được Batdongsan.com.vn chia sẻ ở trên chỉ mang tính chất tham khảo khi bạn có nhu cầu tìm hiểu về giá đất hiện nay.